„Já lidi nepřestanu štvát.“ Simona Krainová otevřeně promluvila o ceně, kterou za roky v showbyznysu platí
18. 5. 2026 – 14:50 | Ženy | Jana Szkrobiszová
Patří k ženám, které český showbyznys rozdělují už desítky let. Pro jedny je ikonou sebevědomí, krásy a úspěchu, pro druhé symbolem provokace, která budí emoce prakticky při každém veřejném vystoupení. Simona Krainová ale nyní ukázala, že ani po třiceti letech v centru pozornosti není vůči veřejné kritice zcela imunní.
Modelka, podnikatelka a jedna z nejvýraznějších tváří českého modelingu se znovu ostře vyjádřila k nevyžádaným komentářům na svůj vzhled, stárnutí i prezentaci na sociálních sítích. Tentokrát však její slova působila ještě osobněji než obvykle.
Sebevědomá navenek, citlivější uvnitř
Simona dlouhodobě působí dojmem ženy, kterou jen tak něco nerozhází. Sociální sítě má pod kontrolou, své tělo prezentuje bez ostychu a kritiku často obrací ve vlastní výhodu. Přesto sama přiznala, že neustálé veřejné hodnocení se jí dotýká více, než by si mnozí mysleli.
„Člověk, který nevzbuzuje emoce, jako by neexistoval. Ale zvyknete si na to nikdy,“ uvedla otevřeně. Právě tato věta ukazuje, že za image drsné profesionálky se stále skrývá žena, která má své hranice.
Výbuch, který rozvířil sociální sítě
Největší rozruch vyvolala její nekompromisní reakce na mladší kritiky, kteří veřejně komentují její vzhled a radí jí, jak by měla ve svém věku působit.
„Pětadvacetiletý smrad mi nebude radit, jak mám vypadat.“
Právě tato ostrá formulace okamžitě rozdělila veřejnost. Jedni jí tleskali za upřímnost a odvahu, druzí její slova označili za přehnaná. Krainová tím ale znovu potvrdila, že se odmítá podřizovat společenským očekáváním o tom, jak má žena po padesátce vypadat, co smí nosit nebo jak se prezentovat.
Hejt jako daň za viditelnost
Simona si zároveň velmi dobře uvědomuje, že kontroverze je součástí její veřejné existence. Sama ironicky připouští, že část společnosti ji bude kritizovat bez ohledu na to, co udělá.
„Já lidi štvát nepřestanu a vlastně zaplať pán bůh za to.“
Podle jejích slov právě emoce — pozitivní i negativní — dokazují, že člověk ve veřejném prostoru stále rezonuje. Paradoxně jí navíc mediální bouře často přinášejí další pracovní nabídky.
Stárnutí pod drobnohledem
Veřejný tlak na vzhled žen je podle Krainové stále extrémní, zejména pokud jde o známé osobnosti. Kritici řeší filtry, estetické úpravy, postavu i přirozené známky věku.
Modelka ale dlouhodobě odmítá představu, že by měla někomu vysvětlovat, jak se sebou nakládá. O své tělo pečuje především kvůli sobě, nikoliv kvůli veřejnému souhlasu.