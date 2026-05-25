Květina, která přežije i tropické vedro. Balkon s ní pokvete až do prvních mrazů

25. 5. 2026 – 19:12 | Ženy | Jana Szkrobiszová

Každé léto se opakuje stejný scénář. Balkon na jižní straně domu se během července promění v rozpálenou výheň, petúnie začnou po pár týdnech chřadnout a surfinie vypadají unaveně dřív, než dorazí srpen.

Pak ale existují rostliny, které jako by si z tropických teplot vůbec nic nedělaly.

Jednou z nich je právě vinca, nenápadná květina, která zvládá ostré slunce, dlouhé dny bez deště a teploty přesahující čtyřicet stupňů. A zatímco jiné balkonové rostliny bojují o přežití, ona dál kvete téměř bez přestávky.

Květina, která miluje přesně to, co ostatní nesnášejí

Catharanthus roseus, známá také jako vinca nebo barvínek, pochází z Madagaskaru. A právě proto zvládá podmínky, které bývají pro běžné balkonové květiny téměř likvidační.

Má pevné voskové listy, dobře hospodaří s vodou a nepotřebuje neustálou péči. Čím více slunce a sušší vzduch, tím lépe často prospívá.

Zatímco většina lidí během léta běhá s konví dvakrát denně a snaží se zachránit přesušené surfinie, vinca zvládne fungovat téměř opačně. Příliš časté zalévání jí totiž může spíše uškodit.

Balkon díky ní působí upraveně celé měsíce

Na první pohled působí jemně a romanticky. Kvete v odstínech bílé, růžové, fialové i výrazné korálové a její květy se neustále obnovují bez nutnosti odstřihávání odkvetlých částí.

A právě to je důvod, proč si ji v posledních letech oblíbili lidé, kteří chtějí krásný balkon bez každodenní údržby.

V jednom větším květináči dokáže vytvořit hustý barevný polštář, který vydrží až do prvních podzimních mrazů.

Největší chyba? Přílišná péče

Paradoxně nejčastěji vincu zničí právě přehnaná starostlivost. Rostlina nesnáší přemokřenou půdu a potřebuje dobře propustný květináč. Zahradníci proto doporučují přidat na dno drenážní vrstvu ze štěrku nebo keramzitu a zalévat až ve chvíli, kdy je zemina skutečně suchá. Právě krátké období „žízně“ jí prospívá více než každodenní přelévání.

Ideální rostlina pro horká léta

S rostoucími teplotami a častějšími vlnami veder začínají lidé stále více hledat rostliny, které zvládnou extrémní podmínky bez neustálé péče.

Nepotřebuje polostín, dobře snáší ostré jižní balkony a kvete i ve chvíli, kdy jiné rostliny působí spáleně a unaveně.

Rostlina, která vám dovolí odjet i na dovolenou bez starostí.

Zdroje:
plants.ces.ncsu.edu, gardenia.net, lifetips.alibaba.com
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

