Lunární horoskop na čtvrtek 9. července: Co dnes opravit, dokončit nebo definitivně uzavřít?
9. 7. 2026 – 8:49 | Ženy | Natálie Kozak
Měsíc zůstává v Býku a 24. lunární den může přinést silnější potřebu něco dokončit, opravit nebo změnit od základů. Nejvýrazněji ho mohou pocítit Býci a Štíři, kterým dnešek dodá víc výdrže i odhodlání.
Měsíc zůstává v Býku, ubývá a čtvrtek připadá na 24. lunární den. Jde o silný den, kdy se boří staré a vzniká nové. V běžném životě to nemusí vypadat tak dramaticky, spíš se člověk konečně pustí do něčeho, čemu se dlouho vyhýbal: vyhodí věci, které doma jen zabírají místo, ukončí způsob práce, který už nefunguje, nebo si přizná, že některé plány potřebují pevnější základ.
Čtvrtek nebude tolik o přemýšlení jako o práci rukama, tělem a jasným rozhodnutím. Energie Býka umí být tvrdohlavá, ale právě díky ní se dnes dají zvládnout úkoly, které vyžadují výdrž. Pokud se před vámi hromadí resty, nevyplatí se je jen přeskupovat z jednoho seznamu do druhého, lepší bude vybrat jednu konkrétní věc a opravdu ji dotáhnout.
Býci a Štíři mohou cítit větší sílu než obvykle
Typičtí Býci a Štíři mohou během dne pocítit výraznější tah. Může se to projevit chutí pracovat, něco spravit, vyřešit praktickou záležitost nebo se konečně ozvat tam, kde dlouho čekali na vhodnou chvíli. U Býků může jít hlavně o věci spojené s penězi, domovem, tělem nebo osobním pohodlím. Štíři se mohou snáz pustit do témat, která vyžadují odvahu, soustředění a ochotu podívat se pod povrch.
Důležité bude sílu nepoužít proti sobě ani proti lidem kolem. Pokud budete mít pocit, že dnes všechno zvládnete sami a nejlépe, může se rychle objevit zbytečný tlak na okolí. Čtvrtek se hodí pro pevný postup, ne pro dokazování, kdo vydrží víc. Tam, kde je potřeba spolupráce, se vyplatí říct přesně, co má kdo udělat, a nespoléhat na to, že si ostatní domyslí vaše tempo.
Kariéra, výkon a výsledky dostanou konkrétní podobu
V pracovním dni může dojít k návratu k projektům, které potřebují jasné vedení, pevný plán nebo rozhodnutí, kdo za co odpovídá. Hodí se poslat nabídku, dokončit prezentaci, projít čísla, připravit argumenty na schůzku nebo si říct o podmínky, které odpovídají skutečné práci.
Výhodu budou mít lidé, kteří nebudou příliš mluvit o záměrech, ale ukážou hotový výsledek. Pokud tedy potřebujete přesvědčit nadřízeného, klienta nebo kolegy, připravte konkrétní podklady. Čtvrtek nebude nakloněný velkým vizím bez detailů. Lépe obstojí tabulka, rozpočet, hotový návrh nebo jasný termín než dlouhé vysvětlování, proč by něco jednou mohlo fungovat.
Tělo si řekne o pevnější režim
Čtyřiadvacátý lunární den je příznivý pro zlepšení zdraví, zvlášť u potíží spojených s hormonální rovnováhou, krkem nebo oblastí šíje. Ale nejde o den, kdy by měl člověk nahrazovat lékaře horoskopem, takže pokud se s podobnými potížemi léčíte, může být čtvrtek vhodný k tomu objednat se na kontrolu, připravit si otázky k vyšetření, vrátit se k doporučenému režimu nebo přestat odkládat věc, se kterou se tělo připomíná už delší dobu.
Pohyb by dnes měl mít řád. Powerjóga, posilování s vlastní vahou, pomalejší sestava na stabilitu nebo cvičení zaměřené na záda a střed těla mohou pomoci vybít napětí a vrátit pozornost do těla. V horkém červencovém počasí ale nemá smysl přepínat síly. Lepší bude cvičit ráno, večer nebo v chladnější místnosti, s vodou po ruce a bez potřeby dokazovat si výkon za každou cenu.
Malachit připomíná rovnováhu mezi hlavou a emocemi
Využijte malachit jako kámen, který pomáhá soustředit energii a držet rovnováhu mezi myslí a emocemi. Kdo s kameny pracuje, může ho dnes nosit u sebe, položit si ho na pracovní stůl. Stejně dobře ale poslouží i obyčejný praktický rituál: uklizený stůl, jeden sepsaný plán, vypnuté rušivé notifikace a jasné rozhodnutí, čemu se budete věnovat jako prvnímu.
Čtvrtek může být užitečný pro všechno, co potřebuje pevnost. Opravit, dokončit, vyklidit, přerovnat, posílit, uzavřít. Kdo dnes sáhne do staré struktury a začne ji měnit konkrétním krokem, může večer vidět rozdíl nejen v prostoru kolem sebe, ale i ve vlastní hlavě.