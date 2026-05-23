Lunární horoskop na sobotu 23. května: Dorůstající Měsíc ve Lvu přináší vášeň, sílu i malé finanční štěstí
23. 5. 2026 – 8:27 | Ženy | Natálie Kozak
Měsíc ve Lvu zvýrazní charisma, emoce a potřebu opravdovosti. Ve vztazích bude důležité ukazovat city skutky, zatímco v pracovních záležitostech uspějí lidé s odvahou a vytrvalostí.
Dnes budou silnější činy než slova. Dotek, blízkost a energie mezi lidmi rozhodnou víc než dlouhé rozhovory
Sobota 23. května přináší velmi intenzivní a citlivou energii. Dorůstající Měsíc ve znamení Lva vstupuje mezi 7. a 8. lunární den, které jsou spojovány s fyzickým kontaktem, výměnou energie a schopností vnímat druhé mnohem hlouběji než obvykle. Právě dnes mohou lidé silněji reagovat na atmosféru kolem sebe, na tón hlasu, doteky i obyčejnou přítomnost těch, které mají rádi.
Slova budou mít menší váhu než činy. Pokud někdo projeví opravdový zájem, podporu nebo blízkost, pocítíte to okamžitě. Naopak faleš, chlad nebo přetvářka budou dnes velmi snadno rozpoznatelné.
Den přeje léčbě, regeneraci i péči o tělo
Lunární energie dneška velmi silně podporuje vše, co souvisí s fyzickou regenerací a léčebnými procedurami. Výborně budou působit masáže, manuální terapie, rehabilitace nebo wellness procedury zaměřené na uvolnění těla i psychiky. Tělo bude dnes citlivější na dotek i energii druhých lidí, a právě proto může správná péče přinést mnohem větší úlevu než obvykle.
Astrologové zároveň upozorňují, že dnešní den přeje i náročnějším zákrokům nebo řešení zdravotních problémů, pokud jsou dobře naplánované. Organismus bude mít větší schopnost regenerace a obnovy sil.
Velkou roli dnes sehraje také psychická pohoda. Pokud jste v posledních dnech cítili stres nebo napětí, právě fyzický kontakt, objetí nebo obyčejná blízkost milovaného člověka mohou působit téměř léčivě.
Vztahy budou intenzivnější než obvykle
Dorůstající Měsíc ve Lvu zvýrazní potřebu emocí, pozornosti a vzájemné blízkosti. Ve vztazích bude důležité ukazovat city činy, ne jen slovy. Partner dnes mnohem víc ocení podporu, objetí nebo společně strávený čas než velká prohlášení.
Zamilované páry mohou prožít velmi silný den plný vášně, něhy i hlubšího propojení. Energie mezi lidmi bude proudit intenzivněji než obvykle a mnozí si uvědomí, jak moc důležitý je pocit bezpečí a vzájemné opory.
Nezadaní mohou pocítit silnější přitažlivost k lidem, kteří působí sebevědomě, klidně a autenticky. Dnešní energie totiž nepřeje povrchním flirtům, ale skutečné chemii a přirozenému propojení.
Lev probudí vůdčí sílu a odvahu jednat
Měsíc ve Lvu zároveň přináší větší odhodlání, sebevědomí a schopnost převzít iniciativu. V pracovních i osobních záležitostech dnes uspějí hlavně lidé, kteří dokážou jednat rozhodně a nenechají se odradit komplikacemi.
Pokud řešíte problém, který se dlouho nehýbal z místa, právě sobota může přinést průlom nebo nové řešení. Energie dne podporuje vytrvalost, schopnost vést ostatní a hledat praktické cesty ven z chaosu.
Jen pozor na přílišné ego nebo potřebu mít vždy poslední slovo. Lev umí dodat odvahu, ale také zvýšit dramatické reakce. Klíčem dne proto bude spojit sílu s empatií.
Menší finanční radosti mohou přijít nečekaně
Hvězdy naznačují, že dnešní den přeje také drobným finančním ziskům, dárkům nebo příjemným překvapením. Nemusí jít o velké částky, ale spíše o milá gesta, bonusy nebo situace, které vám zlepší náladu a dodají pocit hojnosti.
Mnozí lidé dnes navíc zjistí, že největší hodnotu nemají věci, ale vztahy, důvěra a pocit, že se mohou o někoho opřít.
Nesnažte se dnes všechno vysvětlovat slovy. Někdy stačí být přítomní, podat ruku, obejmout nebo jen někomu věnovat svůj čas a pozornost. Skutečné spojení mezi lidmi vzniká tam, kde končí přetvářka a začíná opravdovost.