Lunární horoskop na neděli 31. května: Úplněk ve Střelci přinese silné emoce
31. 5. 2026 – 9:27 | Ženy | Natálie Kozak
Úplněk tradičně vytahuje na povrch vše, co bylo dlouho skryté. Tentokrát se dotkne témat svobody, životních hodnot a hledání vlastního směru.
Poslední květnový den bude patřit jedné z nejsilnějších lunárních událostí měsíce. Úplněk ve znamení Střelce propojí 15. a 16. lunární den a vytvoří mimořádně intenzivní energetickou směs. Mnoho lidí může pocítit zvýšenou citlivost, vnitřní neklid nebo silnější emoce, které se budou jen obtížně držet pod kontrolou.
Úplňky tradičně vytahují na povrch vše, co bylo dlouho potlačováno. Tentokrát se navíc energie Střelce dotkne témat osobní svobody, životních hodnot, přesvědčení a hledání hlubšího smyslu. Některé situace, které jste v posledních týdnech přehlíželi nebo odkládali, si dnes mohou velmi hlasitě říct o pozornost.
Emoce budou silnější než obvykle
Patnáctý lunární den bývá považován za jeden z energeticky nejnáročnějších v celém měsíčním cyklu. Emoce mohou přicházet ve vlnách a někdy překvapivě intenzivně. To, co by vás jindy nechalo klidnými, se dnes může dotknout mnohem hlouběji. Někteří lidé mohou pociťovat nervozitu, podrážděnost nebo zvýšenou citlivost na chování druhých. Jiní naopak zažijí silné uvědomění, které jim pomůže pochopit vlastní potřeby a životní směr. Astrologové doporučují nevstupovat do zbytečných konfliktů a nepodléhat impulzivním reakcím. Energie úplňku dokáže drobné nedorozumění proměnit ve velké drama mnohem rychleji než během běžných dnů.
Pozor na napětí v okolí
Úplněk často zesiluje nejen naše vlastní emoce, ale i nálady lidí kolem nás. Právě proto může být dnešní den citlivější na konflikty, netrpělivost nebo nepříjemné reakce ze strany cizích lidí. Pokud se dostanete do napjaté situace, snažte se nereagovat okamžitě. Klidný odstup bude dnes mnohem účinnější než snaha za každou cenu prosadit svůj názor. Střelec navíc zesiluje potřebu mít pravdu, což může vést k tvrdohlavým debatám nebo zbytečným sporům o názory. Někdy bude lepší ustoupit a zachovat si vnitřní klid.
Duchovní rozměr dne bude mimořádně silný
Vedle náročnějších emocí přináší dnešní úplněk také mimořádný potenciál pro osobní růst a hlubší sebepoznání. Energie Střelce podporuje hledání odpovědí, rozšiřování obzorů a práci s vlastním vnitřním světem. Je ideální den pro četbu inspirativních knih, meditaci, modlitbu, pobyt v přírodě nebo jakoukoliv aktivitu, která pomáhá zklidnit mysl. Mnozí lidé dnes pocítí silnější potřebu hledat smysl událostí, které se v jejich životě odehrávají. Právě proto může být velmi přínosná také práce s psychologem, terapeutem nebo technikami zaměřenými na podvědomí a osobní rozvoj.
Jóga, meditace a rovnováha jako nejlepší lék
Šestnáctý lunární den je tradičně spojován s hledáním harmonie a vnitřní rovnováhy. Výborně budou působit dechová cvičení, jemná jóga, vědomá relaxace nebo aktivity zaměřené na propojení těla a mysli. Zvlášť vhodné jsou cviky rozvíjející stabilitu, koordinaci a schopnost soustředit se na přítomný okamžik. Právě fyzická rovnováha dnes může pomoci najít i rovnováhu psychickou.
Rada pro dnešní den
Největší síla nespočívá v boji s emocemi, ale v jejich pochopení. Dopřejte si více klidu, vyhýbejte se zbytečným konfliktům a obklopte se lidmi, vedle kterých se cítíte bezpečně. To, co dnes působí chaoticky, může být důležitou součástí cesty k větší vnitřní rovnováze.