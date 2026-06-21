Lunární horoskop na neděli 21. června: Ne každý názor dnes zapadne bez reakce
21. 6. 2026 – 8:40 | Ženy | Natálie Kozak
Dorůstající Měsíc přechází z Panny do Vah a přináší den, kdy se mohou otevřít témata, která se několik týdnů odkládala. V rodinách, mezi partnery i přáteli bude záležet na tom, jakým způsobem se o nich začne mluvit.
Dorůstající Měsíc během dne opouští Pannu a přesouvá se do Vah. Probíhá 6. a 7. lunární den, který může přinést několik situací, kdy bude potřeba zachovat chladnou hlavu. Nejčastěji půjde o obyčejné rodinné debaty. U stolu se otevře téma, které už pár týdnů visí ve vzduchu. Kdo pojede na návštěvu za příbuznými. Jak naložit s rodinnými penězi. Kdo měl co zařídit a neudělal to. Někdo ale zvýší hlas, jiný se urazí a odejde do vedlejší místnosti. Podobné scénáře nejsou nijak výjimečné, tentokrát ale mohou přijít rychleji než jindy.
Co si myslíte, řekněte napřímo
Není vhodné lhát ani se konfliktům vyhýbat, což v praxi může vypadat docela jednoduše. Jestli vás něco štve, řekněte to. Jestli s něčím nesouhlasíte, neslibujte jen proto, abyste měli klid. Zároveň není nutné vytahovat staré historky z roku 2019 nebo připomínat každou chybu, kterou druhý člověk kdy udělal. Většina sporů se zbytečně protahuje právě ve chvíli, kdy se k původnímu tématu začnou přidávat další a další účty z minulosti.
Oslavy ano, soutěž v pití ne
Konec týdne nahrává setkáním s rodinou i přáteli. Někde se bude grilovat, jinde slavit narozeniny nebo posedí sousedé na zahradě. Alkohol může téct proudem rychleji, než si člověk uvědomí. Pokud víte, že vám tvrdý alkohol nesedí nebo že po několika sklenkách ztrácíte odhad, bude rozumnější držet se při zemi. Nejcitlivěji mohou podobné přehmaty pocítit lidé narození ve znamení Panny a Vah.
Tělo ocení pohyb
Neděle je vhodná pro činnosti, při kterých člověk musí hlídat stabilitu a koordinaci. Jóga, protahování, balanční cvičení nebo delší procházka udělají lepší službu než několik hodin strávených na gauči. Někdo vytáhne podložku na zahradu, jiný vyrazí brzy ráno do parku. Nemusí z toho být sportovní výkon hodný medaile. Bohatě stačí pohyb, po kterém nebudete mít pocit, že jste celý víkend proseděli.
Důstojnost se pozná až ve chvíli, kdy je o ni třeba zabojovat
Téma dne je podle lunárního kalendáře jednoduché. Ne ve smyslu snadné, ale srozumitelné. Každý se během života dostane do situace, kdy má chuť bouchnout dveřmi, odejít nebo někomu říct něco, čeho by druhý den litoval. Dnes máte několik příležitostí ukázat, že to jde i jinak.