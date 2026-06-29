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Lunární horoskop na pondělí 29. června: Pondělí nebude přát spěchu. Některé odpovědi mohou přijít až ve chvíli, kdy přestanete hledat

29. 6. 2026 – 9:54 | Ženy | Natálie Kozak

Lunární horoskop na pondělí 29. června: Pondělí nebude přát spěchu. Některé odpovědi mohou přijít až ve chvíli, kdy přestanete hledat
zdroj: Freepik.com
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Dorůstající Měsíc přechází ze Střelce do Kozoroha a přináší den, kdy se vyplatí méně mluvit, více pozorovat a nepodceňovat vlastní intuici. Pozor byste si měli dát i na příliš lákavé nabídky.

Dorůstající Měsíc během dne opouští Střelce a přesouvá se do Kozoroha. Probíhá 14. a 15. lunární den a začátek týdne může působit pomaleji, než bývá zvykem. Zatímco minulý týden přál rozhodnutím a novým plánům, pondělí bude spíš vybízet k tomu, aby člověk na chvíli ubral tempo. Možná zjistíte, že se vám nechce řešit všechno najednou. Telefonáty počkají, některé e-maily také a seznam úkolů, který vypadal v neděli večer naléhavě, už ráno nemusí působit tak dramaticky. 

Večer si nechte pro sebe

Pondělí nepřeje přeplněnému programu ani nekonečným debatám. Pokud můžete, zkuste si alespoň část dne nechat bez povinností a bez lidí, kteří od vás potřebují odpovědi, rady nebo rozhodnutí. Konec června bývá vyčerpávající sám o sobě. Horké počasí, pracovní uzávěrky i plánování prázdnin dokážou během několika dnů spotřebovat víc energie, než si člověk připouští. O to důležitější bude dopřát si večer, během kterého nebude potřeba nic organizovat ani řešit.

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Pozornost věnujte snům

Patnáctý lunární den bývá tradičně spojován se sny a podvědomím. Nemusí jít vždy nutně o velká proroctví nebo tajemná znamení. Občas ale stojí za to všimnout si, které obrazy, místa nebo lidé se ve snech opakují. Pokud se probudíte s pocitem, že si sen chcete zapamatovat, zkuste si ho zapsat dřív, než ho přehluší běžný provoz pondělního rána. Za několik týdnů vás možná překvapí, k čemu se budete vracet.

Nevěřte všemu, co uslyšíte

Začátek týdne může přinést i větší důvěřivost. Někdo uvěří slibu, který nebyl myšlen úplně vážně, jiný přijme informaci, aniž by si ji ověřil. Pokud budete řešit finance, smlouvy nebo důležitá rozhodnutí, vyplatí se dát si na čas, protože ne všechno, co vypadá přesvědčivě, musí být pravda. A ne každý, kdo mluví sebejistě, má skutečně pravdu.

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Dopřejte odpočinek i tělu

Lunární kalendář doporučuje šetřit organismus a nepřetěžovat zejména trávení. Po víkendu plném grilování, oslav nebo cestování tak může být rozumnější sáhnout po lehčím jídle a dopřát si klidnější režim. Pondělí nebude dnem rekordních výkonů. 

Tagy:
předpověď hvezdy planety Měsíc horoskop astrologie
Zdroje:
astro.com, cafeastrology.com, astrologyking.com
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Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

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