Ornella pod drsnou palbou slavných matek: Hanychová, Burešová, Arichteva i Nováčková se shodly. Tohle je na děti příliš
12. 5. 2026 – 15:21 | Ženy | Jana Szkrobiszová
Stačilo jediné video a český showbyznys explodoval. Ornella Koktová se během několika hodin ocitla v centru jedné z nejvýraznějších mediálních bouří posledních měsíců. Záběry zachycující vyhrocené chování Josef Kokta vůči dětem vyvolaly šok, pobouření i tvrdé reakce známých osobností.
A tentokrát nešlo jen o běžné internetové komentáře. Přestože od vypuknutí celé kauzy uplynulo už několik dní, sociální sítě stále zaplavují nové reakce, ostré názory i emotivní debaty.
Slavné ženy promluvily bez servítek
Bouře kolem Ornelly nabrala ještě větší rozměr ve chvíli, kdy se začaly ozývat známé české osobnosti. A tentokrát rozhodně nešlo o opatrná vyjádření.
Mezi prvními se výrazně ozvala Veronika Arichteva, která dala jasně najevo, že podobný styl zacházení s dětmi považuje za nepřijatelný. Její reakce byla přímá, emotivní a podle mnohých přesně vystihla to, co si po zhlédnutí videa myslela velká část veřejnosti.
Veronika Arichteva otevřeně naznačila, že určité hranice by rodiče překračovat neměli — a právě děti by měly být chráněny především.
Jenže nezůstalo pouze u ní.
Brzy se přidaly i další známé ženy českého showbyznysu, které samy zastávají roli matek a jejichž názory na rodičovství sledují tisíce lidí.
Agáta Hanychová
Agáta Hanychová, která sama často čelí veřejnému hodnocení svého soukromí i mateřství, se podle fanoušků postavila jasně na stranu ochrany dětí. Přestože její vyjádření nebylo vždy doslovně útočné, mezi řádky bylo zřejmé, že podobné chování nepovažuje za úplně správné.
Eva Burešová
Eva Burešová, známá svou citlivostí k rodinným tématům, upozornila především na psychickou pohodu dětí a význam bezpečného domácího prostředí. Její postoj rezonoval zejména mezi matkami, které považují respektující komunikaci za klíčovou.
Nikol Švantnerová Nováčková
Také Nikol Švantnerová Nováčková se připojila k hlasům, které upozorňují, že veřejně sdílené momenty mohou mnohdy odhalit víc, než by si sami rodiče přáli. Podle reakcí jejích fanoušků bylo jasné, že i ona podobné chování vnímá velmi kriticky.
Překvapivě jednotný postoj
Ačkoli každá z těchto žen vystupuje jinak a má odlišný veřejný obraz, tentokrát se jejich názory nečekaně sjednotily.
Společný vzkaz byl jasný: Děti by nikdy neměly být terčem ponižování, agresivní komunikace ani veřejně tolerovaného psychického tlaku.
Právě tato neobvykle silná shoda mezi známými ženami ukázala, že téma výchovy a ochrany dětí dokáže překročit hranice běžných mediálních sporů.
Když slavné matky zvýší hlas
Celá situace zároveň ukázala, že veřejně známé ženy dnes často fungují nejen jako celebrity, ale i jako hlas určité společenské hranice.