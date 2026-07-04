Lunární horoskop na sobotu 4. Července: Hvězdy varují před unáhlenou důvěrou
4. 7. 2026 – 10:58 | Ženy | Natálie Kozak
Lunární horoskop na 4. července doporučuje věnovat větší pozornost vlastní intuici. Ne všechny informace, které dnes uslyšíte, musí být přesné a ne každé nové setkání se vyplatí rozvíjet.
Ubývající Měsíc prochází znamením Ryb a připadá na 19. lunární den, který bývá v lunárních kalendářích považován za jeden z opatrnějších dnů celého měsíce. Začátek prázdnin obvykle láká k cestování, společenským akcím a seznamování, ale tentokrát může být užitečnější zvolit klidnější program.
Neznamená to, že by se člověk měl zavřít doma a vyhýbat se světu. Spíš se vyplatí nepouštět se do situací, ze kterých nemáte dobrý pocit hned od začátku. Pokud vás někdo přesvědčuje, abyste změnili plány, někam šli nebo se rychle rozhodli, není nutné souhlasit za každou cenu.
Ne každé nové seznámení musí být dobrý nápad
Lunární kalendář doporučuje opatrnost zejména v oblasti nových kontaktů. To platí nejen pro osobní vztahy, ale i pro pracovní nabídky, spolupráce nebo internetovou komunikaci. Člověk, který vám dnes připadá zajímavě a přesvědčivě, může za několik týdnů vyvolávat úplně jiné pocity.
Pokud se chystáte na festival, oslavu, koncert nebo jinou společenskou akci, vyplatí se dát větší prostor vlastní intuici než snaze být za každou cenu otevření všemu novému.
Pozor také na informace, které uslyšíte
Sobota není ideálním dnem pro unáhlené závěry. Zpráva, kterou dostanete, informace z internetu nebo vyprávění někoho z okolí nemusí být úplné nebo přesné, takže než začnete jednat, může být rozumné ověřit si fakta i z jiného zdroje.
To platí i pro finance, nákupy nebo rozhodnutí, která by mohla mít dlouhodobější dopad.
Dopřejte tělu to, co během pracovního týdne nestíháte
Lunární kalendář považuje dnešní den za vhodný pro očistné a regenerační rituály. Nemusí jít o nic složitého, příjemně může působit střídání teplé a chladnější sprchy, klidnější večer bez obrazovek nebo čas strávený v prostředí, kde se cítíte bezpečně a dobře. Sobota je vhodnou příležitostí dopřát si něco, co během běžného pracovního týdne často odkládáme- obyčejný klid.