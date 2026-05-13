Dnes je středa 13. května 2026., Svátek má Servác
Počasí dnes 13°C Polojasno

Nemusíte utrácet tisíce za doplňky: Tenhle jednoduchý detail promění domov v luxusní interiér plný elegance

13. 5. 2026 – 16:19 | Ženy | Jana Szkrobiszová

Nemusíte utrácet tisíce za doplňky: Tenhle jednoduchý detail promění domov v luxusní interiér plný elegance
zdroj: Freepik
Sledovat v Google Zprávách

Luxusní interiéry často nevytváří drahý nábytek ani designové doplňky za desetitisíce. Tajemství atmosféry, kterou vídáme v domech celebrit nebo na stránkách prestižních magazínů, bývá překvapivě jednoduché.

Právě promyšleně naaranžované květiny, větve nebo sušené traviny dokážou dodat prostoru sofistikovanost, teplo i pocit hojnosti. A co je nejlepší? Nemusíte investovat velké částky. Stačí cit pro kombinaci, trocha kreativity a inspirace přírodou.

Snímek obrazovky 2026-05-13 160244 zdroj: moonbloomflowerclub

Domov, který působí bohatěji během několika minut

Interiérové trendy posledních let jasně ukazují, že květinová aranžmá nejsou jen sezónní dekorací, ale důležitým designovým prvkem. Stačí se inspirovat domácnostmi známých osobností, jako jsou Rosie Huntington-Whiteley nebo Jessica Alba, kde květiny hrají klíčovou roli.

Nemusíte přitom sahat po drahých exotických druzích. Často postačí obyčejné luční květiny, zahradní květy nebo větve, které lze najít téměř zdarma při procházce přírodou.

big-black-dog-outside-park
Ženy
Tahle 3 psí plemena nejsou pro každého: Zkušení trenéři varují, že jedno z nich zvládne i smečku vlků

Síla větví a přirozených textur

Jedním z nejvýraznějších trendů je práce s různorodými texturami. Kombinace jemných květů, robustních větví, travin a přírodních linií vytváří dojem profesionální floristické instalace.

Velké větve ve výrazné váze nebo keramickém džbánu působí monumentálně, elegantně a moderně zároveň. Okolní květiny pak celou kompozici změkčí a dodají jí harmonii.

Snímek obrazovky 2026-05-13 160206 zdroj: moonbloomflowerclub

Květiny nemusí stát jen na stole

Současný design posouvá květinové dekorace ještě dál. Květiny zavěšené na stěně, visící ze stropu nebo zakomponované do prostoru jako umělecký prvek působí originálně a velmi luxusně.

Právě netradiční umístění často vytváří efekt, který okamžitě upoutá pozornost.

ChatGPT Image 11. 5. 2026 18_34_49
Magazín
Luisa (55): Chtěla jsem žít, ale ona mi záviděla, že jsem smrtelně nemocná

Sušené květiny jako dlouhodobý luxus

Pro ty, kteří chtějí krásu bez neustálé údržby, jsou ideální sušené květiny a traviny. Jejich popularita prudce vzrostla díky schopnosti dodat interiéru přirozenou eleganci, jemné tóny a moderní bohémský styl.

Divoké traviny, obilí nebo sušené květy navíc často pořídíte téměř zdarma.

full-shot-woman-with-dried-flowers zdroj: Freepik

Monochromatická elegance

Dalším trikem, který milují interiéroví designéři, je monochromatické aranžmá. Květiny v různých odstínech jedné barvy působí sofistikovaně, klidně a velmi luxusně.

Oblíbené jsou zejména pudrové, béžové, špinavě růžové nebo zemité tóny doplněné o keramické vázy.

young-blonde-woman-confronts-her-husband-while-another-wife-watches-upset-concept-relationship-conflict-jealousy-confrontation-marriage-problems-emotional-drama
Magazín
„Hloupého člověka poznáte podle 6 věcí“: Stará přísloví varují před chováním, které vyčerpává víc než otevřený konflikt

Luxus často nestojí na ceně, ale na dojmu

Právě květiny dokazují, že bohatě působící domov nemusí být otázkou vysokého rozpočtu. Někdy stačí jediný levný detail, který prostor oživí, zútulní a dodá mu styl, který působí mnohem dražším dojmem.

Příroda se tak stává jedním z nejdostupnějších designérů vůbec.

Tagy:
peníze luxus kvetiny domacnost dekorace doplněk
Zdroje:
stylist.co.uk, gardenista.com, stemdesign.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Policie obvinila v kauze posudků střešovické nemocnice zatím deset lidí

Následující článek

Macaulay Culkin promluvil o smrti filmové maminky. Jeho slova lámou srdce

Nejnovější články