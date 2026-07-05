Lunární horoskop na neděli 5. července: Neděle může pomoci skoncovat se zlozvykem. Berani a Ryby by měli brzdit
5. 7. 2026 – 10:03 | Ženy | Natálie Kozak
Dnešní lunární horoskop mluví o osvobození od starých pochybností, zlozvyků a vzorců, které člověka drží na místě. Vhodný čas nastává i pro analýzu snů nebo práci s vlastním osobním horoskopem.
Ubývající Měsíc během dne opouští Ryby a přesouvá se do Berana. Dvacátý lunární den bývá spojován s překonáváním vlastních pochybností a s okamžiky, kdy si člověk konečně přizná, co už delší dobu ví, ale zatím se tím nechtěl zabývat. Nemusí jít o zásadní životní zvraty. Častěji se podobné uvědomění týká věcí, které jsme odkládali s tím, že na ně bude čas později.
Začátek července navíc celkově přeje bilancování. Dovolené, změna pracovního tempa nebo více volného času často vytvářejí prostor přemýšlet o věcech, na které během běžných týdnů nezbývá čas.
Rozhodnutí, které odkládáte, se může vrátit právě dnes
Může jít o pracovní nabídku, kterou jste zatím nechali bez odpovědi, plánovanou změnu životního stylu nebo rozhodnutí, které se týká vztahů a rodiny. Dvacátý lunární den přeje situacím, kdy člověk přestane hledat další důvody, proč něco neudělat, a místo toho se soustředí na to, co vlastně chce. Dnes se tak může ukázat, že největší překážkou nebyly okolnosti, ale vlastní nejistota.
Vyplatí se věnovat pozornost tomu, co se vám zdálo
Lunární kalendář považuje dnešní den za vhodný pro zamyšlení nad sny, intuicí a opakujícími se myšlenkami. Pokud vás v posledních dnech opakovaně napadá stejný problém nebo se vám vrací podobné sny, nemusí být od věci věnovat jim větší pozornost. Nejde ani tak o hledání tajemných znamení, ale spíše o možnost podívat se na vlastní obavy a přání z jiného úhlu.
Berani a Ryby by si dnes měli dát pozor na vlastní reakce
Lidé narození ve znamení Berana a Ryb mohou být během neděle citlivější, netrpělivější nebo emotivnější než obvykle. Stačit může drobné nedorozumění, únava nebo obyčejná poznámka, která by v jiný den vůbec nevadila.
Pokud budete mít pocit, že vás něco rozčiluje víc, než odpovídá situaci, může být lepší dát si na chvíli odstup, než reagovat okamžitě.
Dobrý den pro změny, které jste chtěli udělat už dávno
Začátek období pod vlivem Berana přeje také rozhodnutím, která se týkají každodenních návyků. Ať už přemýšlíte o omezení kouření, změně jídelníčku nebo jiném osobním předsevzetí, neděle může být vhodným dnem udělat první krok.