Lunární horoskop na sobotu 1. srpna: Peníze dnes nechte být, doma bude dost práce
1. 8. 2026 – 9:00 | Ženy | Natálie Kozak
Ubývající Měsíc v Rybách a 18. lunární den upozorňují na vyšší riziko chyb ve financích, podnikání i důležitých domluvách. Sobota bude vhodnější pro úklid, třídění věcí, jógu a klidnější domácí režim.
Ubývající Měsíc je v Rybách a sobota připadá na 18. lunární den. Ten nepatří k dnům, kdy se vyplatí riskovat v podnikání, financích nebo důležitých domluvách. Úsudek může být měkčí, pozornost rozptýlenější a drobné chyby se snadno schovají za pocit, že „to nějak vyjde“. Pokud nemusíte řešit smlouvu, větší nákup, investici, faktury nebo pracovní rozhodnutí právě dnes, nechte je raději na klidnější chvíli.
Riziko špatného odhadu bude vyšší hlavně tam, kde se pracuje s čísly, termíny a sliby. Člověk snadno přehlédne položku v rozpočtu, špatně spočítá náklady, uvěří příliš rychlé nabídce nebo kývne na domluvu, která se později ukáže jako nepraktická. Sobota bude lepší pro věci, které máte přímo před sebou: byt, kuchyň, skříň, koupelnu, papíry na stole, prádlo a všechno, co se doma během posledních týdnů hromadilo.
Úklid dnes pomůže víc než další plánování
Osmnáctý lunární den doporučuje omezit aktivitu, ale neznamená to celý den proležet. Naopak zahálka a lenost by dnes mohly vést k nepříjemné náladě, přejídání nebo zbytečnému projíždění telefonu. Lepší bude vybrat si jeden úkol a udělat ho pořádně. Vyklidit skříň, srovnat šuplík s doklady, vyprat ložní prádlo, umýt koupelnu, vynést věci, které už doma jen překážejí.
Ryby mohou zvyšovat citlivost na prostředí. Nepořádek, těžký vzduch, rozházené věci nebo neustále odkládané drobnosti dnes budou působit víc než jindy. Stačí ale pár praktických kroků a doma se začne lépe dýchat. Nemusíte zvládnout celý byt. Jedno čisté místo bude lepší než deset rozdělaných.
Nákupy a lázně si nechte na jindy
Sobota není vhodná pro nakupování ani návštěvu lázní. U nákupů hrozí, že člověk sáhne po věci, která má jen vyřešit momentální náladu. Dekorace, kosmetika, oblečení nebo dražší jídlo do zásoby mohou vypadat jako dobrý nápad v obchodě, ale doma se z nich rychle stane další položka navíc.
Lázeňské procedury, wellness nebo dražší péči bude lepší odložit. Tělo dnes ocení jednodušší režim: sprchu, čisté oblečení, klidnější jídlo, protažení nebo krátkou sestavu jógy. Meditace a jóga se naopak hodí, hlavně pokud pomohou ztišit hlavu po týdnu plném zpráv, lidí a povinností.
Pomoc druhým má dnes konkrétní smysl
Den přeje dobrovolnické práci a pomoci lidem, kteří ji opravdu potřebují. Může jít o nákup pro staršího souseda, darování věcí, které po úklidu najdete ve skříni, pomoc v rodině nebo příspěvek na sbírku. Důležitá bude praktická pomoc, která někomu uleví hned.
Sobota nebude ideální pro společenský shon ani dlouhé domlouvání s více lidmi. Nejlépe dopadne v klidnějším tempu: uklidit, vytřídit, něco darovat, protáhnout tělo, vypnout pracovní věci a neplést se do financí, kde by dnes mohla vzniknout zbytečná chyba.