Lunární horoskop na čtvrtek 28. května: Emoce zesílí a vztahy si řeknou o pravdu

28. 5. 2026 – 8:57 | Ženy | Natálie Kozak

zdroj: ChatGPT
Dorůstající Měsíc přecházející z Vah do Štíra zesílí citlivost na vztahy, emoce i nenápadná znamení osudu. Dnešní den přeje spíš naslouchání než boji o kontrolu.

Čtvrtek 28. května přináší zvláštní klidnou energii, která může mnohé překvapit. Dorůstající Měsíc se během dne přesune z harmonických Vah do intenzivního Štíra a propojí 12. a 13. lunární den. Astrologové tento čas spojují s intuicí, vnitřním plynutím a schopností nechat některé věci dozrát bez zbytečného tlaku.

Právě dnes může být největší chybou snaha mít všechno pod kontrolou. Čím víc budete tlačit na lidi, výsledky nebo situace kolem sebe, tím více budete narážet na odpor. Naopak tam, kde si dovolíte zpomalit a přestat všechno analyzovat, se mohou věci začít překvapivě samy skládat správným směrem.

Den, kdy intuice uslyšíte hlasitěji než logiku

Dnešní lunární energie zesiluje citlivost na znamení, náhody a vnitřní pocity. Mnoho lidí může mít pocit, že jim život nenápadně naznačuje, kam se vydat dál. Nejde přitom o dramatické zvraty, ale spíš o drobné situace, rozhovory nebo setkání, která ve vás zanechají zvláštní pocit jistoty. Důležité ale bude nenechat se pohltit strachem ani přehnaným přemýšlením. Energie 12. lunárního dne přeje spíš důvěře než boji. Pokud dnes něco nejde silou, možná je to znamení, že je potřeba zvolit jiný přístup, nebo na chvíli jednoduše přestat tlačit.

Váhy otevřou vztahová témata, Štír přinese hloubku

Dopolední vliv Vah zvýrazní potřebu harmonie, vyrovnání vztahů a otevřenější komunikace. Právě Váhy a Berani mohou dnes pocítit silnější potřebu vyjasnit si vztahy s partnerem, přáteli nebo lidmi, se kterými dlouhodobě řeší napětí. Je vhodný čas na klidné rozhovory, hledání kompromisu i řešení právních nebo formálních záležitostí. Důležité ale bude zachovat diplomacii a nesnažit se za každou cenu vyhrát.

Odpoledne začne sílit energie Štíra, která přinese větší emocionalitu, intuici a potřebu jít pod povrch věcí. Některé rozhovory tak mohou získat hlubší význam, než se původně zdálo.

Peníze dnes raději nechte v klidu

Astrologové doporučují vyhnout se větším finančním transakcím, impulzivním nákupům nebo riskantním rozhodnutím kolem peněz. Dnešní energie není vhodná pro podpis důležitých smluv ani unáhlené investice. Mnohem lepší bude zachovat opatrnost a držet se jednoduchosti. Pokud nemusíte, odložte větší výdaje na jiný den. Finance dnes mohou být ovlivněny emocemi nebo nejasnými informacemi.

Večer bude lepší zvolit klid než dav

Hvězdy zároveň upozorňují na zvýšenou citlivost na chaos, přeplněná místa a stresující prostředí. Zejména odpoledne a večer nebude ideální čas pro dlouhé řízení, hektické přesuny ani účast na hlučných akcích. Mnohem lépe uděláte, pokud si dopřejete klidnější tempo, menší společnost nebo čas o samotě. Energie Štíra totiž může zesílit psychickou únavu i přecitlivělost na atmosféru okolí.

