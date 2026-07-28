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Lunární horoskop na úterý 28. července: Kdo dnes ubrzdí první impuls, ušetří si problém

28. 7. 2026 – 8:32 | Ženy | Natálie Kozak

Lunární horoskop na úterý 28. července: Kdo dnes ubrzdí první impuls, ušetří si problém
zdroj: ChatGPT
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Měsíc v Kozorohu a 14. i 15. lunární den přinášejí úterý, kdy bude lepší ubrat, než zkoušet vlastní výdrž. Den může zesílit pokušení, podráždění i tlak na výkon, proto se vyplatí držet jednodušší režim.

Měsíc je v Kozorohu a úterý se pohybuje mezi 14. a 15. lunárním dnem. Nepůjde o nejlehčí část měsíce. Den může být těžší na náladu, tělo i soustředění, proto nebude dobré zaplňovat ho dalšími povinnostmi jen proto, že kalendář ještě snese pár řádků navíc. Pokud můžete, držte se jednoduššího režimu, klidnější práce a večera bez zbytečných debat.

Kozoroh obvykle tlačí na výkon, odpovědnost a disciplínu, tentokrát ale může být užitečnější právě zdrženlivost. Ne každé úterý musí skončit hotovým seznamem úkolů. Když se během dne objeví únava, podráždění nebo zvláštní napětí, neberte to jako důvod přitlačit. Spíš si všimněte, co vás k tomu tlaku žene: strach, že něco nestihnete, potřeba mít všechno pod kontrolou, nebo zvyk dokazovat, že zvládnete víc než ostatní.

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Pokušení budou silnější než obvykle

Čtrnáctý a patnáctý lunární den mohou zvýraznit věci, kterým člověk běžně odolává jen tak napůl. Může jít o zbytečné utrácení, přejídání, návrat ke starému kontaktu, ostrou odpověď, dlouhé sledování sociálních sítí nebo chuť rozhodnout se ve vzteku. Dnes se podobné nutkání může tvářit velmi přesvědčivě, zvlášť pokud přijde ve chvíli, kdy jste unavení nebo zklamaní.

Askeze v dnešním pojetí nemusí znamenat přísný půst ani tvrdý režim. Stačí vědomě ubrat tam, kde víte, že snadno sklouznete. Nekoupit věc jen proto, že vám zlepší náladu na deset minut. Neotevřít starý chat. Nedolévat si další sklenku, když už víte, že to není pro chuť. Nepsat odpověď, kterou byste zítra nejraději smazali. Úterý může být užitečné právě tím, že ukáže, kde má člověk slabé místo.

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Stín se pozná podle opakované reakce

Den přeje práci s podvědomím a s tím, co se v člověku neukazuje nejraději. V praxi to může být žárlivost, závist, tvrdohlavost, potřeba mít pravdu, tichá uraženost nebo zvyk trestat druhé mlčením. Není potřeba se kvůli tomu pitvat celé hodiny. Stačí si v konkrétní situaci všimnout, že reagujete stejně jako minule, i když výsledek byl tehdy špatný.

Pokud vás někdo vytočí, zkuste nejdřív pojmenovat vlastní reakci, ne chybu druhého člověka. Co se vás dotklo? Proč zrovna tahle věta? Neopakuje se v tom starší zkušenost? Podobné otázky dnes mohou zabránit tomu, aby se z krátkého napětí stal spor, který bude zbytečně pokračovat i další den.

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Kozorozi mohou cítit neklid silněji

Typičtí Kozorozi mohou před blížícím se úplňkem pociťovat větší úzkost, tlak nebo obavu, že se něco vymyká kontrole. Pomůže praktický režim: méně povinností večer, jednoduché jídlo, krátká procházka v chladnější části dne, sepsání nejbližších úkolů a vypnutí věcí, které jen přidávají hluk.

Úterý nebude dobré pro velké zkoušky vůle. Bude stačit, když den nezkazíte unáhlenou reakcí, nákupem z nervozity nebo rozhodnutím, které vzniklo z únavy. Někdy je největší disciplína v tom, že člověk zůstane zticha, zavře notebook včas a nechá těžší myšlenku přejít přes noc.

Tagy:
předpověď hvezdy planety Měsíc horoskop astrologie
Zdroje:
astro.com, cafeastrology.com, astrologyking.com
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Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

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