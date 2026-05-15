Dnes je pátek 15. května 2026., Svátek má Žofie
Počasí dnes 13°C Slabý déšť

Má gynekolog právo chtít tisíce za registraci? Zjistěte, zda i vy zbytečně neplatíte poplatky, které mohou být nezákonné

15. 5. 2026 – 10:33 | Ženy | Jana Szkrobiszová

Má gynekolog právo chtít tisíce za registraci? Zjistěte, zda i vy zbytečně neplatíte poplatky, které mohou být nezákonné
zdroj: Freepik
Sledovat v Google Zprávách

Návštěva gynekologa má být pro ženy samozřejmou součástí prevence, ne finanční pastí. Přesto se v Česku řada pacientek stále setkává s požadavky na registrační poplatky, roční paušály nebo povinné administrativní příspěvky, které mohou dosahovat i několika tisíc korun. Mnohé ženy platí ze strachu, že jinak přijdou o lékaře. Realita je ale často zcela jiná.

Rok 2026 přinesl zásadní změnu, která může otřást dlouho tolerovanou praxí některých ordinací. Novela legislativy a nový systém úhrad totiž výrazně posilují práva pacientek a jasně vymezují, co už je za hranou zákona.

young-woman-is-seen-suffering-from-severe-case-rosacea-resulting-red-purple
Ženy
Evropou se šíří děsivá „dešťová hniloba“: Vzácná infekce napadá obličej i genitálie a lékaře znepokojuje nový způsob přenosu

Za co skutečně platit nemusíte

Preventivní gynekologické prohlídky hrazené z veřejného zdravotního pojištění mají být nadále zdarma. Lékaři se smlouvou se zdravotní pojišťovnou nesmějí podmiňovat registraci ani základní péči povinnými poplatky. To zahrnuje i často kritizované registrační nebo roční paušály za běžné vedení pacientky. Podle VZP i právních expertů je tento postup v rozporu se zákonem.

Pokud ordinace vyžaduje peníze za služby plně hrazené pojišťovnou, může jí nově hrozit pokuta až jeden milion korun. Právě zpřísnění sankcí má omezit dlouhodobě kritizovanou praxi, která byla v některých regionech běžná.

profimedia-1068981708
Ženy
Jedna chtěla rodinu, druhá možná čekala marně: Zničila vztahy Ondřeje Brzobohatého nenaplněná touha po dítěti

Proč některé ženy stále platí

Nedostatek gynekologů v některých částech Česka vytváří prostředí, kde se pacientky často bojí ozvat. Obavy ze ztráty lékaře nebo dlouhého hledání nové ordinace vedou mnohé ženy k tomu, že poplatky raději zaplatí, i když nemusí. Některé ordinace navíc poplatky maskují jako „nadstandardní balíčky“, administrativní servis nebo členské příspěvky.

profimedia-1019276728
Ženy
Konec velké lásky? Co skutečně stálo za rozpadem Daniely Písařovicové a Ondřeje Brzobohatého

Kdy je poplatek oprávněný

Legální zůstávají pouze platby za skutečně nadstandardní služby, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou — například rozšířená vyšetření, některé formy screeningu, nadstandardní komfort nebo specifická potvrzení. Tyto služby však musí být dobrovolné a pacientka nesmí být nucena je využít jako podmínku základní péče.

big-black-dog-outside-park
Ženy
Tahle 3 psí plemena nejsou pro každého: Zkušení trenéři varují, že jedno z nich zvládne i smečku vlků

Jak se bránit

Pokud po vás gynekolog požaduje povinný poplatek za registraci nebo běžnou péči, můžete se obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, krajský úřad nebo Českou lékařskou komoru. Nová pravidla dávají pacientům silnější pozici než kdy dříve.

Zdravotní péče by neměla být obchodem postaveným na strachu. A právě rok 2026 může být pro tisíce žen zlomem, kdy se dlouho přehlížené praktiky konečně dostávají pod větší kontrolu.

Tagy:
VZP peníze strach poplatky neoprávněné
Zdroje:
denik.cz, TN.cz, vzp.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Čína koupí 200 letadel od amerického výrobce Boeing, oznámil Trump

Následující článek

Fenina vyhodili z autobusu: "Byl ve stavu neslučitelném s přepravními podmínkami"

Nejnovější články