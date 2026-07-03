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Lunární horoskop na 3. července: Dnešní události vám mohou ukázat, co se vám za poslední měsíc skutečně povedlo

3. 7. 2026 – 8:27 | Ženy | Natálie Kozak

Lunární horoskop na 3. července: Dnešní události vám mohou ukázat, co se vám za poslední měsíc skutečně povedlo
zdroj: ChatGPT
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Ubývající Měsíc přechází do Ryb a přináší den, který může připomenout rozhodnutí, úspěchy i chyby z posledních týdnů. Lunární horoskop na 3. července doporučuje nespěchat a věnovat větší pozornost pracovním i osobním záležitostem.

Ubývající Měsíc během 18. lunárního dne opouští Vodnáře a přesouvá se do Ryb. Tento den bývá v lunárním kalendáři spojován s určitým ohlédnutím. Nejde o velké životní bilancování ani dramatická rozhodnutí, spíš o drobné situace, které člověku připomenou, jaké kroky v posledních týdnech udělal a kam ho vlastně dovedly.

Může se například ukázat, že rozhodnutí, nad kterým jste před měsícem váhali, bylo správné. Stejně tak ale můžete narazit na úkol, projekt nebo vztah, kterému jste nevěnovali dost pozornosti a který se teď znovu připomene.

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V práci se vyplatí kontrolovat i to, co už považujete za hotové

Pátek nepřeje spěchu ani improvizaci. Pokud dokončujete důležitou zakázku, odesíláte dokumenty nebo řešíte finance, vyplatí se věnovat pozornost detailům. Chyby, které vzniknou z nepozornosti, mohou později zabrat mnohem víc času než jejich dnešní kontrola.

Stejně tak není ideální den pro riskantní rozhodnutí nebo rychlé obchodní dohody. Pokud máte pocit, že potřebujete ještě jeden den na rozmyšlenou, pravděpodobně to není špatný nápad.

Ne každý pátek musí skončit ve společnosti lidí

Lidé narození ve znamení Berana, Lva a Střelce mohou během dne cítit větší únavu ze společenských povinností než obvykle. Pokud se vám nebude chtít na pracovní večírek, oslavu nebo jiné setkání, nemusíte se do něj nutit.

Začátek prázdnin bývá plný pozvánek a plánů, ale ne každý den je vhodný na to být mezi lidmi od rána do večera. Někdy může být příjemnější strávit večer doma, podívat se na film nebo si v klidu promyslet, co chcete během léta skutečně stihnout.

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Nespěchejte

Osmnáctý lunární den bývá příznivý hlavně pro lidi, kteří dokážou odolat potřebě reagovat okamžitě. Ne všechno potřebuje odpověď během několika minut a ne každé rozhodnutí se musí udělat ještě dnes.

Tagy:
předpověď hvezdy planety Měsíc horoskop astrologie
Zdroje:
astro.com, cafeastrology.com, astrologyking.com
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Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

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