Lunární horoskop na pátek 15. května: Vsaďte na empatii a duchovní očistu

15. 5. 2026 – 8:25 | Ženy | Natálie Kozak

zdroj: ChatGPT
Páteční energie nás vybízejí k zastavení a vnitřnímu rozjímání. 28. lunární den je ideální pro práci s podvědomím a léčení starých ran. Zjistěte, proč byste se dnes měli vyhnout konfliktům na pracovišti a jak vám mléčný opál může pomoci k hlubokému a klidnému spánku.

Páteční energie přinášejí zklidnění a ponor do hlubin podvědomí. Dnešní noc otevře tajné dveře: sny se stanou portálem do minulosti a správné dekorace či rituály vás ochrání před nespavostí.

Astronomický a energetický kontext

Měsíc se dnes přesouvá z ohnivého Berana do stabilního a zemského Býka. Současně prožíváme 28. lunární den, který je považován za jeden z nejvíce harmonických a duchovních dnů celého cyklu. Je to den „lotosu“, symbolu duchovního rozkvětu a nalezení vnitřního míru.

Přechod do Býka nás vrací k tělu, k zemi a k hmotným jistotám. Po včerejším intuitivním „strhávání masek“ přichází čas na integraci těchto poznatků v klidu a tichu.

Sny a psychika: Práce s minulostí

Dnešek je ideální pro prozkoumávání vlastní historie, a to jak té osobní, tak i té rodové.

  • Portál snů: Sny z dneška na zítřek mohou mít prorocký charakter nebo odhalovat příčiny současných problémů v minulosti. Pokud se věnujete práci se sny, dnes si je rozhodně zapište.
  • Terapie a meditace: Je to vynikající den pro návštěvu regresního terapeuta, hlubokou meditaci nebo rozjímání. Vaše mysl je nastavená na pochopení souvislostí mezi tím, co bylo, a tím, co je.
  • Boj s nespavostí: Pokud pociťujete úzkost nebo neklid, které vám brání spát, sáhněte po mléčném opálu. Tento šperk působí jako energetický filtr, který zklidňuje roztěkanou mysl.

Mezilidské vztahy: Empatie jako štít

V pracovním prostředí se dnes vyplatí "našlapovat po špičkách". Býk sice miluje stabilitu, ale pokud se cítí ohrožen, může být neústupný.

  • Stop konfliktům: Vyhněte se jakýmkoliv sporům s kolegy nebo spolupracovníky. I drobná neshoda by se dnes mohla nepříjemně vléct.
  • Síla ohleduplnosti: Dnes bude obzvláště potřeba empatie a schopnost postavit se na stranu toho druhého. Než někoho odsoudíte, zkuste se zamyslet nad jeho motivy. Pohled z jiné perspektivy vám dnes ušetří spoustu energie.
Zdraví a jídelníček

Býk vládne krku a hrtanu, proto si tyto partie hýčkejte (vhodné jsou teplé nápoje nebo šátky).

  • Mléčné výrobky: Dnes jsou pro tělo velmi prospěšné, dodávají mu potřebný vápník a zklidňují trávení. Nejlépe uděláte, když je zkonzumujete během denních hodin, aby tělo mělo dostatek času na jejich zpracování před spánkem.

Dnes nehledejte odpovědi venku, ale v tichu svého nitra. Svět kolem vás se na chvíli zpomalí, abyste mohli slyšet šepot své vlastní duše.

Natálie Kozak
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

