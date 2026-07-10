Lunární horoskop na pátek 10. července: tělo si řekne o vodu, hlava o ticho
10. 7. 2026 – 8:56 | Ženy | Natálie Kozak
Pátek 10. července nebude ideální pro velké pracovní ambice ani přepínání sil. Lunární horoskop radí držet se vody, pohodlného oblečení, klidného prostředí a lidí, se kterými se dá spolupracovat bez zbytečného napětí.
Měsíc zůstává v Býku a pátek připadá na 25. lunární den. Po dnech, které víc tlačily na výkon, pevnost a výsledky, přichází klidnější rytmus. Nebude ideální hnát se do nových pracovních ambicí nebo si na konec týdne přidávat další složitá jednání. Lepší bude zvolnit, pečovat o tělo a držet se prostředí, kde se člověk nemusí neustále přizpůsobovat cizímu tempu.
Páteční nálada se bude nejlépe snášet tam, kde je voda, ticho a dost prostoru na vlastní myšlenky. Nemusíte odjíždět mimo civilizaci. I vlažná sprcha po práci, bazén v méně rušnou hodinu, koupel nohou nebo posezení ve stínu u vody mohou udělat víc než další plán, schůzka nebo večer plný hluku.
Voda dnes pomůže srovnat tělo i náladu
Pětadvacátý lunární den je spojovaný s odpočinkem, rozjímáním a očistou přes vodu. V červencovém horku bude praktičtější myslet spíš na vlažnou sprchu, plavání nebo chladnější koupel než na dlouhý pobyt v sauně. Pokud na saunu nedáte dopustit, držte se kratšího času a nesnažte se lámat rekordy.
Voda může fungovat i jako předěl mezi pracovním týdnem a víkendem. Po návratu domů se vyplatí odložit telefon, opláchnout ze sebe spěch a nenechat se hned vtáhnout do domácího provozu. Tělo bude na podobné drobnosti reagovat rychleji než na další kávu nebo nekonečné projíždění zpráv.
V práci pomůže tým, ne sólové hrdinství
V zaměstnání se vyplatí soustředit na spolupráci. Pátek může dobře posloužit týmům, které potřebují uzavřít menší úkol, rozdělit si práci před víkendem nebo si ujasnit, kdo co dokončí příští týden. Není to den pro zachraňování všeho na poslední chvíli jedním člověkem.
Dobře mohou dopadnout pracovní porady s jasným cílem. Pokud vedete tým, držte se konkrétního rozdělení úkolů. Pokud jste jeho součástí, nabídněte pomoc tam, kde opravdu stihnete něco posunout. Společný postup dnes zlepší atmosféru víc než tlak na jednotlivce.
Jóga, dech a pružnost místo výkonu
Kdo cvičí jógu, může dnes víc pracovat s flexibilitou a dechem. Hodí se pomalejší ásany, protažení zad, šíje a kyčlí, klidnější sestava po sezení a pránájáma, která zklidní nervy po pracovním týdnu. Náročné pozice nebo intenzivní trénink si nechte na jiný den.
Podstatné bude tempo. Pomalý pohyb, pravidelný dech a pozornost k místům, kde tělo drží napětí, mohou pomoci víc než snaha podat výkon.
Červený jaspis jako výrazný detail
Pátek má také smyslovou a estetickou stránku. Ženy mohou sáhnout po červeném jaspisu, pokud ho mají ve šperku nebo jako kámen, který nosí u sebe. Jeho teplá barva může dodat vzhledu výraznější detail bez velké změny stylu.
Není nutné dělat z toho rituál. Stačí jeden doplněk, upravené vlasy, čistá košile nebo šaty, ve kterých se cítíte dobře. Býk má rád kvalitu, pohodlí a příjemný dotek, proto dnes vybírejte věci, které netlačí, neškrábou a nepřidávají nepohodlí do horkého dne.