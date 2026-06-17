Lunární horoskop na středu 17. června: Přichází inspirace i zajímavá pracovní příležitost
17. 6. 2026 – 9:14 | Ženy | Natálie Kozak
Dorůstající Měsíc se přesouvá do Lva a přináší den, který přeje kreativitě, umění i péči o vzhled. Dobře se bude dařit lidem, kteří se rozhodnou ukázat svou práci, talent nebo nápady širšímu publiku.
Dorůstající Měsíc během středy opouští Raka a přesouvá se do Lva. Spolu s 2. a 3. lunárním dnem přináší atmosféru, která souvisí s kreativitou, estetikou a schopností ukázat světu, co v člověku skutečně je. Někdo si koupí vstupenku na koncert, jiný se konečně přihlásí na kurz kreslení, o kterém mluví už půl roku. A někdo zjistí, že obyčejná návštěva kadeřníka dokáže zvednout náladu víc než celý víkend strávený na sociálních sítích.
Lev nemá rád schovávání. Proto se dnes budou lépe cítit lidé, kteří se nebojí být vidět. Nemusí jít o velká gesta, stačí zveřejnit práci, kterou jste dosud ukazovali jen přátelům, poslat portfolio, vystavit výrobky na prodej nebo konečně říct ano příležitosti, kterou jste odkládali ze strachu, že nejste dost dobří.
Kultura nebude jen příjemnou kulisou
Pokud přemýšlíte, co podniknout po práci, zkuste tentokrát vynechat nákupní centrum. Mnohem víc vám může dát výstava, koncert pod širým nebem, divadelní představení nebo setkání s lidmi, kteří tvoří něco zajímavého. Někdy stačí jediný obraz, věta nebo rozhovor a člověk odchází domů s nápadem, který by jinak vůbec nepřišel. To platí i pro ty, kteří sami nic netvoří. Inspirace si nevybírá podle povolání.
Proměny, které jsou vidět
Středa je příznivá pro všechno, co souvisí s péčí o vzhled. Nový účes, změna barvy vlasů, kosmetické ošetření nebo obměna šatníku mohou dopadnout lépe, než jste čekali. Ne, že by se přes noc změnil váš život, ale někdy člověk začne chovat jinak ve chvíli, kdy se sám sobě líbí o něco víc.
Možná už několik týdnů chodíte kolem výlohy a říkáte si, že ten kabát není pro vás. Nebo přemýšlíte, jestli si můžete dovolit výraznější rtěnku, kratší vlasy nebo odvážnější styl. Dnešek podobným experimentům přeje.
Tvůrčí lidé mohou být příjemně překvapeni
Grafici, fotografové, vizážisté, hudebníci, designéři, ilustrátoři i lidé pracující v kosmetických službách mohou během dne narazit na zajímavou zakázku nebo klienta. Někdy více než o samotný výdělek půjde o kontakt, který otevře dveře k další práci.
Vyplatí se proto odpovídat na zprávy, kontrolovat e-maily a nepodceňovat ani zdánlivě nenápadné nabídky. To, co dnes vypadá jako drobnost, může mít za několik týdnů mnohem konkrétnější podobu.
Večer si udělejte hezčí, než bývá zvykem
Nemusíte čekat na narozeniny ani zvláštní příležitost. Kupte si květiny, prostřete stůl trochu slavnostněji nebo si oblékněte něco, co běžně schováváte na „lepší příležitosti“. Lev má rád radost z maličkostí a připomíná, že hezké věci nemusí být odměnou za výkon. Udělejte si obyčejný středeční večer ještě o něco příjemnější než ten včerejší.