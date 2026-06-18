Lunární horoskop na čtvrtek 18. června: Může se objevit něco, co už jste považovali za uzavřenou kapitolu
18. 6. 2026 – 9:14 | Ženy | Natálie Kozak
Dorůstající Měsíc ve Lvu přináší den, kdy se mohou objevit lidé, plány i projekty, které už dávno zmizely z každodenního života. Některé zůstanou dál jen vzpomínkou, jiné ale mohou pokračovat tam, kde kdysi skončily.
Dorůstající Měsíc ve Lvu prochází 3. a 4. lunárním dnem. Čtvrtek může začít překvapivě obyčejně. Otevřete e-mail a najdete zprávu od bývalého kolegy. Při hledání dokumentu narazíte na složku s projektem, který skončil dřív, než se stačil rozběhnout. Nebo vám zavolá člověk, se kterým jste si několik let vyměňovali už jen vánoční přání.
Ne každý návrat bude důležitý, některé kontakty zůstanou jen vzpomínkou na minulost. Ale jiné mohou otevřít debatu, která skončí domluvou na schůzce, spolupráci nebo společném plánu.
Co jste tehdy odložili?
Dopoledne se mohou vracet témata, která jste v minulosti odsunuli stranou. Někdo si znovu pročte nabídku kurzu, na který se nikdy nepřihlásil. Jiný vytáhne poznámky k podnikatelskému nápadu, který kdysi zůstal jen v hlavě. A někdo zjistí, že práce, kterou před lety odmítl, dnes vypadá mnohem zajímavěji.
Čas občas udělá službu, kterou člověk sám nezvládne. Změní okolnosti, přivede nové lidi, přidá zkušenosti. To, co před dvěma lety nedávalo smysl, může dnes zapadnout do úplně jiné situace.
Odpoledne bude patřit domlouvání
Jestli máte něco rozjednaného, nenechávejte telefon v tichém režimu a odpovídejte na zprávy. Dnes budou pokračovat rozhovory, které už jednou začaly. Nejde o den, kdy se rodí převratné nápady od nuly, mnohem častěji se navazuje na něco, co už existuje.
Může jít o spolupráci, která kdysi vyšuměla. O známého, který se po delší době ozve s konkrétní nabídkou. Nebo o projekt, na který tehdy nebyl čas, peníze nebo odvaha.
Zasaďte něco, co poroste déle než jeden den
Součástí dne je také práce s rostlinami. Nemusíte mít zahradu ani skleník. Bohatě stačí nový květináč na parapetu, bylinky na balkoně nebo stromek na chatě.
Možná to zní obyčejně, ale podobné činnosti mají jednu výhodu: výsledek není vidět za hodinu ani za den. Člověk něco zasadí a pak musí čekat. Zalévat, starat se, vracet se k tomu. Což je dobrý protipól ke světu, ve kterém jsme zvyklí mít všechno hned.
Ukažte, co máte hotové
Lev nemá rád schovávání v pozadí. Pokud máte dokončený návrh, fotografie, ilustrace, článek nebo prezentaci, neposílejte ji do další složky s názvem „ještě to doladím“. Pošlete ji klientovi, zveřejněte ji, přihlaste se s ní do soutěže- zkrátka jí dejte šanci dostat se mezi lidi. Ve čtvrtek mohou větší pozornost získat věci, které už dávno existují, jen na ně mezitím sedl prach.