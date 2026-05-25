Květina, která přežije i tropické vedro. Balkon s ní pokvete až do prvních mrazů
25. 5. 2026 – 19:12 | Ženy | Jana Szkrobiszová
Každé léto se opakuje stejný scénář. Balkon na jižní straně domu se během července promění v rozpálenou výheň, petúnie začnou po pár týdnech chřadnout a surfinie vypadají unaveně dřív, než dorazí srpen.
Pak ale existují rostliny, které jako by si z tropických teplot vůbec nic nedělaly.
Jednou z nich je právě vinca, nenápadná květina, která zvládá ostré slunce, dlouhé dny bez deště a teploty přesahující čtyřicet stupňů. A zatímco jiné balkonové rostliny bojují o přežití, ona dál kvete téměř bez přestávky.
Květina, která miluje přesně to, co ostatní nesnášejí
Catharanthus roseus, známá také jako vinca nebo barvínek, pochází z Madagaskaru. A právě proto zvládá podmínky, které bývají pro běžné balkonové květiny téměř likvidační.
Má pevné voskové listy, dobře hospodaří s vodou a nepotřebuje neustálou péči. Čím více slunce a sušší vzduch, tím lépe často prospívá.
Zatímco většina lidí během léta běhá s konví dvakrát denně a snaží se zachránit přesušené surfinie, vinca zvládne fungovat téměř opačně. Příliš časté zalévání jí totiž může spíše uškodit.
Balkon díky ní působí upraveně celé měsíce
Na první pohled působí jemně a romanticky. Kvete v odstínech bílé, růžové, fialové i výrazné korálové a její květy se neustále obnovují bez nutnosti odstřihávání odkvetlých částí.
A právě to je důvod, proč si ji v posledních letech oblíbili lidé, kteří chtějí krásný balkon bez každodenní údržby.
V jednom větším květináči dokáže vytvořit hustý barevný polštář, který vydrží až do prvních podzimních mrazů.
Největší chyba? Přílišná péče
Paradoxně nejčastěji vincu zničí právě přehnaná starostlivost. Rostlina nesnáší přemokřenou půdu a potřebuje dobře propustný květináč. Zahradníci proto doporučují přidat na dno drenážní vrstvu ze štěrku nebo keramzitu a zalévat až ve chvíli, kdy je zemina skutečně suchá. Právě krátké období „žízně“ jí prospívá více než každodenní přelévání.
Ideální rostlina pro horká léta
S rostoucími teplotami a častějšími vlnami veder začínají lidé stále více hledat rostliny, které zvládnou extrémní podmínky bez neustálé péče.
Nepotřebuje polostín, dobře snáší ostré jižní balkony a kvete i ve chvíli, kdy jiné rostliny působí spáleně a unaveně.
Rostlina, která vám dovolí odjet i na dovolenou bez starostí.