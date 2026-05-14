Dnes je čtvrtek 14. května 2026., Svátek má Bonifác
Počasí dnes 15°C Skoro zataženo

Jedna chtěla rodinu, druhá možná čekala marně: Zničila vztahy Ondřeje Brzobohatého nenaplněná touha po dítěti

14. 5. 2026 – 18:17 | Ženy | Jana Szkrobiszová

Jedna chtěla rodinu, druhá možná čekala marně: Zničila vztahy Ondřeje Brzobohatého nenaplněná touha po dítěti
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Na první pohled měl vše, co si mnoho žen představuje jako ideál. Charismatický muž ze slavného rodu, talentovaný hudebník, inteligentní společník a partner, který působil citlivě i kultivovaně. Přesto se kolem Ondřeje Brzobohatého znovu začíná vznášet otázka, která je možná bolestivější než samotné rozvody: mohl být právě nenaplněný sen o rodině jedním z opakujících se motivů jeho partnerských krachů?

Po oznámení konce manželství s Danielou Brzobohatou se veřejnost začala vracet i k jeho předchozím vztahům. A čím více se skládají jednotlivé výpovědi, tím silněji se objevuje jedno citlivé téma — děti.

profimedia-0171203447 Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová zdroj: Profimedia

Taťána Kuchařová o rodině mluvila. Veřejně i neveřejně

Bývalá Miss World Taťána Kuchařová podle dostupných soudních dokumentů i mediálních výstupů považovala založení rodiny za důležitou součást manželství. Právě otázka potomků se objevila i v souvislosti s církevní anulací jejich svazku, kde mělo zaznít, že velká rodina byla jedním z očekávání. Ondřej Brzobohatý však tato tvrzení později rozporoval a uvedl, že děti si přál dlouhodobě, zatímco aktivní snaha podle jeho slov nepřišla z druhé strany včas.

profimedia-1019276728
Ženy
Konec velké lásky? Co skutečně stálo za rozpadem Daniely Písařovicové a Ondřeje Brzobohatého

Právě zde vzniká první zásadní rozpor. Dva lidé, dvě odlišné verze pravdy a jedno mimořádně citlivé téma, které veřejnost nikdy zcela nerozpletla. Nabízí se tak otázka, zda nakonec pravda přece jen nestála na straně dlouhodobě odsuzované Taťány Kuchařové. 

profimedia-1038508520 Ondřej Brzobohatý a Daniela Písařicová zdroj: Profimedia

Daniela Brzobohatá: Naděje, o které se nahlas nemluvilo

Ani ve třetím manželství se otázka rodiny zcela nevytratila. Daniela Písařovicová v minulosti naznačovala, že děti byly tématem, které vnímala. S přibývajícím věkem a životní etapou však mohl být tlak reality stále silnější. Její vyjádření pro pořad Showtime tomu nasvědčovalo Už jsem dávno říkala, že si život bez dítěte neumím představit a za tím si stojím.“ 

Přestože žádný z partnerů veřejně nepotvrdil, že právě dítě bylo zásadním bodem rozpadu, spekulace sílí. A to díky vyjádření jejich blízkých: „Není žádným tajemstvím, že jejím vroucím přáním je být maminkou. Vždy to pro ni byla alfa a omega. A s tím to vše souvisí,“ Pro mnoho fanoušků totiž zůstává otázkou, zda se za elegantní fasádou neskrýval stejný nenaplněný scénář jako dříve.

decorative-flowers-cabinet-front-wall
Ženy
Nemusíte utrácet tisíce za doplňky: Tenhle jednoduchý detail promění domov v luxusní interiér plný elegance

Třikrát láska, třikrát konec. Náhoda?

Ondřej Brzobohatý má za sebou několik vážných vztahů, které na veřejnosti působily jako harmonické. O to více nyní rezonuje, zda problém nebyl jen v dynamice partnerství, ale v hlubších životních očekáváních, která se opakovaně nepodařilo naplnit.

Touha po dítěti totiž není jen otázkou biologickou. Pro mnoho žen představuje budoucnost, jistotu a společnou vizi. Pokud se tato představa začne rozcházet, může postupně narušit i vztahy, které jinak působí peně.

big-black-dog-outside-park
Ženy
Tahle 3 psí plemena nejsou pro každého: Zkušení trenéři varují, že jedno z nich zvládne i smečku vlků

Tajemné setkání

Po oznámení rozvodu se Daniela a Ondřej podle informací z okolí ještě soukromě setkali. Mimo veřejnost tak měli řešit definitivní podobu svého rozchodu i další citlivé otázky. Zda šlo jen o klidné uzavření vztahu, nebo snahu vyjasnit hlubší problémy, zůstává neveřejné. Jisté ale je, že konec jejich manželství se neodehrával pouze před zraky médií.

Tagy:
rozvod celebrity dítě české touha
Zdroje:
Extra.cz, Idnes, zivotvcesku.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Ústecký krajský soud vytvořil nástroje na posouzení násilí v rodině vůči dětem

Následující článek

Ropa mírně zlevňuje po zprávě o proplutí desítek lodí Hormuzským průlivem

Nejnovější články