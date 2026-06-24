Lunární horoskop na středu 24. června: Kdo táhne za kratší konec provazu, měl by zpozornět
24. 6. 2026 – 7:28 | Ženy | Natálie Kozak
Dorůstající Měsíc podporuje nové začátky, ale jen tam, kde jsou podmínky jasné pro všechny zúčastněné. Vyplatí se proto věnovat pozornost detailům a nepodepisovat nic, čemu úplně nerozumíte.
Dorůstající Měsíc během dne opouští Váhy a přesouvá se do Štíra. Probíhá 9. a 10. lunární den a mnoho lidí se bude zabývat tématy spojenými s budoucností. Někdo bude podepisovat smlouvu, jiný řešit hypotéku, společné podnikání nebo plány na bydlení. Ve vzduchu bude víc rozhodování než obvykle.
Největší šanci na úspěch budou mít dohody, ve kterých mají obě strany jasně vymezené podmínky. Jestli má jeden všechna práva a druhý všechny povinnosti, dříve nebo později se objeví problém. Vyplatí se proto číst smlouvy pozorně, ptát se na detaily a nebát se otevřít témata, která jsou druhé straně nepříjemná.
Společné plány potřebují pevný základ
Někteří lidé budou tento týden řešit svatbu, jiní zakládání firmy nebo koupi společného bydlení. Podobné kroky jsou s dnešní energií spojovány nejčastěji. A nejde jen o velká životní rozhodnutí, stejný princip funguje i v menším měřítku. Když se dva lidé domlouvají na společném projektu, rekonstrukci nebo investici, měli by mít jasno v tom, kdo za co odpovídá a jaká očekávání od celé věci mají. Mnoho sporů totiž vzniká kvůli představám, o kterých se na začátku vůbec nemluvilo.
Klíče, plány a metr v kapse
Řešit se budou také nemovitosti, pozemky a rekonstrukce. Středa tak může přinést návštěvy realitních kanceláří, schůzky s architekty nebo první kroky k úpravám bydlení. Kdo bude vybírat kuchyňskou linku, kdo porovnávat nabídky stavebních firem a kdo další konečně objedná řemeslníka, kterému volá už třetí měsíc? Pokud řešíte podobné záležitosti, dnešek je příznivý konkrétním krokům víc než nekonečnému plánování.
Nepřidávejte si další program
Někdo bude mít tendenci zaplnit si středu od rána do večera. Práce, schůzky, nákupy, zařizování. Jenže po dni plném domluv a rozhodnutí může být příjemnější nechat část večera volnou. Není třeba okamžitě zvednout každý telefon a ne každá zpráva vyžaduje odpověď během pěti minut- klidnější tempo udělá většině lidí lepší službu než další úkol v diáři.
Po dni plném rozhodování a zařizování bude příjemné přesunout pozornost jinam. Někdo vyrazí na večeři s přáteli, jiný si domluví schůzku s člověkem, kterého dlouho neviděl. Vyhrávají rozhovory, při kterých se nemusí nic řešit ani dokazovat. Pokud tedy máte před sebou důležité rozhodnutí, nemusíte ho za každou cenu uzavírat ještě večer. Pomůže dát si odstup a nechat věci pár hodin uležet, ráno stejně bývá pohled na situace mnohem jednodušší.
Když už začínat, tak naplno
Středa se řadí mezi ty dny, kdy se vyplatí přestat odkládat věci na později. Ať už jde o podpis smlouvy, první schůzku s budoucím obchodním partnerem nebo rozhodnutí pustit se do rekonstrukce, dnešek podpoří konkrétní kroky.