Lunární horoskop na sobotu 16. května: Čas pro velkolepé finanční plány. Proč o nich ale musíte mlčet?
16. 5. 2026 – 6:24 | Ženy | Natálie Kozak
Přichází novoluní, které sází na samostatnou práci a klidnou hlavu. Pokud toužíte po větším pohodlí a finanční pohodě, dnešní den vám ukáže správný směr. Přečtěte si, proč byste dnes neměli s blízkými řešit důležité záležitosti a jak správně využít energii tohoto zemského znamení.
Dnešní den přináší jeden z nejdůležitějších astrologických zlomů měsíce. Novoluní v Býku dává finančním plánům zelenou, ale zároveň vztyčuje varovný prst: mlčení je dnes zlato.
Astronomický a energetický kontext
Nastává novoluní ve znamení Býka. Z hlediska lunárního cyklu jde o startovní čáru, tedy okamžik, kdy se rodí nové nápady a kdy zaséváme semínka pro budoucí úspěch. Býk je zemské znamení, které miluje jistotu, materiální zázemí, pohodlí a hojnost.
Energie novoluní v tomto znamení je stabilní, praktická a velmi tvořivá. Je to ideální čas zastavit se a promyslet, kam chcete nasměrovat svou energii (i své peníze) v následujících týdnech.
Finance a plány: Zelená pro prosperitu
Pokud uvažujete o tom, jak vylepšit svůj rozpočet nebo domov, dnešní konstelace vám jdou mimořádně na ruku.
- Slibné nápady: Mohou se objevit skvělé myšlenky na zlepšení vaší finanční pohody, zvýšení příjmů nebo modernizaci životních podmínek. Využijte tento den k revizi svých cílů.
- Síla individuality: Samostatná práce bude dnes maximálně efektivní. Pokud máte rozdělaný vlastní projekt, dnes s ním výrazně pohnete. Osobní iniciativa a samostatné rozhodování jsou obzvláště vítány.
Vztahy: Své karty si nechte pro sebe
Ačkoliv je energie novoluní tvořivá, v oblasti komunikace s blízkými buďte velmi opatrní.
- Nevyjadřujte se k budoucnosti: Rozhodně není dobrý nápad sdílet dnes s rodinou nebo přáteli své plány do budoucna. Křehké nápady potřebují nejdříve dozrát v tichu. Pokud je ukážete světu příliš brzy, cizí pochybnosti by je mohly zahubit.
- Žádné vyříkávání: Dnes neřešte s blízkými staré křivdy ani zásadní vztahové otázky. Atmosféra novoluní může nahrávat nepochopení. Nechte důležité rozhovory na jiné dny.
Zdraví a drahé kameny
Býk má pod kontrolou krk, šíji a štítnou žlázu, proto těmto oblastem věnujte zvýšenou péči.
- Duhový achát jako štít: Pokud vás trápí chronické zdravotní problémy nebo se cítíte oslabení, vezměte si dnes na pomoc šperk z duhového achátu. Tento minerál pomáhá udržet vnitřní stabilitu, harmonizuje organismus a posiluje pocit celkové pohody.
Rada pro dnešní den: Naplánujte si své příští kroky v naprostém tichu a soukromí. To, co dnes v duchu stvrdíte a nikomu nevyzradíte, získá obrovskou sílu k realizaci.