Konečně žádné mouchy v bytě. Stačí položit na okno slupku z tohoto ovoce
1. 7. 2026 – 19:51 | Ženy | Jana Szkrobiszová
Mouchy dokážou během léta pořádně znepříjemnit život. Místo chemických sprejů ale mnoho lidí sází na obyčejnou věc, která běžně končí v koši.
Právě její vůně může hmyz odradit a zároveň provonět celý byt.
To, co většina lidí vyhazuje, může fungovat jako přírodní odpuzovač
Jakmile vymačkáme citron do limonády nebo salátu, slupka obvykle putuje do bioodpadu. Přitom právě v ní se nachází nejvyšší koncentrace aromatických silic, které dávají citronu jeho typickou vůni. A právě ta je podle odborníků jedním z důvodů, proč se některý hmyz drží raději dál.
Citronová kůra obsahuje především limonen, přírodní látku, která se běžně používá také v ekologických čisticích prostředcích nebo některých přírodních repelentech. Její intenzivní citrusová vůně může mouchám ztížit orientaci při hledání potravy.
Jak citronovou slupku použít jako odpuzovač
Nejlepší výsledky přináší slupka, která několik hodin prosychá. Díky tomu se nezačne rychle kazit a zároveň stále uvolňuje vonné silice.
Stačí dodržet několik jednoduchých kroků:
- oloupejte citron tak, aby na slupce zůstala i část bílé vrstvy,
- nechte ji několik hodin oschnout při pokojové teplotě,
- položte ji na parapet nebo do blízkosti otevřeného okna,
- přibližně po třech až čtyřech dnech ji vyměňte za novou.
Ještě silnější účinek může mít hřebíček
Tento trik znaly už naše babičky. Do poloviny citronu stačí zapíchat několik sušených hřebíčků. Ty obsahují eugenol, výrazně aromatickou látku, která se využívá nejen v potravinářství, ale také v přírodních prostředcích proti hmyzu.
Citron s hřebíčkem lze postavit na kuchyňský stůl, parapet nebo na terasu během posezení venku. Nejde o zaručenou ochranu před všemi mouchami, ale vůně může jejich výskyt v okolí omezit.
Samotný citron ale nestačí
Pokud chcete mít doma much skutečně co nejméně, vyplatí se odstranit i to, co je přitahuje. Odborníci doporučují nenechávat na lince zbytky jídla, pravidelně vynášet odpadky a nenechávat dlouho stát přezrálé ovoce.
Pomoci mohou také sítě do oken nebo proudění vzduchu z ventilátoru. Mouchy totiž patří mezi slabší letce a silnější proud vzduchu jim pohyb výrazně komplikuje.
Citronová slupka tak může být levným doplňkem k dalším opatřením. Nepředstavuje zázračné řešení, ale v kombinaci s čistotou domácnosti může pomoci snížit počet nezvaných návštěvníků během letních měsíců.