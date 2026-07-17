Lunární horoskop na pátek 17. července: Kdo dnes konečně řekne, co měl dlouho na jazyku?
17. 7. 2026 – 8:04 | Ženy | Natálie Kozak
Dorůstající Měsíc přechází ze Lva do Panny a 4. lunární den vrací pozornost k rodině, předkům a věcem, které se doma dlouho neříkaly nahlas. Pátek může přinést starou fotografii, vzpomínku nebo rozhovor, který potřebuje klid.
Dorůstající Měsíc během pátku přechází ze Lva do Panny a začíná 4. lunární den. Ten se váže k původu, rodině, předkům a věcem, které se doma předávají v příbězích, fotografiích, receptech nebo v několika větách, které člověku zůstanou v hlavě celý život. Může se ozvat někdo z příbuzných, při úklidu najdete starou fotografii nebo se u oběda vrátí jméno člověka, o kterém se u vás doma dlouho nemluvilo.
Pátek se hodí k uctění zesnulých předků. Nemusí z toho ale být velký obřad, stačí svíčka, květina, krátká zastávka na hřbitově nebo telefonát s někým starším z rodiny. Zeptejte se na dům, odkud pocházeli prarodiče, na starý recept, na příběh kolem fotografie nebo na člověka, jehož jméno znáte, ale nikdy jste o něm neslyšeli nic konkrétního.
Dnes záleží na tom, jak větu řeknete
Čtvrtý lunární den se spojuje také s hrdlem, hlasem a formulací myšlenek. Hodí se číst nahlas, zpívat, pracovat s dechem nebo si připravit rozhovor, který nechcete pokazit první větou. Pokud máte napsat omluvu, vyznání, zprávu příbuznému nebo e-mail, který odkládáte, dejte si čas. Řekněte si první verzi nahlas a uslyšíte, jestli zní jako výčitka, prosba nebo klidné sdělení.
Přechod Měsíce do Panny pomůže uhlídat přesnost. Nebude potřeba vysypat všechno, co se za poslední roky nastřádalo, začněte tím, co se týká dneška: co potřebujete vyjasnit, co už nechcete opakovat, co by se mělo říct bez křiku a bez starých účtů.
Tyrkys jako detail pro odvážnější řeč
Tyrkysové šperky a amulety se dnes spojují s vyjádřením věcí, které se dlouho držely pod pokličkou. Kdo s kameny pracuje, může sáhnout po přívěsku, prstenu nebo malém kameni v kapse. Prakticky pomůže i modrý detail v oblečení, sklenice vody u stolu a pár minut bez telefonu před rozhovorem.
Pátek může otevřít rodinné téma, starou vzpomínku nebo větu, kterou jste několikrát spolkli. Nechte ji nejdřív projít hlavou a potom ji řekněte tak, aby po ní nezůstala další zbytečná, nechtěná stopa.