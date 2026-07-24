Posíláte balík na Slovensko? Návod krok za krokem
24. 7. 2026 – 13:07 | Komerční sdělení | Inzerce
Poslat balík na Slovensko je díky členství obou zemí v Evropské unii a schengenském prostoru administrativně jednoduché.
Pro zásilky neplatí cla ani celní kontroly. Celý proces probíhá podobně jako u vnitrostátní zásilky (aktuální ceny tuzemské přepravy najdete na https://www.zaslat.cz/ceniky/balik-po-ceske-republice).
Zásilka na Slovensko se z hlediska celních formalit považuje za tuzemskou. Nepotřebujete celní prohlášení ani doklady pro celnici. Stále však platí pravidla pro rozměry, hmotnost a povolený obsah.
Výběr přepravce a srovnání možností
Na českém trhu nabízí doručování na Slovensko několik typů dopravců:
- Česká pošta: Služba „Balík do zahraničí“ využívá hustou síť poboček. Zásilka obvykle končí na poště příjemce.
- Kurýrní společnosti (PPL, DPD, GLS, UPS): Doručují přímo na adresu, zpravidla do 1-2 pracovních dnů. Nabízejí sledování zásilky a vlastní sítě výdejních míst (PPL Parcelshop, DPD Pickup, GLS ParcelShop).
- Sítě výdejních míst (Zásilkovna/Packeta, Balíkovna): Zásilkovna bývá nejlevnější pro menší balíky a využívá na Slovensku síť výdejních míst a Z-Boxů.
- Specializovaní přepravci (např. Toptrans): Vhodní pro nadrozměrné nebo těžké zásilky nad limity standardních kurýrů.
Kritéria výběru
- Cena: Zásilkovna je vhodná pro lehké balíky, PPL nebo DPD pro střední a těžké zásilky.
- Rychlost: Kurýr doručí balík za 1-2 dny, Zásilkovna či pošta za 2-5 dní.
- Pohodlí příjemce: Zásilkovna vede v počtu výdejních míst. U kurýra se ujistěte, zda příjemce preferuje doručení na adresu.
- Doplňkové služby: Ověřte si možnost dobírky (platba při převzetí) a výši základního pojištění v ceně.
Srovnání hlavních přepravců (CZ → SK)
|
Přepravce
|
Orientační cena (do 5 kg)
|
Doba doručení
|
Doručení na adresu
|
Výdejní místa na SK
|
Pojištění v ceně
|
Dobírka
|
Česká pošta
|
200-350 CZK
|
3-5 dní
|
Ano
|
Omezeně
|
Ano
|
Ne
|
PPL
|
150-250 CZK
|
1-2 dny
|
Ano
|
Ano (Parcelshop)
|
Ano
|
Ano
|
DPD
|
160-280 CZK
|
1-2 dny
|
Ano
|
Ano (Pickup)
|
Ano
|
Ano
|
GLS
|
150-250 CZK
|
1-3 dny
|
Ano
|
Ano (ParcelShop)
|
Ano
|
Ano
|
Zásilkovna
|
80-150 CZK
|
2-4 dny
|
Volitelně
|
Rozsáhlá síť
|
Ano
|
Ano
|
UPS
|
250-400 CZK
|
1-2 dny
|
Ano
|
Omezeně
|
Ano
|
Ano
Příprava balíku k odeslání
Správné zabalení chrání obsah a je podmínkou pro uznání případné reklamace.
- Obal: Použijte pevnou krabici z vlnité lepenky (typ B nebo C). Odstraňte staré etikety a čárové kódy.
- Výplň: Mezi obsahem a stěnami nechte aspoň 5 cm místa. Vyplňte jej bublinkovou fólií, papírem nebo pěnovými chipsy.
- Zabezpečení: Křehké předměty balte odděleně. Krabici přelepte lepicí páskou na všech hranách, ideálně křížem.
- Limity: Standardní kurýři přijímají balíky do 30-40 kg s rozměry kolem 120 × 60 × 60 cm. Větší zásilky vyžadují paletovou přepravu.
- Zakázaný obsah: Neposílejte hořlaviny, zbraně, nebezpečné látky ani živá zvířata. Pozor na specifická omezení u lithiových baterií, tekutin a potravin.
Potřebné údaje k podání
Správná adresa předchází vracení zásilek.
Odesílatel:
- Jméno, adresa v ČR (včetně PSČ XXX XX).
- Telefon a e-mail.
Příjemce:
- Jméno/název firmy, adresa na Slovensku (PSČ ve formátu XXX XX).
- Telefon s předvolbou +421.
- E-mail pro notifikace o doručení.
U obchodních zásilek mějte připravenou fakturu pro případ reklamace. Přepravní štítek vygeneruje systém při online objednávce nebo jej vytiskne obsluha na podacím místě.
Cena odeslání balíku na Slovensko
Náklady ovlivňuje hmotnost, rozměry a způsob objednání. Přesný výpočet provedete v ceníku na https://www.zaslat.cz/ceniky/balik-do-zahranici.
Objemová hmotnost: Přepravci účtují podle vyšší z hodnot (skutečná vs. objemová hmotnost). Vzorec pro objemovou hmotnost je obvykle (délka × šířka × výška v cm) / 5 000.
Online podání: Objednávka přes web nebo aplikaci bývá o 20-40 % levnější než na kamenné pobočce.
Příplatky:
- Pojištění nad základní limit.
- Dobírka (poplatek za převod peněz).
- Doručení o víkendu nebo změna adresy.
Příkladové náklady (online podání)
|
Hmotnost
|
Česká pošta
|
PPL
|
DPD
|
Zásilkovna
|
Do 2 kg
|
~200 CZK
|
~150 CZK
|
~160 CZK
|
~80 CZK
|
5 kg
|
~300 CZK
|
~200 CZK
|
~220 CZK
|
~120 CZK
|
10 kg
|
~450 CZK
|
~280 CZK
|
~300 CZK
|
~180 CZK
|
20 kg
|
~650 CZK
|
~380 CZK
|
~400 CZK
|
~280 CZK
Doba doručení a ulehčení procesu
Rychlost doručení určuje typ služby a čas podání.
- Kurýr: 1-2 pracovní dny.
- Zásilkovna: 2-4 pracovní dny.
- Česká pošta: 3-5 pracovních dnů.
Hraniční hodina: Pokud balík podáte do 12:00-14:00 (dle dopravce), počítá se den podání jako den 0. Pozdější podání prodlužuje doručení o jeden den.
Jak zrychlit doručení:
- Podávejte zásilku v pondělí až čtvrtek dopoledne.
- Využijte výdejní místa, čímž se vyhnete čekání na kurýra na konkrétní adrese.
- Uveďte kompletní slovenské PSČ a funkční telefon příjemce.
Sledování, pojištění a reklamace
Zásilku lze sledovat pomocí tracking number na webu přepravce nebo v aplikacích jako 17track.net. O pohybu balíku je příjemce informován přes SMS a e-mail.
Pojištění: Standardní krytí bývá od 5 000 do 50 000 CZK. U dražšího zboží si dokupte připojištění.
Reklamace: Poškození či ztrátu nahlaste do 2-7 dnů. Poškozený balík i obsah vyfoťte před rozbalením a uschovejte originální obal.
Dobírka: Kurýři na Slovensku přijímají hotovost i karty. Vybraná částka dorazí na účet odesílatele obvykle do 3-7 pracovních dnů.
Nejčastější chyby při odesílání
- Formát PSČ: Slovenské PSČ má vždy formát tří a dvou číslic (např. 811 01).
- Předvolba: U telefonního čísla příjemce musí být uvedeno +421.
- Objemová hmotnost: Podcenění rozměrů vede k doplatkům po převážení v depu.
- Slabý obal: Nedostatečná výplň a tenký karton jsou nejčastější příčinou zamítnutí reklamace poškozeného obsahu.
Shrnutí postupu
- Vyberte přepravce dle priorit (Zásilkovna pro cenu, kurýr pro rychlost).
- Balík bezpečně zabalte do pevné krabice s výplní.
- Ověřte, zda obsah nepatří mezi zakázané zboží.
- Zadejte údaje odesílatele a příjemce (+421, PSČ XXX XX).
- Objednejte přepravu online pro nižší cenu.
- Podávejte ideálně v úterý nebo středu dopoledne.
- Sledujte cestu zásilky pomocí tracking čísla.
- U cenných věcí zvolte vyšší pojištění.
- Při poškození ihned dokumentujte stav a reklamujte.
- U dobírky počítejte s převodem peněz do týdne od doručení.