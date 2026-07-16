Lunární horoskop na čtvrtek 16. července 2026: Kdy se ozvat, kdy zabrat a proč dnes nečekat na ideální chvíli
16. 7. 2026 – 8:15 | Ženy | Natálie Kozak
Dorůstající Měsíc ve Lvu a 3. lunární den přinášejí čtvrtek, kdy bude potřeba jednat konkrétně. Odkládaný telefonát, pracovní rozhodnutí nebo nepříjemná domluva se dnes mohou pohnout, pokud je nenecháte znovu zapadnout.
Dorůstající Měsíc se nachází ve Lvu a čtvrtek připadá na 3. lunární den, který bývá spojován s aktivitou, odvahou a schopností vzít odpovědnost za vlastní část práce. Po klidnějším startu lunárního měsíce přichází den, kdy už nestačí jen promýšlet další kroky. Bude potřeba zavolat, odpovědět, zvednout téma na poradě, začít jednat s úřadem, poslat nabídku nebo konečně sáhnout do úkolu, který se několik dní přesouval v diáři.
Lev dodá dni výraznější tón. Lidé mohou být citlivější na to, kdo má poslední slovo, kdo rozhoduje a kdo se jen veze. V práci se proto rychle ukáže, kdo opravdu řeší problém a kdo čeká, až ho převezme někdo jiný. Pokud máte něco na starost, bude lepší pojmenovat konkrétní postup a rozdělit úkoly, než mlčet a doufat, že se věc uspořádá sama.
Aktivita dnes zabrání tomu, aby se věci zasekly
Třetí lunární den varuje před pohodlným přešlapováním. Pokud se vám nechce do nepříjemného telefonátu, reklamace, pracovní domluvy nebo rozhodnutí, které má dopad na další týdny, čtvrtek vás stejně dřív nebo později dotlačí k pohybu. Čím déle budete odkládat první krok, tím složitěji se bude začínat.
Hodí se všechno, co vyžaduje tah, fyzickou přítomnost a jasné rozhodnutí. Můžete vyřídit věc, která potřebuje osobní návštěvu, uklidit pracovní stůl tak, aby se na něm dalo opravdu fungovat, rozdělit týmovou práci nebo si sepsat pevný harmonogram. Lenost by dnes nemusela zůstat jen u jednoho promarněného odpoledne. Snadno by se z ní stal další týden čekání.
Konflikt nemusí být prohra, pokud má jasný důvod
Čtvrtek může přinést i střety. Někdo prosadí svůj návrh příliš tvrdě, kolega začne rozhodovat za ostatní, doma se ozve téma, které už se delší dobu drželo pod pokličkou. Důležité bude rozlišit hádku z ješitnosti od situace, kde je potřeba se ozvat. Mlčet jen kvůli klidu by dnes nemuselo být výhodné, hlavně pokud se tím potvrzuje pravidlo, které vám dlouhodobě nevyhovuje.
Ve sporu pomůže držet se faktů. Kdo co slíbil, do kdy to mělo být hotové, jaké jsou možnosti a kdo za ně odpovídá. Jakmile se rozhovor začne točit kolem uraženosti, tónu a starších výčitek, rychle ztratí směr. Den má dost síly na prosazení změny, ale potřebuje přesný cíl.
Tělu prospěje pohyb s disciplínou
Lunární kalendář zmiňuje bojová umění. Kdo trénuje box, karate, judo, taiči nebo sebeobranu, může dnes dobře pracovat se soustředěním, koordinací a vnitřní kázní. Nejde o vybíjení vzteku na sílu, ale trénink, kde má každý pohyb pravidlo, opakování a hranici.
V červencovém počasí si ale hlídejte přehřátí. Tvrdý venkovní trénink v poledním horku by byl zbytečný risk. Vhodnější bude ranní nebo večerní lekce, klimatizovaný sál, dost vody a rozumné tempo. Pokud necvičíte bojová umění, stejnou službu udělá svižnější protažení, posílení středu těla, rychlejší úklid nebo jiná aktivita, po které se tělo rozhýbe a hlava přestane kroužit kolem jedné starosti.
Červená svíčka jako drobný rituál pro odvahu
Pro zlepšení osobní situace a společenské seberealizace se dnes zmiňují rituály s červenými svíčkami. Kdo podobné věci používá, může si večer zapálit červenou svíčku a napsat si jednu konkrétní oblast, ve které chce přestat ustupovat. Nemělo by jít o mlhavé přání, ale o větu typu: do pátku pošlu životopis, domluvím si schůzku, řeknu si o jasné podmínky, dokončím prezentaci.
Čtvrtek bude nejlépe fungovat pro ty, kdo si vyberou jednu věc a opravdu ji provedou. Zavolat. Odeslat. Uklidit. Domluvit. Přijít na trénink. Večer pak bude jasně vidět, co se pohnulo a co zůstalo jen na seznamu.