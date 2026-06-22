Lunární horoskop na 22. června: Dorůstající Měsíc ve Vahách přinese více příležitostí mezi lidmi než za pracovním stolem
22. 6. 2026 – 9:02 | Ženy | Natálie Kozak
Dorůstající Měsíc ve Vahách přináší den, kdy bude záležet nejen na tom, co umíte, ale také na tom, zda o tom vědí ostatní. Pondělí nahrává schůzkám, prezentacím i novým kontaktům.
Dorůstající Měsíc ve Vahách prochází 7. a 8. lunárním dnem a začátek týdne přinese více společenského ruchu než obvykle. Někdo bude prezentovat nový projekt, jiný povede důležitou poradu a někdo se ocitne mezi lidmi, které potřebuje zaujmout. Touha udělat dobrý dojem bude znatelná téměř všude- od kanceláří přes obchodní schůzky až po večerní společenské akce. Někdo si dá záležet na oblečení a doplňcích, jiný přijde s dokonale připravenou prezentací. Další vsadí na humor, pohotovost nebo schopnost navázat kontakt během několika minut. Každý bude hrát svou silnou stránkou.
Pozornost si dnes budete muset získat
Pondělí není den, kdy člověk zůstane bez povšimnutí jen proto, že odvádí svou práci dobře. Pokud chcete získat klienta, podporu pro svůj návrh nebo místo v novém projektu, bude potřeba ozvat se, přihlásit se o slovo nebo ukázat výsledky své práce. To může být nepříjemné hlavně pro lidi, kteří jsou zvyklí pracovat v zákulisí. Jenže tentokrát nemusí stačit čekat, až si někdo všimne jejich schopností sám.
Vizitky, kontakty a náhodná setkání
Pondělí je o navazování nových známostí a může překvapit. Na konferenci si přisedne člověk, se kterým budete za měsíc spolupracovat. Na pracovním obědě padne zmínka o volné pozici. Na oslavě narozenin vás někdo představí známému, který řeší přesně to, čemu se věnujete. Podobná setkání často nevypadají důležitě ve chvíli, kdy se odehrávají, ale o několik týdnů později už mohou působit úplně jinak.
Úspěch a pozornost nejsou totéž
Někteří lidé budou mít pocit, že se všechno daří. Dostanou pochvalu, získají nové sledující, uzavřou obchod nebo se stanou středem pozornosti na společenské akci. Pondělní horoskop ale připomíná ještě jednu věc: získat pozornost bývá snazší než si ji udržet. Proto bude rozumnější soustředit se na to, co přijde po úspěchu. Dodržet slib, odpovědět na e-mail, připravit další krok. Právě tam se ukáže rozdíl mezi jednorázovým úspěchem a něčím, co vydrží déle než několik dní.
Večer mezi lidmi
Pokud dostanete pozvání na networkingové setkání, kulturní akci, vernisáž nebo obyčejné posezení s přáteli, stojí za to přijmout ho. Pondělí nebude přát samotě. Některé zajímavé rozhovory nezačínají u jednacího stolu, ale ve frontě na kávu, u šatny nebo o přestávce mezi dvěma skladbami na koncertě.