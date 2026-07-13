Lunární horoskop na pondělí 13. července: Kdo dnes může vytěžit nejvíc z vlastní trpělivosti?
13. 7. 2026 – 7:17 | Ženy | Natálie Kozak
Ubývající Měsíc během pondělí vstupuje do Raka a 28. lunární den může přinést příznivější náladu i větší výdrž v práci. Zároveň se vyplatí šetřit oči, omezit obrazovky a dopřát tělu lehčí režim.
Ubývající Měsíc v Blížencích během pondělí vstupuje do Raka a 28. lunární den přináší klidnější, ale stále pracovně využitelný začátek týdne. Nálada může být příznivější než v předchozích dnech, takže se budou snáz řešit úkoly, které vyžadují trpělivost, opakování a schopnost nenechat se rozhodit drobným zdržením.
V práci se může dařit hlavně těm, kdo si hned ráno určí, co musí být hotové do konce dne. Blíženci pomohou s komunikací, e-maily a domluvami, Rak zase přidá větší cit pro atmosféru v týmu. Pokud potřebujete prosadit návrh, dokončit dokument nebo se vrátit k rozpracovanému projektu, pondělí může přinést dobrý výsledek. Nebude ale vhodné sedět celé hodiny u obrazovky bez přestávky a tvářit se, že tělo počká až do večera.
Zrak dnes šetřete víc než obvykle
Oči mohou být během dne citlivější. Pokud pracujete u počítače, střídejte obrazovku s papírem, častěji vstávejte od stolu a nenechávejte všechny zprávy, články a seriály na večer. Není nutné se elektroniky vzdát úplně, ale dlouhé čtení v telefonu, televize puštěná jako kulisa a několik hodin před monitorem navíc by se mohly projevit únavou, pálením očí nebo bolestí hlavy.
Pomůže jednoduchý režim: po delší práci na počítači se podívat z okna, dojít si pro vodu, zavřít na chvíli oči nebo si večer dopřát méně ostré světlo. Kdo má dioptrie, suché oči nebo pracuje s drobným textem, neměl by dnes přepínat zrak jen proto, že je potřeba „ještě něco rychle dodělat“.
Citliví lidé by měli hlídat tlak a počasí
Pondělí může být náročnější pro ty, kdo hůř snášejí změny počasí. Pokud víte, že vám při výkyvech bývá těžko, bolí vás hlava nebo se vám motá, bude rozumné sledovat krevní tlak a nepřidávat tělu zbytečnou zátěž. Horko, málo tekutin, rychlé vstávání nebo dlouhé pobíhání po městě mohou udělat víc škody než užitku.
Den se hodí pro klidnější režim, dost vody a lehčí jídlo. Doporučují se čerstvě vymačkané šťávy, ale není potřeba z pondělí dělat přísnou očistu. Sklenice pomerančové, mrkvové nebo jablečné šťávy může být příjemná změna, zvlášť pokud jinak během pracovního dne saháte spíš po kávě a něčem rychlém z pekárny.
Pracovní úspěch přijde přes vytrvalost
Osmadvacátý lunární den přeje profesním výsledkům, pokud se člověk drží rozumného tempa. Nepůjde tolik o velký nápad, který všechno převrátí, spíš o schopnost sednout si k rozdělané práci a postupně ji posunout. Pondělí může pomoct dokončit úkol, který se táhl od minulého týdne, připravit podklady na schůzku nebo se konečně prokousat administrativou, která čekala v e-mailu.
Dobré bude vyhnout se zbytečnému přeskakování mezi úkoly. Když budete každých deset minut otevírat jinou záložku, odpovídat na každou zprávu hned a kontrolovat telefon při práci, energie se rozpadne dřív, než se objeví výsledek. Jeden blok na soustředěnou práci a jedna jasná pauza udělají víc než celý den v režimu neustálého vyrušování.
Blíženci a Raci by si měli zapamatovat sny
Typičtí Blíženci a Raci mohou mít dnes výraznější sny. Nemusí být dramatické ani doslovné. Důležitý může být detail, místo, člověk nebo pocit, se kterým se ráno probudíte. Pokud si sen pamatujete, zapište si ho hned po probuzení, aspoň pár slov. Během dne by se mohl spojit s rozhovorem, rozhodnutím nebo situací, která se bude opakovat v jiné podobě.
Večer bude lepší dopřát hlavě klidnější dojezd. Méně obrazovek, lehčí jídlo, ztlumené světlo a žádné dlouhé dohánění zpráv před spaním. Pondělí může být pracovně úspěšné, ale jen pokud mu nedovolíte vzít si i poslední zbytky odpočinku.