Lunární horoskop na úterý 21. července: Staré křivdy se dnes mohou vrátit naposledy
21. 7. 2026 – 7:39 | Ženy | Natálie Kozak
Měsíc přechází z Vah do Štíra a 7. i 8. lunární den přinášejí téma očisty ohněm. Úterý se hodí k tomu napsat na papír starou křivdu, vztek nebo obavu a bezpečně ji nechat shořet.
Měsíc během úterý přechází z Vah do Štíra a den se pohybuje mezi 7. a 8. lunárním dnem. Téma ohně dnes není jen dekorace na večer. Hodí se pro chvíli, kdy člověk potřebuje udělat čáru za věcí, která ho v posledních týdnech pořád dohání. Starší hádka, nepříjemná zpráva, křivda z práce, nedořešený rozhovor doma nebo vlastní výčitka, ke které se hlava vrací vždycky ve chvíli, kdy má být klid.
Úterý nemusí být fyzicky silné. Ráno se může táhnout, práce půjde pomaleji a tělo si bude říkat spíš o úsporný režim. Přesto nebude dobré zůstat celý den v pasivitě. Stačí jeden menší krok, který vás vytáhne z čekání: vyřídit odkládanou odpověď, uklidit pracovní plochu, otevřít dokument, který jste zavírali jen při pohledu na název, nebo si konečně přiznat, co vás na určité situaci dráždí nejvíc.
Oheň dnes pomůže uzavřít starou věc
Lunární kalendář doporučuje očistu ohněm. Prakticky to může vypadat jednoduše. Na papír napište, čeho se chcete zbavit: konkrétní vztek, strach, jméno člověka, větu, která vás zasáhla, nebo zvyk, který se pořád vrací. Nepište román ani obžalobu. Stačí několik slov, která přesně pojmenují, co už nechcete nosit dál.
Papír pak bezpečně spalte v plameni svíčky, v misce nebo na místě, kde nehrozí žádný problém. Nejde o divadlo pro sociální sítě. Spíš o krátký domácí rituál, po kterém nezůstane jen další poznámka v telefonu, ale skutečný konec jedné drobné kapitoly. Pokud s ohněm pracovat nechcete, můžete papír roztrhat a hned vyhodit mimo domov.
Iniciativa nemusí znamenat velké gesto
Úterý může svádět k tomu, že člověk počká, až nálada přejde sama. Jenže i malá iniciativa umí uzměnit průběh dne. Nemusíte obracet život naruby, stačí přesměrovat napětí do něčeho konkrétního: uvařit, opravit, napsat první odstavec, připravit materiál, přesadit květinu, udělat skicu, vybrat fotky, projít šatník nebo dokončit věc, kterou jste už třikrát odložili.
Tvořivá práce dnes může fungovat lépe než dlouhé rozebírání vlastních pocitů. Štír přidává hloubku a schopnost jít pod povrch, ale také umí člověka zavrtat do tématu tak, že se z něj těžko vylézá. Proto bude dobré mít po ruce jasnou hranici: půl hodiny na rituál, hodinu na práci, jeden konkrétní úkol, žádné noční pročítání starých zpráv.
Štíři se mohou vrátit k nedořešené minulosti
Typičtí Štíři mohou během úterý narazit na problém, který se tvářil jako uzavřený. Může se připomenout přes člověka, kterého potkají, přes zprávu, starý dokument, rodinnou poznámku nebo pracovní situaci, která nepříjemně připomene dřívější spor. Nebude nutné reagovat hned a ostře, důležitější bude poznat, zda jde o něco, co se dá konečně vyřešit, nebo jen o starý mechanismus, který znovu žádá pozornost.
Pokud se minulost ozve, nevracejte se do ní celí. Vezměte z ní jen informaci, kterou potřebujete pro dnešek. Co už nechcete opakovat. S kým nemá cenu vést stejnou debatu. Kde je potřeba jasnější hranice. Úterý přeje očištění, ale ne tomu, aby člověk znovu rozdýchával všechno, co už jednou přežil.
Večer bude ideální pro svíčku, klidnější světlo a jednoduché zakončení dne. Napsat, spálit, uklidit popel, vyvětrat. Pak už se k tomu nevracet další zprávou, kontrolou profilu ani hovorem, který by celý rituál vrátil na začátek.