Má gynekolog právo chtít tisíce za registraci? Zjistěte, zda i vy zbytečně neplatíte poplatky, které mohou být nezákonné
15. 5. 2026 – 10:33 | Ženy | Jana Szkrobiszová
Návštěva gynekologa má být pro ženy samozřejmou součástí prevence, ne finanční pastí. Přesto se v Česku řada pacientek stále setkává s požadavky na registrační poplatky, roční paušály nebo povinné administrativní příspěvky, které mohou dosahovat i několika tisíc korun. Mnohé ženy platí ze strachu, že jinak přijdou o lékaře. Realita je ale často zcela jiná.
Rok 2026 přinesl zásadní změnu, která může otřást dlouho tolerovanou praxí některých ordinací. Novela legislativy a nový systém úhrad totiž výrazně posilují práva pacientek a jasně vymezují, co už je za hranou zákona.
Za co skutečně platit nemusíte
Preventivní gynekologické prohlídky hrazené z veřejného zdravotního pojištění mají být nadále zdarma. Lékaři se smlouvou se zdravotní pojišťovnou nesmějí podmiňovat registraci ani základní péči povinnými poplatky. To zahrnuje i často kritizované registrační nebo roční paušály za běžné vedení pacientky. Podle VZP i právních expertů je tento postup v rozporu se zákonem.
Pokud ordinace vyžaduje peníze za služby plně hrazené pojišťovnou, může jí nově hrozit pokuta až jeden milion korun. Právě zpřísnění sankcí má omezit dlouhodobě kritizovanou praxi, která byla v některých regionech běžná.
Proč některé ženy stále platí
Nedostatek gynekologů v některých částech Česka vytváří prostředí, kde se pacientky často bojí ozvat. Obavy ze ztráty lékaře nebo dlouhého hledání nové ordinace vedou mnohé ženy k tomu, že poplatky raději zaplatí, i když nemusí. Některé ordinace navíc poplatky maskují jako „nadstandardní balíčky“, administrativní servis nebo členské příspěvky.
Kdy je poplatek oprávněný
Legální zůstávají pouze platby za skutečně nadstandardní služby, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou — například rozšířená vyšetření, některé formy screeningu, nadstandardní komfort nebo specifická potvrzení. Tyto služby však musí být dobrovolné a pacientka nesmí být nucena je využít jako podmínku základní péče.
Jak se bránit
Pokud po vás gynekolog požaduje povinný poplatek za registraci nebo běžnou péči, můžete se obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, krajský úřad nebo Českou lékařskou komoru. Nová pravidla dávají pacientům silnější pozici než kdy dříve.
Zdravotní péče by neměla být obchodem postaveným na strachu. A právě rok 2026 může být pro tisíce žen zlomem, kdy se dlouho přehlížené praktiky konečně dostávají pod větší kontrolu.