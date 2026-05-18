Psychologové varují: Tahle běžná ranní rutina může zhoršovat úzkost
18. 5. 2026 – 10:57 | Ženy | Žaneta Kaczko
Ranní espresso je pro mnohé nepostradatelné, ale několik šálků denně může psychiku zatěžovat víc, než čekáme. Kofein aktivuje organismus podobně jako stres a u některých lidí může zesilovat úzkostné stavy i problémy se spánkem.
Pro mnoho lidí je ranní káva rituál, bez kterého si neumí představit začátek dne. Kofein dodává energii, zlepšuje soustředění a pomáhá překonat únavu. Jenže u citlivějších lidí může mít i méně příjemnou stránku- zesilovat nervozitu, napětí nebo dokonce pocity úzkosti.
Není náhodou, že odborníci stále častěji upozorňují na souvislost mezi vysokým příjmem kofeinu a psychickou pohodou. Pokud máte sklony k úzkostem nebo trpíte stresem, možná stojí za to podívat se na svůj denní příjem kofeinu trochu blíž.
Co se při úzkosti děje v těle
Úzkost je přirozená reakce organismu na stres nebo ohrožení. V určité míře nám pomáhá být ve střehu a připravit se na náročné situace. Problém nastává ve chvíli, kdy se obavy a napětí objevují příliš často nebo bez jasné příčiny.
Typickými projevy úzkosti mohou být:
- bušení srdce
- pocení
- třes
- stažený žaludek
- neklid
- podrážděnost
- potíže se soustředěním
- napětí svalů nebo problémy se spánkem
U některých lidí se mohou objevit i panické ataky nebo dlouhodobé stavy nadměrných obav.
Jak kofein působí na organismus
Kofein patří mezi přírodní stimulanty centrální nervové soustavy. Nachází se nejen v kávě, ale také v čaji, energetických nápojích, čokoládě nebo některých lécích.
Po konzumaci zvyšuje bdělost, krátkodobě podporuje výkon a oddaluje pocit únavy. Účinky se obvykle projeví během jedné hodiny a mohou přetrvávat několik hodin.
Kromě povzbuzení ale kofein aktivuje i takzvanou reakci „bojuj, nebo uteč“. Tělo se dostává do pohotovostního režimu:
- zrychluje se tep
- stoupá krevní tlak
- zvyšuje se svalové napětí
- organismus produkuje více stresových hormonů
A právě tady vzniká problém. Tyto tělesné projevy jsou velmi podobné symptomům úzkosti.
Proč může kofein zhoršovat úzkost
Nadměrné množství kofeinu může u citlivých lidí vyvolat stav, který připomíná úzkostný záchvat. Nervozita, vnitřní neklid, třes nebo bušení srdce bývají častou reakcí na několik silných káv denně.
Pokud už člověk úzkostí trpí, kofein může příznaky ještě zesílit. Některé studie dokonce ukazují, že vyšší dávky kofeinu mohou u lidí s panickou poruchou vyvolat panickou ataku.
Velkou roli hraje i spánek. Kofein často narušuje usínání a kvalitu odpočinku, což psychickou nepohodu dále prohlubuje. Nedostatek spánku totiž úzkost výrazně zhoršuje.
Kolik kofeinu je příliš?
Za bezpečnou hranici se většinou považuje přibližně 400 mg kofeinu denně. Citlivější lidé však mohou reagovat už na mnohem nižší množství.
Pro představu:
- šálek kávy obsahuje přibližně 80-100 mg kofeinu
- černý čaj kolem 30-50 mg
- energetické nápoje mohou obsahovat až 250 mg v jedné plechovce
- kola nápoje zhruba 30-40 mg
Důležité je sledovat i skryté zdroje kofeinu, například některé léky proti bolesti nebo doplňky stravy.
Pozor na kombinaci s léky
Kofein může ovlivňovat i účinek některých léků na úzkost nebo depresi. Například u uklidňujících léků může snižovat jejich účinek, protože organismus zároveň stimuluje.
Proto odborníci doporučují konzultovat příjem kofeinu s lékařem, pokud člověk užívá:
- antidepresiva
- léky proti úzkosti
- beta-blokátory
- benzodiazepiny
Jak omezit kofein bez nepříjemných abstinenčních příznaků
Pokud máte pocit, že kofein zhoršuje vaši psychickou pohodu, není nutné se kávy vzdát ze dne na den. Náhlé vysazení může způsobit bolesti hlavy, únavu nebo podrážděnost.
Lepší cestou bývá postupné omezení:
- snižovat počet šálků během dne
- volit menší porce
- zařadit bezkofeinovou variantu
- nahradit část kávy bylinkovým čajem
- nepít kofein odpoledne a večer
Pomoci může také kvalitní spánek, pravidelný pohyb a dostatek odpočinku.
Kdy zbystřit
Pokud po kávě pravidelně cítíte bušení srdce, nervozitu, napětí nebo problémy se spánkem, může být právě kofein jedním z faktorů, které vaše tělo zatěžují víc, než si uvědomujete.
Každý organismus reaguje jinak. Zatímco někdo zvládne několik espress denně bez potíží, jinému může způsobovat nepříjemné stavy už jeden silnější šálek. Naslouchat vlastnímu tělu je v tomto případě důležitější než univerzální doporučení.