Nenápadné signály těla, které lidé nejčastěji přehlížejí: Lékař varuje před příznaky vážných nemocí
20. 5. 2026 – 17:47 | Ženy | Jana Szkrobiszová
Bolest nemusí přijít vždy včas. Některé z nejvážnějších nemoci se totiž dlouhé měsíce, někdy i roky, vyvíjejí téměř bez příznaků. Vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak, cukrovka nebo začínající onemocnění jater často nebolí a člověk o nich vůbec neví. Právě proto lékaři mluví o takzvaných „nenápadných zabijácích“.
Podle předního českého kardiologa a internisty prof. MUDr. Richarda Češky ale tělo často vysílá drobné varovné signály, kterým lidé nevěnují pozornost. A právě včasné rozpoznání může rozhodnout o zdraví i životě.
Únava, která není normální
Jedním z nejčastějších přehlížených příznaků je dlouhodobá únava. Ne obyčejná vyčerpanost po náročném dni, ale stav, kdy člověk ztrácí energii týdny nebo měsíce, nezvládá běžné tempo a cítí pokles výkonnosti.
Za podobnými potížemi může stát chudokrevnost, cukrovka, onemocnění srdce, štítné žlázy i nádorová onemocnění. Právě proto lékaři upozorňují, že dlouhodobé vyčerpání není dobré podceňovat.
Vysoký tlak často nebolí vůbec
Mnoho lidí si myslí, že vysoký krevní tlak musí automaticky způsobovat bolesti hlavy nebo motání. Jenže právě hypertenze bývá často zcela bez příznaků.
Člověk může roky fungovat bez větších potíží, zatímco vysoký tlak pomalu poškozuje cévy, srdce i mozek. Lékaři proto doporučují pravidelné měření tlaku i u mladších lidí, protože počet pacientů s hypertenzí v posledních letech výrazně roste.
Bolesti zad mohou připomínat infarkt
Velkým překvapením bývá fakt, že infarkt se nemusí projevit pouze typickou bolestí na hrudi. U některých lidí se objevuje bolest zad, čelisti, břicha nebo výrazná dušnost.
Podle odborníků mohou být příznaky u žen i mužů odlišné a právě nenápadné projevy bývají důvodem, proč lidé přicházejí k lékaři pozdě.
Varovným signálem je také náhlý pokles výkonnosti při chůzi do schodů, zadýchávání nebo tlak na hrudi při námaze.
Tělo může upozorňovat i změnami na kůži
Lékaři upozorňují také na změny pigmentových znamének, nevysvětlitelné bulky, žloutnutí kůže nebo bělma očí.
Právě játra patří mezi orgány, které dlouho nebolí. Ztučnění jater nebo začínající onemocnění se často zjistí náhodou při vyšetření. Když už se objeví žloutenka, může jít o pokročilejší problém.
Pozornost by měli lidé věnovat i otokům nohou nebo obličeje, které mohou souviset se srdcem, ledvinami nebo játry.
Krev ve stolici nebo moči není banalita
Jedním z nejvážnějších příznaků, které by člověk neměl ignorovat, je krev ve stolici, moči nebo při kašli.
Ne vždy jde o rakovinu, ale podobné projevy mohou upozorňovat na vážnější onemocnění trávicího traktu, ledvin nebo močových cest. Lékaři varují hlavně před odkládáním vyšetření ze strachu nebo studu.
Chytré hodinky umí upozornit na problém
Moderní technologie dnes dokážou zachytit některé srdeční arytmie nebo nepravidelný tep. Chytré hodinky sice neumí spolehlivě rozpoznat infarkt, ale mohou člověka upozornit, že se v těle děje něco neobvyklého.
Právě fibrilace síní patří mezi nejčastější srdeční arytmie a výrazně zvyšuje riziko mrtvice.
Lékaři apelují hlavně na prevenci
Podle odborníků nevzniká infarkt ani většina civilizačních nemocí během několika dní. Jde o dlouhodobý proces, který ovlivňuje životní styl, genetika, stres, pohyb i strava.
Za důležité varovné signály proto považují:
- nevysvětlitelné hubnutí,
- dlouhodobou únavu,
- krev ve stolici nebo moči,
- náhlou dušnost,
- nepravidelný tep,
- přetrvávající kašel,
- výrazné změny znamének,
- noční pocení,
- náhlé poruchy řeči nebo zraku.
Právě naslouchání vlastnímu tělu může podle lékařů zachytit problém v době, kdy je ještě dobře léčitelný.