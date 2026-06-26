Lunární horoskop na 26. června: Hvězdy přejí druhým šancím. Otázkou je, jestli je budete chtít využít
26. 6. 2026 – 9:26 | Ženy | Natálie Kozak
Dorůstající Měsíc přechází ze Štíra do Střelce a otevírá prostor pro usmíření, důležitá rozhodnutí i nečekané objevy. Vyplatí se pozorně sledovat detaily a nepřehlížet signály, které přicházejí zvenčí i zevnitř.
Dorůstající Měsíc během dne opouští Štíra a přesouvá se do Střelce. Probíhá 11. a 12. lunární den a mnohé situace, které se ještě před týdnem zdály uzavřené nebo neřešitelné, mohou dostat nový směr. Možná totiž zjistíte, že člověk, se kterým jste si přestali rozumět, už dávno nevnímá spor stejně jako dřív. Možná se po měsících vrátíte k rozhodnutí, které jste odložili, a najednou bude jasnější než kdy předtím.
Některé konflikty už nikoho nebaví
Dlouhodobé neshody mají zvláštní vlastnost. Časem se často zapomene, proč vlastně vznikly, ale nepříjemný pocit zůstává. Proto může pátek přinést rozhovory, které by ještě nedávno nebyly možné. Nemusí nutně jít o velká usmíření ani dramatická gesta, někdy se ale lidé po delší době jednoduše rozhodnou, že už nechtějí pokračovat ve stejném příběhu. Zavolají si, napíšou zprávu nebo se potkají a zjistí, že mezi nimi zůstalo méně překážek, než čekali.
Věnujte pozornost tomu, co vám tělo říká
Konec pracovního týdne bývá okamžikem, kdy se ozve všechno, co člověk několik dní přehlížel jako jsou únava, dlouhodobé potíže nebo věci, které měly počkat "na příště”. Pátek je ideální k péči o zdraví, preventivním vyšetřením i rozhodnutím začít se o sebe starat o něco důsledněji. A memusí jít nutně o radikální změny. Někdo si například domluví odkládanou kontrolu, jiný se zase vrátí ke sportu nebo upraví každodenní režim tak, aby v něm zbylo místo i pro odpočinek.
V práci se vyplatí pátrat
Ne všechno bude během dne přímočaré. Chybějící dokument, nesrovnalost v číslech nebo informace, která se ztratila v dlouhé e-mailové komunikaci, mohou zaměstnat víc lidí, než by kdo čekal. Takže jestli budete mít pocit, že něco nesedí, pravděpodobně máte pravdu. Vyplatí se vrátit o krok zpátky, zkontrolovat detaily a nespokojit se s první odpovědí. Tato pečlivost může přinést výsledek, který ostatním uniká.
Některé změny začínají nenápadně
Změna občas začíná tím, že člověk přestane dělat něco, co už mu dlouho nevyhovovalo. Jindy zase přijde ve chvíli, kdy se rozhodne dát druhou šanci vztahu, plánu nebo sám sobě. Pátek může být jedním z takových dnů, kdy si večer uvědomíte, že se vlastně svět kolem vás nezměnil, ale že se jen jinak díváte na to, co v něm chcete dělat dál.