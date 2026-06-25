Lunární horoskop na 25. června: Jedna nabídka může změnit vaše plány, ale nepleťte se do cizích životů
25. 6. 2026 – 6:39 | Ženy | Natálie Kozak
Čtvrtek 25. června může přinést nabídku, na kterou jste dlouho čekali. Lunární horoskop ale zároveň upozorňuje, že ne každá situace potřebuje vaši radu nebo zásah.
Dorůstající Měsíc ve Štíru prochází 10. a 11. lunárním dnem. Čtvrtek bude patřit příležitostem, které se neobjevují v kalendáři několik týdnů dopředu. Může přijít telefonát s nabídkou práce, uvolní se místo na kurzu, o který jste stáli, nebo se během obyčejného rozhovoru dozvíte informaci, která vám pomůže posunout se dál. Ne všechny šance ale budou na první pohled nápadné, některé se objeví mezi řečí nebo v situaci, kterou byste za běžných okolností přešli bez větší pozornosti.
Nechte ostatní rozhodovat o vlastních životech
Předpověď upozorňuje na jednu věc, která se může během dne opakovat. Budete mít chuť někomu poradit, zasáhnout nebo nabídnout řešení, o které vás ale nikdo nepožádal. Může jít o kolegu, který dělá práci jinak, než byste ji udělali vy. Nebo o kamarádku, která řeší vztah. Či sourozence, který zvažuje koupi auta. Dobrá vůle je jedna věc, jenže ne každý čeká, že za něj někdo převezme rozhodování. Takže jestli vás někdo požádá o názor, řekněte ho otevřeně. Pokud se ale neptá, bude často lepší nechat věcem jejich vlastní tempo.
Dobrý den pro vzdělávání i nové zkušenosti
Čtvrtek je příznivý všemu, co člověka posune profesně. Někdo se přihlásí na školení, jiný začne studovat cizí jazyk nebo si objedná odbornou knihu, kterou má už dlouho uloženou v seznamu. A stejně dobře mohou fungovat i pracovní porady nebo konzultace s lidmi, kteří mají více zkušeností. Jedna dobře položená otázka může ušetřit hodiny hledání správného řešení.
Obchodní jednání mohou dopadnout lépe, než čekáte
Pokud vás čeká schůzka s klientem, vyjednávání o ceně nebo obchodní prezentace, dnešek nabízí příznivé podmínky. Vyplatí se přijít připravený, znát své argumenty a dát druhé straně prostor, aby řekla, co skutečně potřebuje. Ne každý obchod se uzavírá během jedné schůzky, často je největším výsledkem dne to, že si obě strany domluví další termín.
Začněte s tím, co odkládáte kvůli pondělí
Předsevzetí mají zvláštní schopnost čekat na "správný okamžik". Od příštího měsíce. Od pondělí. Po dovolené… Pokud už delší dobu přemýšlíte o změně jídelníčku, pravidelném pohybu nebo péči o sebe, není důvod odkládat první krok. Nemusíte měnit celý život během jednoho dne, co takhle začít něčím, co zvládnete dodržet i zítra? To bývá mnohem užitečnější než velké plány, které ani nezačnou a skončí tak po několika dnech.