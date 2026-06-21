Dnes je neděle 21. června 2026., Svátek má Alois
Počasí dnes 29°C Dešťové přeháňky

Lunární horoskop na neděli 21. června: Ne každý názor dnes zapadne bez reakce

21. 6. 2026 – 8:40 | Ženy | Natálie Kozak

Lunární horoskop na neděli 21. června: Ne každý názor dnes zapadne bez reakce
zdroj: ChatGPT
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Dorůstající Měsíc přechází z Panny do Vah a přináší den, kdy se mohou otevřít témata, která se několik týdnů odkládala. V rodinách, mezi partnery i přáteli bude záležet na tom, jakým způsobem se o nich začne mluvit.

Dorůstající Měsíc během dne opouští Pannu a přesouvá se do Vah. Probíhá 6. a 7. lunární den, který může přinést několik situací, kdy bude potřeba zachovat chladnou hlavu. Nejčastěji půjde o obyčejné rodinné debaty. U stolu se otevře téma, které už pár týdnů visí ve vzduchu. Kdo pojede na návštěvu za příbuznými. Jak naložit s rodinnými penězi. Kdo měl co zařídit a neudělal to. Někdo ale zvýší hlas, jiný se urazí a odejde do vedlejší místnosti. Podobné scénáře nejsou nijak výjimečné, tentokrát ale mohou přijít rychleji než jindy.

Co si myslíte, řekněte napřímo

Není vhodné lhát ani se konfliktům vyhýbat, což v praxi může vypadat docela jednoduše. Jestli vás něco štve, řekněte to. Jestli s něčím nesouhlasíte, neslibujte jen proto, abyste měli klid. Zároveň není nutné vytahovat staré historky z roku 2019 nebo připomínat každou chybu, kterou druhý člověk kdy udělal. Většina sporů se zbytečně protahuje právě ve chvíli, kdy se k původnímu tématu začnou přidávat další a další účty z minulosti.

Letní slunovrat
Magazín
Noc, která měla změnit osud nastává tuto neděli. Naši předkové jí věřili víc než čemukoli jinému

Oslavy ano, soutěž v pití ne

Konec týdne nahrává setkáním s rodinou i přáteli. Někde se bude grilovat, jinde slavit narozeniny nebo posedí sousedé na zahradě. Alkohol může téct proudem rychleji, než si člověk uvědomí. Pokud víte, že vám tvrdý alkohol nesedí nebo že po několika sklenkách ztrácíte odhad, bude rozumnější držet se při zemi. Nejcitlivěji mohou podobné přehmaty pocítit lidé narození ve znamení Panny a Vah.

Tělo ocení pohyb

Neděle je vhodná pro činnosti, při kterých člověk musí hlídat stabilitu a koordinaci. Jóga, protahování, balanční cvičení nebo delší procházka udělají lepší službu než několik hodin strávených na gauči. Někdo vytáhne podložku na zahradu, jiný vyrazí brzy ráno do parku. Nemusí z toho být sportovní výkon hodný medaile. Bohatě stačí pohyb, po kterém nebudete mít pocit, že jste celý víkend proseděli.

Kalhoty
Magazín
Největší módní omyl žen s křivkami? Stylisté ho vídají každý den

Důstojnost se pozná až ve chvíli, kdy je o ni třeba zabojovat

Téma dne je podle lunárního kalendáře jednoduché. Ne ve smyslu snadné, ale srozumitelné. Každý se během života dostane do situace, kdy má chuť bouchnout dveřmi, odejít nebo někomu říct něco, čeho by druhý den litoval. Dnes máte několik příležitostí ukázat, že to jde i jinak.

Tagy:
předpověď hvezdy planety Měsíc horoskop astrologie
Zdroje:
astro.com, cafeastrology.com, astrologyking.com
Profilový obrázek
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

Předchozí článek

Výročí, která připadají na neděli 21. června

Nejnovější články