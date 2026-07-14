Lunární horoskop na úterý 14. července 2026: Dopoledne raději nic nelámejte, po poledni se karta obrátí
14. 7. 2026 – 7:11 | Ženy | Natálie Kozak
Devětadvacátý lunární den patří k nejnáročnějším z celého měsíce, proto bude ráno lepší držet se známého režimu a nic nelámat přes koleno. Odpoledne začíná 1. lunární den, který může přát změně práce, novým projektům i osobnímu restartu.
Úterý přináší výrazný předěl. Ubývající Měsíc zůstává v Raku a do 12:45 probíhá 29. lunární den, který patří k nejnáročnějším dnům celého lunárního měsíce. Teprve potom začíná 1. lunární den a s ním novoluní, které mění tón celého dne. Dopoledne proto nebude vhodné tlačit na výkon, rozhodovat ve spěchu ani si vynucovat nový začátek jen proto, že už nechcete čekat.
Ráno a dopoledne se vyplatí držet známého režimu. Nezahajujte důležité projekty, nepouštějte se do cest, které lze odložit, a za volant sedejte jen tehdy, když je to opravdu nutné. V práci bude lepší dokončit drobnosti, projít poštu, zkontrolovat dokumenty a nedělat z každé zprávy okamžitý úkol. Rak může zvýraznit citlivost, takže i běžná poznámka od kolegy nebo člena rodiny může působit ostřeji, než byla myšlena.
Dopoledne patří opatrnosti
Devětadvacátý lunární den může vytahovat únavu, podráždění a pocit, že se věci zbytečně komplikují. Pokud máte důležité jednání, podpis smlouvy, větší nákup nebo pracovní rozhodnutí, bude rozumné posunout ho alespoň na odpoledne. Totéž platí pro nové sliby. Ráno může člověk snadno odkývat něco, co mu už večer nebude dávat smysl.
Opatrnost se bude hodit i doma. Rodinná témata mohou být citlivější, hlavně pokud se týkají peněz, bydlení, péče nebo starších výčitek. Nechte si čas na odpověď a neřešte všechno mezi dveřmi, s telefonem v ruce nebo ve chvíli, kdy už spěcháte pryč. Dopoledne bude vhodnější pro tiché dokončování než pro velká prohlášení.
Po 12:45 se otevírá nový začátek
Po poledni začíná 1. lunární den, který je spojený s novoluním a novými plány. Zatímco první část dne radí brzdit, druhá už může přinést chuť jednat. Dobře se budou nastavovat plány, které mají jasný směr: změna práce, nový projekt, osobní rozhodnutí, úprava režimu nebo krok, který jste si promýšleli delší dobu.
Úterý může být mimořádně příznivé pro lidi, kteří uvažují o změně zaměstnání. Neznamená to nutně okamžitě podat výpověď. Může jít o první konkrétní krok: upravit životopis, odpovědět na nabídku, napsat člověku z oboru, projít pracovní portály nebo si sepsat, za jakých podmínek už nechcete pokračovat tam, kde jste. Po poledni bude mít podobné rozhodnutí pevnější půdu pod nohama.
Nové plány potřebují čistý začátek
První lunární den může urychlit věci, které se rozběhnou ve správný čas a s jasným záměrem. Proto se vyplatí nevstupovat do něj s chaosem z dopoledne. Před větším rozhodnutím si udělejte krátký pořádek: zavřete staré záložky v prohlížeči, odpovězte na nutné zprávy, napište si tři konkrétní kroky a ostatní nechte stranou.
Novoluní v Raku bude silně pracovat s tématy domova, bezpečí a citového zázemí. Pokud si plánujete nový začátek, ptejte se i na to, jak ovlivní váš každodenní život. Práce, vztah nebo velký plán mohou vypadat lákavě, ale skutečnou hodnotu ukáže až to, jestli se s nimi dá žít i mimo první nadšení.
Jasmín pro peníze i romantiku
Den doplňuje doporučení jasmínové aromaterapie, která se spojuje s přitažením materiálního bohatství a romantiky. Může to být jasmínový olej v aromalampě, krém, parfém nebo večerní sprcha s vůní, která vám připomene, že den už přešel z těžšího dopoledne do klidnější fáze. Stačí drobný rituál, který oddělí starý měsíc od nového.
Úterý bude mít dvě tváře. Dopoledne nechte věci spíš doběhnout, hlídejte si cesty, řízení, sliby a ostré reakce. Odpoledne už můžete otevřít diář, napsat první zprávu, připravit plán nebo udělat krok ke změně, která potřebuje začít v lepším čase.