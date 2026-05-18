„Nikdy jsme nebyli skuteční přátelé.“ Leoš Mareš po letech odhalil bolestivou pravdu o Patrikovi
18. 5. 2026 – 11:59 | Ženy | Jana Szkrobiszová
Téměř třicet let byli symbolem humoru, energie a ranní jistoty pro miliony Čechů. Leoš Mareš a Patrik Hezucký nepůsobili jen jako moderátorská dvojice — pro veřejnost představovali fenomén, který se zdál téměř nezničitelný. O to drtivější byl okamžik, kdy jejich společný příběh ukončila smrt.
Nový dokumentární projekt Leoš, který vznikl k moderátorovým padesátinám, však odkryl mnohem hlubší pravdu, než veřejnost čekala. Místo pouhé oslavy kariéry se proměnil v mimořádně intimní výpověď o bolesti, ztrátě a vztahu, který se naplno prohloubil až ve chvíli, kdy bylo téměř pozdě.
„Nikdy jsme nebyli skuteční přátelé.“ Přiznání, které šokovalo
Leoš Mareš v dokumentu překvapivě otevřeně přiznal, že po většinu společné kariéry byli s Patrikem především kolegové. Sdíleli mikrofony, úspěch i každodenní pracovní rutinu, ale skutečné hluboké pouto přišlo až v posledním roce Patrikova života.
Právě těžká nemoc všechno změnila.
Mareš začal svého dlouholetého parťáka navštěvovat téměř denně v nemocnici, kde spolu podle jeho slov strávili více času než za předchozí dekádu. V dokumentu zaznívá bolestně silné uvědomění, že právě konec přinesl jejich vztahu největší blízkost.
Bolest, kterou kamera nezakryla
Diváci i média se shodují, že nejsilnější momenty celé série přicházejí právě ve chvílích, kdy Leoš mluví o Patrikovi. Z kdysi sebevědomého showmana se stává muž, který čelí jedné z největších ztrát svého života.
Nejde jen o odchod kolegy. Jde o ztrátu člověka, který tvořil zásadní část jeho identity, profesní cesty i osobního zrání.
Právě proto působí dokument mnohem syrověji, než kdokoliv čekal. Místo lesku showbyznysu nabízí pohled na muže, který si bolest nese dál — a dobře ví, že některé rány se už nikdy zcela nezahojí.
Patrik zůstává přítomný i po smrti
Ačkoliv Patrik Hezucký odešel, v dokumentu Leoš zůstává jeho přítomnost mimořádně silná. Silně rezonují i archivní vzpomínky na jejich společné vysílání, například legendární okamžik, kdy Patrik s typickým humorem a nadšením poslouchal svou oblíbenou skladbu In the Air Tonight od Phila Collinse v podání Matěje Rupperta ve studiu rádia Evropy 2.
Právě podobné momenty dokonale vystihovaly jejich jedinečnou chemii, spontánnost a humor, díky nimž se stali jednou z nejslavnějších moderátorských dvojic v Česku.