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Lunární horoskop na 30. června: Úplněk v Kozorohu může otevřít staré konflikty i nevyřešené otázky

30. 6. 2026 – 7:53 | Ženy | Natálie Kozak

Lunární horoskop na 30. června: Úplněk v Kozorohu může otevřít staré konflikty i nevyřešené otázky
zdroj: ChatGPT
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Úplněk v Kozorohu letos přichází ve chvíli, kdy se u mnoha lidí hromadí únava, pracovní povinnosti i nevyřešené otázky. Lunární horoskop na 30. června doporučuje nepodléhat emocím a nepouštět se do sporů, které mohou počkat.

Úplněk v Kozorohu připadá letos na období, kdy se řada lidí už stejně cítí unavená z pracovního tempa, vysokých teplot i povinností, které se před prázdninami nahromadily. Právě proto může být úterý náročnější, než by se podle kalendáře zdálo. Stačí drobná poznámka v práci, zpožděná odpověď nebo obyčejná rodinná debata a člověk má pocit, že reaguje mnohem silněji, než by chtěl.

Úplňky v zemských znameních bývají spojovány s praktickými otázkami a odpovědností. Tentokrát se tak mohou vracet témata, která se týkají práce, peněz, rodinných závazků nebo dlouhodobých plánů. Ne proto, že by se objevilo něco nového, ale protože některé věci už dál nepůjde přehlížet.

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Ne všechny spory stojí za pokračování

Úterý může přinést situace, kdy bude lákavé dokázat, že máte pravdu. V pracovním kolektivu, doma i mezi přáteli. Jenže právě dnes může být obtížné odhadnout, kdy debata ještě něco řeší a kdy už jde jen o snahu vyhrát.

Pokud ucítíte, že se rozhovor začíná stáčet směrem, který vám není příjemný, může být rozumnější dát si pauzu a vrátit se k němu později. Některé věci vypadají po několika hodinách úplně jinak než ve chvíli, kdy se odehrávají.

Pozornost si zaslouží také zdraví

Konec června bývá pro mnoho lidí obdobím, kdy se snaží stihnout všechno najednou. Práce, domácnost, plánování dovolené i běžné povinnosti se často sejdou ve stejný okamžik. Právě proto může být užitečné nepodceňovat únavu, bolest hlavy nebo pocit, že energie ubývá rychleji než obvykle.

Zejména lidé narození ve znamení Střelce a Kozoroha by si měli dopřát klidnější tempo, dostatek tekutin a nepřetěžovat organismus zbytečnými aktivitami.

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Lunární kalendář doporučuje věnovat část dne zklidnění a činnostem, které nevyžadují výkon ani soutěžení. Vzhledem k tropickým teplotám posledních dnů nemusí jít o dlouhé procházky nebo sport. Někdy stačí otevřít okno po západu slunce, sednout si na balkon, zahradu nebo k vodě a na chvíli vypnout vše, co během dne vyžadovalo pozornost.

Úplněk v Kozorohu bývá spojován s bilancováním. A letošní konec června může být jedním z těch okamžiků, kdy si člověk spíš než nové plány začne promýšlet, které staré už s sebou dál nést nechce.

Tagy:
předpověď hvezdy planety Měsíc horoskop astrologie
Zdroje:
astro.com, cafeastrology.com, astrologyking.com
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Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

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