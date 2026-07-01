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Lunární horoskop na 1. července: Hvězdy varují před přetížením a zbytečnými konflikty

1. 7. 2026 – 7:00 | Ženy | Natálie Kozak

Lunární horoskop na 1. července: Hvězdy varují před přetížením a zbytečnými konflikty
zdroj: ChatGPT
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Středa pod vlivem ubývajícího Měsíce ve Vodnáři ukáže, že některé věci mohou bez problémů počkat do zítřka. Ve středu si dopřejte odpočinek, rozvahu a omezení zbytečného stresu.

Ubývající Měsíc během středy přechází z Kozoroha do Vodnáře a přináší den, který nebude vhodný pro spěch ani přehnané ambice. Po emotivním úplňku z předchozího dne může řada lidí cítit únavu, podráždění nebo jednoduše potřebu stáhnout se na chvíli stranou. A nebude to známka slabosti ani lenosti. Začátek července bývá náročnější období. V práci se dokončují úkoly před dovolenými, dětem začínají prázdniny a počasí člověku často připomene, že fungovat naplno od rána do večera není vždy nejlepší nápad.

Nepřijímejte automaticky všechno, co se na vás valí

Ve středu se může snadno stát, že budete řešit problémy, které původně vůbec nebyly vaše. Kolega požádá o pomoc, rodina bude chtít něco zařídit a do toho přijde několik zpráv, které budou působit naléhavěji, než ve skutečnosti jsou. Než na všechno kývnete, zkuste si položit jednoduchou otázku: musí se to opravdu vyřešit dnes? Schopnost něco odložit může být užitečnější než snaha být za každou cenu produktivní.

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Rovnováha nemusí vypadat tak, jak si představujete

Lunární kalendář spojuje středu s hledáním vnitřního klidu. V běžném životě to ale nemusí znamenat meditaci ani několik hodin jógy. Pro někoho to bude odpoledne bez pracovního telefonu. Pro jiného rozhodnutí neotevřít večer notebook a nedokončovat úkoly, které počkají do zítřka. Lidé narození ve znamení Vodnáře mohou mít během dne silnější potřebu udělat si pořádek nejen v povinnostech, ale také v tom, čemu věnují svůj čas a energii.

Hádky si nechte na jiný den

Pokud se během středy objeví napjatá situace, nebude rozumné snažit se ji vyřešit okamžitě. Únava i doznívající emoce z posledních dnů mohou způsobit, že lidé reagují jinak, než by reagovali za běžných okolností. Některé rozhovory je tak lepší vést ve chvíli, kdy už člověk necítí potřebu vyhrát.

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Udělejte si večer, který nebude mít žádný cíl

Začátek července nemusí být naplněný jen o plánováním dovolených, uzávěrkami a organizováním dalších týdnů. Středu můžeme využít i k činnostem, které nemají přinést výsledek ani výkon. Sednout si po západu slunce na balkon, přečíst pár stránek knihy nebo si jen dopřát večer bez povinností může být nakonec to nejrozumnější, co pro sebe dnes uděláte.

Tagy:
předpověď hvezdy planety Měsíc horoskop astrologie
Zdroje:
astro.com, cafeastrology.com, astrologyking.com
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Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

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