Lunární horoskop na pondělí 15. června: Cestování a schůzky mají zelenou, emoce držte na uzdě
15. 6. 2026 – 8:06 | Ženy | Natálie Kozak
Novoluní v Blížencích otevírá nový lunární cyklus. Chuť něco změnit bude dnes silnější než obvykle. Než však začnete své plány probírat s okolím, zkuste si je nejprve ujasnit sami. Cesty, schůzky i pracovní jednání naopak mohou dopadnout překvapivě dobře.
Pondělí přináší novoluní v Blížencích a s ním přechod z 29. na 1. lunární den. Takové dny bývají trochu zvláštní. Člověk má chuť něco změnit, začít znovu nebo se pustit do nového projektu, ale zároveň může mít pocit, že ho okolí snadno vyvede z rovnováhy. Právě proto bude dnes důležitější než obvykle ovládat vlastní reakce.
Nenechte si zkazit den kvůli maličkosti
Někdo může přijít s poznámkou, která vás podráždí. Jindy byste ji přešli bez povšimnutí, dnes ale může zasáhnout citlivější místo. Podobně mohou vznikat nedorozumění v práci, doma i mezi přáteli. Neznamená to, že je kolem vás více problémů než obvykle, jen bude jednodušší brát si některé věci osobně. Než odpovíte ve vzteku nebo odešlete zprávu, kterou byste za hodinu nejraději smazali, dejte si chvíli času.
Nové nápady mají zelenou
Odpoledne se atmosféra postupně změní. Pokud už delší dobu přemýšlíte o kurzu, změně pracovního směru, podnikatelském projektu nebo plánu na další měsíce, může být vhodná chvíle začít. Nemusíte mít všechno promyšlené do posledního detailu, ale stačí první krok. Přihlásit se, zjistit informace, napsat e-mail nebo si konečně otevřít dokument, který už týdny čeká na ploše počítače.
O svých plánech zatím nemluvte
To nejzajímavější doporučení dne se týká budoucnosti. Možná budete mít chuť podělit se o nový nápad s rodinou, kolegy nebo přáteli. Jenže tentokrát může být lepší chvíli počkat. Chcete dát výpověď? Rozjet vlastní projekt? Přihlásit se na kurz, o kterém přemýšlíte už půl roku? Klidně. Jen s tím dnes nemusíte obvolávat celé příbuzenstvo. Každý má ve svém okolí člověka, který dokáže během pěti minut vysvětlit, proč něco nebude fungovat. A někdy stačí jedna podobná debata, aby člověk začal couvat z něčeho, do čeho byl ještě ráno rozhodnutý jít.
Cesty a schůzky mohou dopadnout lépe, než čekáte
Blíženci tradičně souvisejí s komunikací, pohybem a získáváním informací. Pokud vás čeká služební cesta, schůzka, jednání nebo cestování, okolnosti by vám měly přát. Stejně tak se vyplatí ozvat se lidem, se kterými potřebujete něco vyřešit. Dnes bude snazší domluvit se na praktických věcech než řešit staré emoce.
Tělo si řekne o lehčí režim
Novoluní bývá obdobím, kdy se někteří lidé cítí unavenější nebo citlivější než obvykle. Zvláštní pozornost by svému zažívání měli věnovat hlavně Raci, Ryby a lidé, kteří mají s trávením dlouhodobé potíže. Přehánět to dnes není dobrý nápad- ať už jde o jídlo, pracovní tempo nebo večerní skleničku.
Co si z dneška odnést?
Máte nový nápad? Nechte si ho zatím pro sebe. Alespoň pár dní. Není nic horšího než nadšeně vyprávět o plánech, které ještě ani nezačaly, a pak poslouchat, proč to nebude fungovat.