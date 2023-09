Perníkový tvarohový koláč

Perníkový cheesecake je kombinací perníkového dortu a jemným pečeným cheesecakem. Vyzkoušejte recept, který je ideální nejen na Vánoce.

Jednoduchá tvarohová hmota.

Velmi aromatický, kořeněný koláč.

Podrobný popis výroby a fotografie jednotlivých kroků.

Ingredience:

Suroviny na křehké perníkové těsto:

380 g koláčové celozrnné mouky - necelé 2,5 hrnků

300 g pravého másla - 1,5 klasické kostky

150 g moučkového cukru - asi 3/4 hrnku

3 malé žloutky - celkem 50 g

40 g perníkového koření - 2 sáčky po 20 g

1 lžička kakaa - asi 5 g

2 ploché lžičky prášku do pečiva

Suroviny na tvarohovou náplň:

1 kg mletého tvarohu, např. pevného z kbelíku

120 g krupicového nebo jemného cukru

1 sáček vanilkového cukru 16 g

50 g másla - 1/4 klasické kostky

2 malá vejce a tři bílky, které zbyly z křehkého těsta

1 balíček smetanového pudinku bez cukru - do 40 g

Tipy a rady: K pečení tvarohového koláče je dobré použít obdélníkovou formu: 20 x 30 cm. Můžete použít stejnou nebo větší formu. Menší forma bude příliš malá a perníkový cheesecake se do ní nevejde. Můžete ho také upéct v dortové formě o průměru 26-28 cm (vysoké okraje). Tvaroh by měl být alespoň dvakrát namletý. Můžete použít i kvalitní tvaroh namletý z kbelíku. Vejce, tvaroh a máslo na tvarohovou směs předem vyndejte z lednice. Máslo na křehké těsto by mělo být studené.

zdroj: aniagotuje.pl

Postup:

1. Začněte přípravou perníkového křehkého těsta. Do větší mísy dejte dohromady 380 gramů mouky na koláč (asi 2,5 hrnků), 150 gramů moučkového cukru (asi 3/4 hrnku), 40 gramů perníkového koření (2 sáčky po 20 gramech), 2 ploché lžičky prášku do pečiva; malá lžička kakaa. Vše důkladně promíchejte.

Tipy a rady: Pokud kupujete hotové perníkové koření, vyberte si takové, které neobsahuje cukr, mouku ani kakao. Prášek můžete nahradit jedlou sodou nebo dát rovnou lžičku prášku a rovnou lžičku jedlé sody. Pokud nemůžete nebo nechcete přidávat kakao, pak se hodí i instantní vločky inka nebo klasická instantní káva (v prášku, ne v granulích).

zdroj: aniagotuje.pl

2. Do mísy postupně přidejte tři žloutky z malých vajec a 300 gramů studeného másla. Máslo předem nakrájejte na kostičky. Celou směs uhněťte v hladké a jednolité těsto. Přísady je dobré nejprve rukama rozetřít dohromady. Poté můžete použít mixér s hákem na kynuté těsto. Případně můžete těsto uhníst na desce nebo v míse a od začátku do konce hníst ručně. S daným množstvím ingrediencí by těsto mělo vyjít dokonale tvárné. Pokud však těsto slibuje, že bude velmi kompaktní, přidejte trochu studené vody nebo zakysané smetany.

zdroj: aniagotuje.pl

3. Těsto zabalte do potravinářské fólie a uložte do chladničky minimálně na 2 hodiny nebo přes noc - pokud těsto připravujete večer a budete ho péct ráno, tak druhý den. Po vychladnutí je těsto na perníkový cheesecake pevné a nelepí se. Rozdělte hroudu těsta na dvě stejné části. Jednu zabalte zpět do fólie a dejte ji do mrazáku. Druhou část těsta použijete na vyložení dna formy.

zdroj: aniagotuje.pl

4. Připravte si formu na pečení o rozměrech 20 x 30 cm. Dno a boky formy vyložte pečicím papírem a upevněte okrajem. Aby papír dobře přilnul, vymažte boky z vnitřní strany měkkým máslem. Na namazané boky položte vyšší proužky pečicího papíru (musíte si je sami vystřihnout z listu pečicího papíru).

5. Zbylou polovinu těsta nastrouhejte přes velké síto a rovnoměrně rozprostřete po celé ploše dna formy (tak jak je vidět na obrázku). Případně těsto nakrájejte nožem na plátky ne silnější než 1 cm. Plátky těsta naaranžujte na dno formy. Volná místa vyplňte zbytkem těsta a nakonec těsto spojte, povrch zarovnejte a propíchejte vidličkou.

6. Základ tohoto tvarohového koláče nejprve opečte v troubě. Formu se základem vložte do trouby vyhřáté na 190 stupňů. Pečte podle volby horní a spodní ohřev. Zvolte prostřední polici a pečte jej 12 minut. Po uplynutí této doby plech ihned vyjměte z trouby a dejte stranou (zatímco připravujete tvarohovou směs).

Na fotografii níže je perníková spodní část již lehce opečená.

zdroj: aniagotuje.pl

7. Tvarohovou směs můžete připravit již během chlazení perníkového koláče. Stačí dát všechny ingredience do mísy a poté důkladně promíchat na hladkou hmotu - celé kilo mletého tvarohu (není vhodný řídký a kyselý tvaroh z kyblíků), 120 gramů cukru krupice (asi 10 polévkových lžic nebo stejné množství jemného cukru necelého půl hrnku), malý sáček vanilkového cukru nebo domácí vanilkový cukr ve stejném množství, 50 gramů velmi měkkého nebo rozpuštěného a vychladlého másla, 1 balíček/sáček vanilkového pudinku nebo smetanového pudinku bez cukru v množství 35-40 gramů, 2 malá vejce a tři bílky, které zbyly z křehkého těsta. Celou směs několik minut mixujte, abyste získali jednotnou, hladkou tvarohovou směs.

Tipy a rady: Tvarohovou směs můžete obohatit přidáním dvou lžic citronové nebo pomerančové kůry. Pokud máte pouze cukrový pudink, můžete ho přidat. Potom je dobré snížit množství přidaného cukru, například na 100 gramů. Pokud pudink nemáte, přisypte tři lžíce škrobu/ bramborové moučky a přidejte několik kapek vanilkového nebo smetanového aroma/oleje.

zdroj: aniagotuje.pl

8. Na upečený perníkový spodek nalijte/rozetřete hotovou tvarohovou směs. Spodek může být ještě mírně teplý.

zdroj: aniagotuje.pl

9. Druhou polovinu perníkového křehkého těsta vyjměte z mrazáku a nastrouhejte na hrubém struhadle. Nastrouhané těsto rovnoměrně rozetřete po celé ploše cheesecaku. Formu na perníkový cheesecake připravenou k pečení vložte do trouby vyhřáté na 170 stupňů. Možnost pečení: horní a spodní ohřev. Zvolte prostřední polici. Cheesecake pečte celých 60 minut (může být o 5 minut delší).

zdroj: aniagotuje.pl

10. Po vypnutí trouby neotvírejte dvířka trouby po dobu nejméně 20 minut. Poté je na 30 minut mírně pootevřete. Po uplynutí této doby troubu otevřete a cheesecake vyjměte. Před podáváním nechte perníkový cheesecake několik hodin chladit v lednici nebo na jiném chladném místě. Stejným způsobem jej i skladujte.

zdroj: aniagotuje.pl

Tipy a rady: Perníkový cheesecake je nejchutnější, když je zcela vychladlý. Dort se prosytí vlhkostí tvarohového koláče a zároveň si zachová svou křehkost. Cheesecake se dokonale krájí. Můžete ho tedy bez obav upéct několik dní před oslavou nebo před Vánocemi. Při uchovávání v chladu (6-10 stupňů) vydrží čerstvý nejméně pět dní.

zdroj: aniagotuje.pl