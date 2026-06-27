Lunární horoskop na 27. června: Někdo z minulosti se vrací. Než odpovíte, položte si jednu otázku
27. 6. 2026 – 8:19 | Ženy | Natálie Kozak
Nostalgie bývá příjemná, dokud se nepromění v otázku, zda se vrátit k něčemu, co už jednou skončilo. Sobota 27. června přeje vzpomínkám, ale také střízlivému pohledu na minulost.
Dorůstající Měsíc ve Střelci prochází 12. a 13. lunárním dnem a sobota může vytáhnout na povrch jména, vzpomínky i staré příběhy. Na displeji se objeví zpráva od člověka, se kterým jste dlouho nemluvili. Někdo vás označí na staré fotografii, jiný se ozve jen tak, bez zjevného důvodu. Návraty z minulosti ale nebývají všechny stejné. Někdy potěší, jindy spíš rozhodí. Proto nebude nutné reagovat okamžitě. Zvlášť pokud jde o člověka, kolem kterého kdysi zůstalo napětí, nedořečené věty nebo pocit, že jste odcházeli každý svou cestou.
Co by se změnilo, kdybyste se znovu začali vídat?
Sobota bude chtít trochu poctivosti- vůči sobě, ne kvůli druhým. Než odpovíte na zprávu nebo přijmete pozvání na kávu, zkuste si vybavit, jak ten vztah skutečně fungoval. Jestli ve vás tehdy probouzel klid, nebo spíš neustálé čekání, nejistotu a vysvětlování. Někteří lidé se vracejí s dobrým úmyslem. Jiní jen zkoušejí, jestli jsou dveře pořád pootevřené. Rozdíl poznáte často podle toho, jak se cítíte ještě před tím, než odepíšete.
Úklid nebude jen praktická věc
Lunární kalendář pro dnešek doporučuje vyčištění prostoru kolem sebe. V sobotu to může dávat smysl úplně jednoduše- vyházet staré účtenky, smazat zprávy, které už nechcete číst, projít skříň nebo konečně uklidit místo, kterému se několik týdnů vyhýbáte. Při podobné práci se často rozmotají i věci, které s úklidem zdánlivě nesouvisejí. Můžete najít starý dopis, fotku, zapomenutý dárek nebo poznámku v diáři a najednou budete mít jasno, proč se k některým lidem nechcete vracet.
Ne vše potřebuje pokračování
Střelec rád otevírá dveře novým možnostem, ale dnešní horoskop není o bezhlavém nadšení, spíše o tom, jak rozlišit, co patří do přítomnosti a co už zůstalo jen součástí starší verze vašeho života. Není nezdvořilé nechat zprávu chvíli bez odpovědi, stejně tak není nutné přijímat každé pozvání jen proto, že vás překvapilo. Pokud se někdo vrací ve chvíli, kdy už jste si bez něj vybudovali klidnější život, máte právo si rozmyslet, jestli mu v něm chcete znovu udělat místo.