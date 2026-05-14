Jedna chtěla rodinu, druhá možná čekala marně: Zničila vztahy Ondřeje Brzobohatého nenaplněná touha po dítěti
14. 5. 2026 – 18:17 | Ženy | Jana Szkrobiszová
Na první pohled měl vše, co si mnoho žen představuje jako ideál. Charismatický muž ze slavného rodu, talentovaný hudebník, inteligentní společník a partner, který působil citlivě i kultivovaně. Přesto se kolem Ondřeje Brzobohatého znovu začíná vznášet otázka, která je možná bolestivější než samotné rozvody: mohl být právě nenaplněný sen o rodině jedním z opakujících se motivů jeho partnerských krachů?
Po oznámení konce manželství s Danielou Brzobohatou se veřejnost začala vracet i k jeho předchozím vztahům. A čím více se skládají jednotlivé výpovědi, tím silněji se objevuje jedno citlivé téma — děti.
Taťána Kuchařová o rodině mluvila. Veřejně i neveřejně
Bývalá Miss World Taťána Kuchařová podle dostupných soudních dokumentů i mediálních výstupů považovala založení rodiny za důležitou součást manželství. Právě otázka potomků se objevila i v souvislosti s církevní anulací jejich svazku, kde mělo zaznít, že velká rodina byla jedním z očekávání. Ondřej Brzobohatý však tato tvrzení později rozporoval a uvedl, že děti si přál dlouhodobě, zatímco aktivní snaha podle jeho slov nepřišla z druhé strany včas.
Právě zde vzniká první zásadní rozpor. Dva lidé, dvě odlišné verze pravdy a jedno mimořádně citlivé téma, které veřejnost nikdy zcela nerozpletla. Nabízí se tak otázka, zda nakonec pravda přece jen nestála na straně dlouhodobě odsuzované Taťány Kuchařové.
Daniela Brzobohatá: Naděje, o které se nahlas nemluvilo
Ani ve třetím manželství se otázka rodiny zcela nevytratila. Daniela Písařovicová v minulosti naznačovala, že děti byly tématem, které vnímala. S přibývajícím věkem a životní etapou však mohl být tlak reality stále silnější. Její vyjádření pro pořad Showtime tomu nasvědčovalo „Už jsem dávno říkala, že si život bez dítěte neumím představit a za tím si stojím.“
Přestože žádný z partnerů veřejně nepotvrdil, že právě dítě bylo zásadním bodem rozpadu, spekulace sílí. A to díky vyjádření jejich blízkých: „Není žádným tajemstvím, že jejím vroucím přáním je být maminkou. Vždy to pro ni byla alfa a omega. A s tím to vše souvisí,“ Pro mnoho fanoušků totiž zůstává otázkou, zda se za elegantní fasádou neskrýval stejný nenaplněný scénář jako dříve.
Třikrát láska, třikrát konec. Náhoda?
Ondřej Brzobohatý má za sebou několik vážných vztahů, které na veřejnosti působily jako harmonické. O to více nyní rezonuje, zda problém nebyl jen v dynamice partnerství, ale v hlubších životních očekáváních, která se opakovaně nepodařilo naplnit.
Touha po dítěti totiž není jen otázkou biologickou. Pro mnoho žen představuje budoucnost, jistotu a společnou vizi. Pokud se tato představa začne rozcházet, může postupně narušit i vztahy, které jinak působí peně.
Tajemné setkání
Po oznámení rozvodu se Daniela a Ondřej podle informací z okolí ještě soukromě setkali. Mimo veřejnost tak měli řešit definitivní podobu svého rozchodu i další citlivé otázky. Zda šlo jen o klidné uzavření vztahu, nebo snahu vyjasnit hlubší problémy, zůstává neveřejné. Jisté ale je, že konec jejich manželství se neodehrával pouze před zraky médií.