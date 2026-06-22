Horoskop pro všechna znamení zvěrokruhu od 22. do 28. června: Kdo bude řešit peníze, kdo vztahy a kdo dostane druhou šanci
22. 6. 2026 – 9:49 | Ženy | Žaneta Kaczko
Někomu přinese týden zajímavou pracovní nabídku, jinému potřebný klid nebo nové známé. Hvězdy tentokrát radí více pozorovat, méně spěchat a nepřehlédnout příležitosti, které přicházejí potichu.
Dorůstající Měsíc bude během posledního červnového týdne podporovat aktivitu, společenský život a nové plány. Někdo se pustí do projektu, který několik měsíců odkládal, jiný změní zaběhnutý režim nebo se odhodlá k rozhovoru, na který dosud nenašel vhodnou chvíli. Týden nebude přát bezhlavým rozhodnutím ani zkratkám. Mnohem lépe dopadnou kroky, které mají jasný důvod a konkrétní plán.
Beran
Detaily
Na začátku týdne vás může překvapit, jak rozdílně vidíte jednu situaci vy a jak lidé kolem vás. Zatímco vy budete chtít věci vyřešit rychle, ostatní se mohou zdržovat otázkami, které vám připadají zbytečné. Právě v nich se ale mohou skrývat informace, které jste přehlédli. V práci i ve vztazích se vyplatí zpomalit a podívat se na věci z větší blízkosti. Jeden špatně pochopený e-mail, přehlédnutý termín nebo nevyřčená poznámka mohou mít větší význam než velké plány na další měsíce. Čtvrtek a pátek využijte k dokončení rozpracovaných úkolů. Víkend si zaslouží něco příjemnějšího než další seznam povinností.
Příznivé dny: 24. a 26. června.
Býk
Rekonvalescence
Týden vás bude vracet k tématům domova, pohodlí a osobní pohody. Pokud jste poslední týdny fungovali hlavně mezi prací, telefonem a kalendářem, tělo si začne říkat o pozornost. Není nutné měnit celý životní styl během jednoho týdne. Bohatě stačí dopřát si více spánku, pravidelnější režim nebo čas bez pracovních povinností. Také finance si zaslouží klidnější přístup. Některá rozhodnutí budou lepší po dvou dnech přemýšlení než po deseti minutách.
Příznivé dny: 23. a 27. června.
Blíženci
Odvaha
Telefon bude zvonit méně než obvykle a některé rozhovory, které vás v posledních týdnech zaměstnávaly, postupně utichnou. Díky tomu získáte prostor věnovat se tomu, co je skutečně důležité. V práci se objeví příležitost pustit se do něčeho nového. Nemusí jít o velký projekt. Stačí úkol, kterému se ostatní vyhýbají. Právě tam ale můžete získat zkušenosti nebo kontakty, které se budou hodit později. O víkendu budete mít chuť vypnout telefon a na pár hodin zmizet ze světa zpráv a notifikací.
Příznivé dny: 22. a 25. června.
Rak
Peníze
Peníze budou tento týden jedním z hlavních témat. Někdo začne řešit rozpočet na dovolenou, jiný porovná nabídky hypoték nebo pojištění. Může se objevit i otázka, zda některé výdaje nejsou zbytečně vysoké. Začátek týdne přeje větším nákupům a rozhodnutím. Ve druhé polovině týdne bude lepší věnovat se plánování. Víkend může přinést chuť udělat pořádek nejen ve skříních a šuplících, ale i ve věcech, které vám už delší dobu leží v hlavě.
Příznivé dny: 24. a 28. června.
Lev
Probuzení
Něco, co vám ještě nedávno připadalo dostačující, začne být malé. Může jít o pracovní pozici, okruh známých nebo způsob, jakým trávíte volný čas. Během týdne si několikrát řeknete, že chcete víc. Někdo změní účes, jiný se přihlásí do kurzu nebo začne hledat nové pracovní možnosti. Změny nebudou přicházet naráz, ale první krok může padnout právě tento týden. Víkend přeje novým zážitkům a místům, kde jste ještě nebyli.
Příznivé dny: 25. a 27. června.
Panna
Intuice
Můžete si všimnout zvláštní věci. Informace, které byste normálně přešli bez povšimnutí, ve vás zůstanou déle. Někdo pronese poznámku, která vám bude vrtat hlavou ještě večer. Jindy vás zaujme člověk, kterého byste si běžně ani nevšimli. Nepůjde o žádné záhady, spíš o citlivější vnímání souvislostí. Ve druhé polovině týdne se vyplatí přijmout pozvání na setkání nebo akci, kam byste normálně nešli.
Příznivé dny: 23. a 26. června.
Váhy
Riziko
Může přijít chvíle, kdy si uvědomíte, že už nechcete pokračovat stejným způsobem jako dosud. Týkat se to může práce, studia i osobních projektů. Střed týdne přeje experimentům. Ne těm hazardním, ale těm, které člověka posunou mimo zaběhnutou rutinu. Nový přístup, nové prostředí nebo spolupráce s lidmi, které jste dosud neznali, mohou přinést zajímavé výsledky.
Příznivé dny: 24. a 27. června.
Štír
Obnova
Některé vztahy projdou zkouškou. Může se ukázat, že lidé, kteří si dříve rozuměli bez větších problémů, dnes chtějí od života něco jiného. To nemusí být špatná zpráva. Někdy je užitečné přiznat si, že stará pravidla přestala fungovat. Uvolní se tak prostor pro nové kontakty, nové nápady a jiné způsoby spolupráce.
Příznivé dny: 25. a 28. června.
Střelec
Reakce
Kritická poznámka od kolegy nebo připomínka od partnera nemusí být útok. Mezi pondělím a středou se vyplatí poslouchat pozorněji než obvykle. Některé připomínky vás mohou naštvat, ale po několika hodinách zjistíte, že na nich něco bylo. Víkend bude mnohem příjemnější. Dobrou volbou budou koncerty, galerie, festivaly nebo jakákoli činnost, která vás vytáhne z každodenní rutiny.
Příznivé dny: 22. a 26. června.
Kozoroh
Štědrost
Tento týden budete několikrát svědky situací, kdy někdo pomůže vám a jindy budete na řadě vy. Nemusí jít o peníze. Někdy stačí doporučení, kontakt nebo ochota věnovat svůj čas. Ve druhé polovině týdne se můžete ocitnout v roli člověka, na kterého se ostatní obracejí s prosbou o radu. Víkend přeje krátkým výletům a změně prostředí.
Příznivé dny: 23. a 25. června.
Vodnář
Vzrušení
Jeden plán nemusí vyjít podle představ. To ale neznamená, že byl celý týden ztracený. Naopak. Právě díky tomu si můžete všimnout možnosti, kterou jste předtím neviděli. Nejvíce energie budete mít ve středu a ve čtvrtek. Pokud chcete něco rozjet, domluvit nebo změnit, využijte právě tyto dny. O víkendu udělá dobře výlet nebo alespoň změna běžného prostředí.
Příznivé dny: 24. a 28. června.
Ryby
Selektivita
Během týdne uslyšíte spoustu rad, doporučení a názorů. Některé budou užitečné, jiné jen přidají další zmatek. Vyplatí se vybírat, čemu věnujete pozornost. Uprostřed týdne se může objevit příležitost související s penězi nebo prací. Nebude křičet z titulních stránek ani se připomínat každý den, o to důležitější bude nepřehlédnout ji. Víkend si nejvíc užijete v klidnější společnosti lidí, které dobře znáte.
Příznivé dny: 22. a 23. června.