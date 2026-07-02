Dnes je čtvrtek 2. července 2026., Svátek má Patricie
Počasí dnes 24°C Polojasno

Lunární horoskop na 2. července: Čtvrtek pod vlivem Vodnáře může přinést nabídku, kterou jste nečekali

2. 7. 2026 – 8:41 | Ženy | Natálie Kozak

Lunární horoskop na 2. července: Čtvrtek pod vlivem Vodnáře může přinést nabídku, kterou jste nečekali
zdroj: ChatGPT
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Čtvrtek pod vlivem Měsíce ve Vodnáři může přinést nečekané příležitosti, zajímavé rozhovory i chuť udělat věci jinak než obvykle. Vyplatí se ale nepodceňovat ani signály vlastního těla.

Ubývající Měsíc ve Vodnáři prochází 17. a 18. lunárním dnem a přináší silnější potřebu svobody, samostatnosti a změny. Ve čtvrtek mohou mnozí zjistit, že už nechtějí pokračovat ve věcech jen proto, že je tak dělali dosud. Nepůjde přitom o velká životní rozhodnutí, ale spíše o drobné posuny, které mohou časem znamenat víc, než se dnes zdá.

Začátek prázdnin navíc tradičně mění pracovní i osobní rytmus. Schůzky se přesouvají, plány upravují a lidé, kteří by se během běžného týdne minuli, najednou sedí u jednoho stolu.

Horoskop
Ženy
Horoskop pro všechna znamení od 29. června do 5. července: Úplněk a retrográdní Merkur přinesou návraty, pochybnosti i důležitá rozhodnutí

Jeden rozhovor může otevřít nečekanou příležitost

Lunární předpověď je příznivá pro pracovní jednání, porady, prezentace i diskuse o projektech. Pokud vás čeká schůzka, kterou považujete za rutinní, vyplatí se ji neodbýt. Během podobných setkání se totiž mohou objevit nové kontakty, zajímavé nápady nebo nabídky, které by vás v jiný den ani nenapadlo zvažovat.

Pro lidi narozené ve znamení Vodnáře může být čtvrtek zajímavý také společensky. Seznámení, které začne jako obyčejná konverzace, nemusí skončit jen výměnou telefonního čísla.

Dnes se nevyplatí ignorovat vlastní pocit

Lidé narození ve znamení Kozoroha, Lva a Vah mohou být citlivější na jídlo, změnu režimu nebo únavu. Pokud budete během dne váhat, jestli si dát další kávu, těžký oběd nebo večeři pozdě večer, zkuste tentokrát dát přednost tomu, co vám dlouhodobě dělá dobře, a ne tomu, na co máte právě chuť. Začátek července bývá obdobím, kdy člověk snadno podlehne pocitu, že během léta pravidla neplatí. Organismus s tím ale často nesouhlasí.

Zatmění slunce
Magazín
Zažijeme něco, co se v Evropě nestalo od roku 1999. Lidé kvůli tomu cestují tisíce kilometrů

Věci, které odkládáte několik měsíců, mohou být hotové během několika minut

Lunární kalendář doporučuje věnovat pozornost také preventivní péči o zdraví. Pokud už delší dobu odkládáte objednání k zubaři, kontrolní prohlídku nebo jinou návštěvu lékaře, čtvrtek může být vhodný den udělat první krok.

Tagy:
předpověď hvezdy planety Měsíc horoskop astrologie
Zdroje:
astro.com, cafeastrology.com, astrologyking.com
Profilový obrázek
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

Předchozí článek

Muž a žena vyšplhali na vrchol Empire State Building, zatkla je policie

Následující článek

Nejdražší pšouk v historii: Jak kuriózní omyl málem odstartoval válku mezi Švédskem a Ruskem

Nejnovější články