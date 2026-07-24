Lunární horoskop na pátek 24. července: Silný den pro práci, peníze i odvahu jednat
24. 7. 2026 – 8:43 | Ženy | Natálie Kozak
Měsíc ve Střelci a 10. i 11. lunární den přinášejí silný pátek pro práci, peníze a odvážnější rozhodnutí. Pokud máte před sebou jednání, nabídku nebo důležitý telefonát, dnes se nevyplatí mluvit nejistě.
Měsíc je ve Střelci a pátek se pohybuje mezi 10. a 11. lunárním dnem. Patří k nejsilnějším dnům červencového lunárního kalendáře, takže by byla škoda strávit ho pochybováním, odkládáním a čekáním, až se někdo rozhodne za vás. Pokud máte před sebou pracovní krok, finanční jednání, pohovor, prezentaci, důležitý telefonát nebo rozhodnutí, které potřebuje pevnější hlas, dnešek tomu přeje.
Střelec přidává chuť mířit dál než jen k nejbližší povinnosti. Může se ozvat potřeba posunout projekt, ozvat se klientovi, říct si o lepší podmínky nebo konečně ukázat práci, kterou jste dlouho ladili v soukromí. Důležité bude nenechat si vlastní výsledek shodit v hlavě dřív, než ho vůbec nabídnete ven. Pochybnosti dnes mohou zdržet víc než reálné překážky.
Pochybnosti by dnes neměly řídit vaše rozhodnutí
Pátek může dobře ukázat, kde si sami zmenšujete prostor. Možná víte, že máte připravený návrh, ale pořád čekáte na dokonalejší verzi. Možná odkládáte zprávu člověku, který by vám mohl otevřít pracovní příležitost. Možná se vymlouváte na špatný čas, i když ve skutečnosti nechcete slyšet odmítnutí.
Lunární kalendář upozorňuje, že nejistota může v dalších týdnech komplikovat cestu k penězům a úspěchu. V praktickém životě to znamená jediné: nepodkopávejte si vlastní vyjednávací pozici. Pokud mluvíte o ceně, odměně, termínu nebo rozsahu práce, buďte konkrétní. Neomlouvejte se předem za to, co nabízíte, a nesnižujte cenu jen proto, že se bojíte reakce druhé strany.
Vhodný den pro kroky, které potřebují tah
Desátý a jedenáctý lunární den se hodí pro aktivitu, výkon a rozhodnutí, která mají viditelný výsledek. V práci můžete dokončit prezentaci, poslat nabídku, připravit podklady pro jednání nebo se pustit do úkolu, který vyžaduje soustředění a výdrž. Dobře mohou dopadnout i rozhovory o penězích, pokud přijdete připraveni a nebudete spoléhat jen na dojem.
Dnes není nutné udělat všechno najednou, vyberte si jen jednu oblast, kde potřebujete pevnost. Práce, finance, vztah, zdraví, osobní režim. Tam udělejte konkrétní krok, který bude večer vidět. Odeslaný e-mail, domluvený termín, dokončený úkol, zaplacený závazek nebo jasně vyslovená podmínka bude mít největší váhu.
Tělo ocení očistu a péči
Silný den nemusí znamenat jen výkon u počítače nebo pracovní boj. Lunární kalendář doporučuje očistné procedury, koupele, sauny, lázně, masáže a meditaci. V červencovém počasí bude dobré hlídat míru. Pokud zvolíte saunu, nepřehánějte délku pobytu a dbejte na vodu. Stejně dobře může posloužit plavání, vlažná sprcha, koupel nohou, masáž šíje nebo klidnější večer bez telefonu.
Péče o tělo dnes může podpořit i pracovní jistotu. Když se člověk cítí vyčerpaný, hůř se mu mluví pevně a snadněji couvá z věcí, které má jinak dobře připravené. Pátek proto rozdělte rozumně: část dne věnujte výkonu, část regeneraci. Obojí spolu bude souviset víc, než se ráno zdá.
Zelená svíčka pro energii a vztahy
Dnešek je vhodný také pro rituály se zelenou svíčkou. Kdo podobné věci používá, může si ji zapálit večer a spojit ji s konkrétním záměrem: finanční stabilita, lepší spolupráce, klidnější dohoda s partnerem nebo odvaha říct si o to, co potřebuje. Záměr by měl být jednoduchý a praktický, ne mlhavé přání bez dalšího kroku.
Zelená barva se dnes váže k energii, penězům i harmonii ve vztazích. V běžném životě tomu může odpovídat i něco velmi konkrétního: srovnaný rozpočet, férová domluva, klidně napsaná zpráva partnerovi nebo rozhodnutí nepřenášet pracovní podráždění do večera. Pátek má dost síly na dobrý výsledek. Bude ale chtít, abyste mu šli naproti bez zbytečného couvání.