Lunární horoskop na středu 10. června: Dnes si dvakrát rozmyslete, za co utratíte peníze i co slíbíte
10. 6. 2026 – 9:04 | Ženy | Natálie Kozak
Měsíc v Beranu svádí k rychlým reakcím, jenže dnešní okolnosti budou chtít spíš chladnou hlavu. Pokud nemusíte nic podepisovat ani kupovat, uděláte dobře, když si dopřejete odstup.
Ubývající Měsíc v Beranu prochází 24. a 25. lunárním dnem a středa tak nebude patřit mezi nejjednodušší dny týdne. Nečekejte velké průlomy ani ideální podmínky pro důležitá rozhodnutí. Naopak. Co nemusíte vyřešit dnes, klidně nechte na později.
Pokud vás čeká podpis smlouvy, jednání na úřadě nebo rozhodnutí, které může mít dlouhodobé následky, vyplatí se opatrnost. Ne proto, že by se muselo něco pokazit, ale dnes může být snadné přehlédnout detail, který bude za pár dní působit mnohem důležitěji než nyní.
Sleva není argument
Středa také není ideální pro větší nákupy. To platí především pro věci, které jste ještě včera vůbec nepotřebovali, ale dnes vypadají jako životní nutnost. Marketing funguje každý den, ale dnes mu můžete uvěřit o něco snáz než obvykle. Pokud přemýšlíte o dražším nákupu, zkuste si dát alespoň jednu noc na rozmyšlenou. Je dost možné, že zítra už nebude působit tak neodolatelně.
Pomoc druhým se neztratí
Na druhou stranu je tu oblast, kde se dnes rozhodně nevyplatí šetřit- čas a pozornost věnovaná druhým. Možná vás někdo požádá o radu. Možná bude potřebovat pomoc soused, kolega nebo kamarád. Nemusí jít o nic velkého. Ale i drobnosti často rozhodují o tom, kdo si na vás vzpomene ve chvíli, kdy budete pomoc potřebovat vy. Někdy stačí i jen vyslechnout člověka, který se potřebuje vypovídat.
Beran chce jednat. Dnešek chce brzdit
Měsíc v Beranu obvykle přidává chuť něco řešit, měnit a posouvat dopředu. Jenže dnešní lunární den jako by říkal pravý opak. Ne všechno potřebuje okamžitou reakci, ne každá zpráva vyžaduje odpověď během pěti minut. A ne každá poznámka stojí za hádku. Schopnost nechat některé věci plynout může být dnes větší výhodou než rychlá akce.
Večer mezi lidmi
Zajímavé je, že zatímco pracovní část dne může být trochu kostrbatá, večer vypadá mnohem lépe. Pokud vás někdo pozve na skleničku (klidně bez té skleničky), na koncert, do kina nebo jen na obyčejnou procházku, neodmítejte automaticky. Společnost lidí, se kterými nemusíte nic řešit ani dokazovat, udělá dobře víc než večer strávený nad pracovními e-maily.
Co si ze středy odnést?
Nekupujte věci jen proto, že jsou zlevněné. Nepodepisujte dokumenty ve spěchu. Nepouštějte se do sporů, které nikam nevedou. A pokud budete mít možnost někomu pomoct, udělejte to, je dost možné, že si na dnešní laskavost jednou vzpomenete oba.