Lunární horoskop na pondělí 3. srpna: Váhy zatouží po změně, Střelci po pravdě a Vodnáři po volnosti
3. 8. 2026 – 7:33 | Ženy | Žaneta Kaczko
Horoskop od 3. srpna ukazuje týden, kdy se vyplatí nepřeskakovat mezi vším najednou. Lvi přitáhnou pozornost, Panny mohou získat uznání a Kozorozi zvládnou výrazný pracovní posun.
První srpnový týden může být živější, než se na začátku prázdnin zdálo. Plány se budou přesouvat, zprávy zapadnou mezi dalšími notifikacemi, domluvené schůzky dostanou nový čas a lidé z minulosti se mohou ozvat ve chvíli, kdy už s nimi v diáři nepočítáte. Výhoda tohohle chaosu bude v tom, že se půjde snáz zbavit starých restů. Co několik měsíců leželo bokem, najednou dostane jasnější obrys: dokončit, odpovědět, vyhodit, zaplatit, opravit nebo nechat být.
Beran
Berani si budou muset víc hlídat tón. Emoce mohou naskočit rychleji než obvykle a chuť mít poslední slovo se ozve hlavně u rodiny nebo kolegů. Pokud někdo něco poznamená nevhodně, neodpovídejte hned první větou, která vás napadne. Mohla by otevřít spor, který nikomu nepomůže a zbytečně vezme čas i náladu.
Týden se hodí pro domácí práce, dokončení oprav, úklid a návrat ke starším plánům. Může se ozvat člověk, se kterým jste dlouho nemluvili. Neotvírejte mu hned všechny dveře. Nejdřív si všimněte, proč se vrací, co po vás chce a jestli se opravdu něco změnilo.
Šťastné dny: 4. a 8. srpna
Býk
Býci už nebudou chtít dál mlčet o věcech, které je delší dobu dráždí. V práci, doma nebo ve vztahu může přijít rozhovor, který se neobejde bez přímějších slov. Tentokrát to nemusí být na škodu. Některé věci se pohnou právě proto, že přestanete obcházet téma po špičkách.
Pozor ale na finance. Může vás lákat krásná, drahá nebo statusově zajímavá věc, která bude v obchodě vypadat jako výborný nápad. Za pár dní si už tak jistí být nemusíte. Pečlivě si hlídejte účtenky, dokumenty, domluvy i malé položky. Drobné přehlédnutí by mohlo přerůst ve zmatek, který budete řešit déle než samotný nákup.
Šťastné dny: 3. a 6. srpna
Blíženci
Blíženci dostanou hodně energie. Budete chtít jednat rychle, mluvit otevřeně, spustit nový projekt, domluvit schůzku, prosadit svůj zájem nebo konečně říct, co chcete. V práci i mezi lidmi to může být výhoda, protože nebudete čekat, až se někdo rozhodne za vás.
Okolí ale nemusí stíhat vaše tempo. To, co vám připadá jako jasná výzva k akci, může druhému člověku znít jako tlak. V osobním životě proto zpomalte hlavně tam, kde nejde jen o vás. Ne každý partner, kamarád nebo kolega se umí přepnout do stejné rychlosti během jedné zprávy.
Šťastné dny: 5. a 9. srpna
Rak
Raci se mohou během týdne podívat jinak na staré křivdy. Něco, co jste v sobě drželi delší dobu, už nemusí mít stejnou váhu. Zároveň poroste sebejistota a chuť jít víc mezi lidi. Může vás potěšit pozvání, setkání, lepší nálada v práci nebo situace, ve které si všimnete, že na sebe reagujete klidněji než dřív.
Hlídejte si ale detaily. Snadno můžete zapomenout na schůzku, poplést čas, přehlédnout zprávu nebo někde nechat drobnou věc, kterou budete později hledat. Před odchodem z domu zkontrolujte klíče, peněženku, nabíječku, doklady i čas v kalendáři. Tenhle týden se vyplatí ověřit dvakrát.
Šťastné dny: 4. a 7. srpna
Lev
Lvi budou přitahovat víc pozornosti než obvykle. Lidé vás budou vyhledávat, nová seznámení mohou být výrazná a týden se hodí i pro změnu vzhledu, nákup něčeho pro sebe nebo situace, kde potřebujete zaujmout. Pokud vás čeká schůzka, prezentace nebo společenská akce, připravte si detail, díky kterému se budete cítit jistěji.
Ve vztazích s přáteli a lidmi, kteří sdílejí vaše zájmy, se ale mohou objevit spory. Rozdílné názory nebo jiné priority nemusí znamenat konec vztahu. Nesnažte se všem vyhovět, jen aby byl klid. Někdy je férovější dát si odstup než předstírat souhlas, který ve vás stejně dlouho nevydrží.
Šťastné dny: 3. a 9. srpna
Panna
Panny mohou pocítit silnou potřebu ukázat, co opravdu umí. Týden může přinést nové povinnosti, větší pozornost nadřízených nebo příležitost převzít vedení v úkolu, který potřebuje pořádek a pevnou ruku. Pokud jste čekali, až si někdo všimne vaší práce, tentokrát se to může stát rychleji.
S větší viditelností ale může přijít i závist. Někdo vás může začít brát jako soupeře, i když jste mu nic neudělali. Neodpovídejte na narážky stejnou mincí a nechoďte do malých konfliktů, které jen kazí pověst. Teď bude důležitější udržet si profesionální tón a nechat za sebe mluvit výsledek.
Šťastné dny: 5. a 8. srpna
Váhy
Váhy budou mít pocit, že jim běžné mantinely začínají být těsné. Může přijít chuť na cestu, kurz, nové lidi, jinou práci s volným časem nebo rozhovor s někým, kdo vás vytáhne z obvyklého přemýšlení. I obyčejná věta u kávy může spustit nápad, ke kterému se budete vracet celý týden.
Dařit se bude tvořivým projektům, učení a věcem, které rozšiřují obzor. Dejte si ale pozor na sliby. Nadšení vás může přimět kývnout na něco, co bude později zabírat víc času, peněz nebo energie, než teď čekáte. Než řeknete ano, podívejte se do kalendáře.
Šťastné dny: 4. a 6. srpna
Štír
Štíři začnou pečlivěji vážit, komu dávají svůj čas, energii a důvěru. Některé vztahy projdou menší zkouškou. Může se ukázat, kdo je s vámi i ve chvíli, kdy z toho nic nemá, a kdo se objeví jen tehdy, když něco potřebuje. V práci a penězích buďte opatrní hlavně u společných závazků, půjček, dělení nákladů nebo projektů, kde není jasné, kdo za co ručí.
Týden přitom přeje učení, cestám a hledání nových zdrojů inspirace. Pokud zjistíte, že jste z některých názorů nebo plánů vyrostli, nemusíte se jich držet jen proto, že jste je kdysi řekli nahlas.
Šťastné dny: 7. a 9. srpna
Střelec
Střelci budou chtít pojmenovat věci, které dlouho zůstávaly nedořečené. Ve vztazích, rodině i práci může přijít chvíle, kdy už nebude možné tvářit se, že vám všechno vyhovuje. Otevřenost tentokrát pomůže, pokud z ní neuděláte souboj o vítěze.
Rozhovory veďte tak, aby se v nich dalo pokračovat i druhý den. Pokud druhému člověku hned připíšete špatný úmysl, zavřete si cestu k normální dohodě. Zároveň se mohou objevit nabídky spojené s cestou, studiem nebo novou spoluprací. Tam už bude dobré zbystřit a neodmítnout věc jen proto, že přišla nečekaně.
Šťastné dny: 3. a 8. srpna
Kozoroh
Kozorozi mohou za pár dní zvládnout víc než jindy za celý týden. Bude dost energie na práci, pořádek, administrativu i věci, které se dlouho přesouvaly na později. Pokud si ráno určíte hlavní úkoly, můžete do večera vidět opravdu konkrétní posun.
Pozor ale na kontrolu. Když budete po okolí chtít stejnou rychlost a stejný způsob práce, snadno vyvoláte konflikt. Rozdělte úkoly, ale nesnažte se stát nad každým detailem. Opatrnost se hodí také na cestách a za volantem. Spěch by tento týden mohl být zbytečně drahý.
Šťastné dny: 5. a 7. srpna
Vodnář
Vodnáři mohou zažít lehčí a příjemnější týden. Přijde chuť žít barevněji, říkat věci víc nahlas, dát šanci na rande, tvorbě, odpočinku nebo věcem, které jste odkládali, protože nebyly dost „užitečné“. Ve vztazích může být víc tepla a jeden rozhovor vás může přiblížit k člověku, který působil dlouho vzdáleně.
Práce se také nemusí vyvíjet špatně, i když se objeví drobná zdržení nebo zmatek v domluvách. Nenechte si jimi zkazit náladu. Tento týden pro vás bude cenné hlavně to, že se přestanete tolik ohlížet na názor lidí, kteří s vaším životem stejně nic nedělají.
Šťastné dny: 4. a 9. srpna
Ryby
Ryby budou toužit po klidu, domácím teple a pocitu, že mají kolem sebe bezpečné lidi. Týden se hodí pro rodinná setkání, rozhovory s blízkými a úpravy doma, které zpříjemní každodenní provoz. Může jít o nové povlečení, lepší světlo v pokoji, přesunutý nábytek nebo obyčejný večer, kdy se nikam nepospíchá.
Úplně se ale před světem neschováte. Domácnost si vyžádá víc pozornosti, mohou přijít nečekaní hosté, změna plánu nebo drobná komplikace kolem bytu. V osobním životě se objeví víc romantiky a starší city se mohou nenápadně připomenout. Nechte si čas, než z jedné milé zprávy uděláte velký závěr.
Šťastné dny: 3. a 6. srpna