Lunární horoskop na pondělí 1. června: Nastal čas pustit vše, co vás zbytečně zatěžuje
1. 6. 2026 – 8:52 | Ženy | Natálie Kozak
Lunární energie dne podporuje překonávání zlozvyků, uzavírání nedokončených záležitostí i větší pořádek ve financích. Hvězdy zároveň připomínají, že některé věci je potřeba nejprve pustit, aby mohlo přijít něco nového.
První červnový den přináší zvláštní pocit uvolnění a příležitost udělat si pořádek nejen kolem sebe, ale především ve vlastním životě. Ubývající Měsíc ve znamení Střelce propojuje 16. a 17. lunární den, které astrologové spojují s osvobozením od starých návyků, překonáváním závislostí a návratem k větší vnitřní lehkosti.
Pondělí bude ideální pro všechno, co souvisí s uzavíráním nedokončených záležitostí a odstraňováním zbytečné zátěže. Ať už jde o nefunkční zvyky, odkládané povinnosti nebo dlouhodobé závazky, dnešní energie podporuje odvahu konečně udělat krok, který jste odkládali.
Nastává čas zbavit se toho, co vám už neslouží
Ubývající lunární fáze vždy přeje očistě a propouštění. Tentokrát se tato energie může projevit velmi konkrétně. Mnozí lidé si uvědomí, že některé návyky, vztahy nebo každodenní rutiny jim více berou než dávají. Je vhodný den pro omezení všeho, co vás oslabuje- od nezdravého stravování přes zlozvyky až po mentální vzorce, které vás drží na místě. Nemusíte dělat radikální rozhodnutí. I malý krok správným směrem může mít dnes překvapivě silný účinek. Střelec navíc přináší potřebu svobody a většího nadhledu. Díky tomu se vám může podařit podívat se na svůj život z jiné perspektivy a uvědomit si, co je skutečně důležité.
Vztahy prověří spravedlnost a rovnováhu
Lunární energie dne může otevřít citlivá témata v partnerstvích i rodinných vztazích. Konflikty se mohou objevit zejména tam, kde dlouhodobě panuje pocit nerovnováhy. Někdo může mít pocit, že dává více než dostává. jiný si začne více všímat žárlivosti, nedostatku uznání nebo nevyřešených závazků mezi partnery. Astrologové doporučují neřešit tyto situace emocemi, ale otevřeným a věcným rozhovorem. Dnes je důležité pojmenovat věci takové, jaké skutečně jsou.
Dluhy, účty a úřední záležitosti půjdou snadněji
Praktická stránka dne je velmi dobře podpořena. Hvězdy přejí vyřizování dokumentů, administrativě, pojištění, úředním jednáním i finančním povinnostem. Pokud jste dlouho odkládali splátku, důležitý formulář nebo vyřízení nějaké oficiální záležitosti, dnešek je vhodnou příležitostí vše dokončit. Zvláštní význam bude mít také plnění slibů. To, co dnes dokončíte nebo vyrovnáte, vám může přinést pocit úlevy a většího vnitřního klidu.
Tělo potřebuje odpočinek víc než výkon
Po energeticky náročném úplňku z předchozího dne si organismus může říkat o regeneraci. Astrologové doporučují nepřetěžovat se fyzicky ani psychicky. Nejvhodnější aktivitou budou procházky na čerstvém vzduchu, pobyt v přírodě nebo klidnější forma pohybu. Naopak intenzivní sportovní výkony nemusí přinášet očekávaný efekt. Důležitou součástí dne bude také kvalitní spánek. Pokud cítíte únavu, dopřejte si více odpočinku bez pocitu viny.
Rada pro dnešní den
Nový začátek často nevzniká tím, co přidáme, ale tím, co dokážeme pustit. Zaměřte se na vše, co vás dlouhodobě zatěžuje, a udělejte první krok k větší svobodě. Dnešní energie přeje očistě, zodpovědnosti a návratu k tomu, co má skutečnou hodnotu.