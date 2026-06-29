Horoskop pro všechna znamení od 29. června do 5. července: Úplněk a retrográdní Merkur přinesou návraty, pochybnosti i důležitá rozhodnutí
29. 6. 2026 – 9:30 | Ženy | Žaneta Kaczko
Přelom června a července přinese období, kdy se vyplatí zpomalit a znovu se podívat na věci, které už nějakou dobu fungují jen ze setrvačnosti. Úplněk a retrográdní Merkur zamíchají plány, financemi i mezilidskými vztahy.
Úplněk na začátku týdne a současný vstup Merkuru do retrográdní fáze přinesou období, kdy se mnozí vrátí k tématům, která považovali za vyřešená. Někdo otevře starý pracovní projekt, jiný znovu přepočítá rodinný rozpočet a další si uvědomí, že jeho dosavadní režim už nefunguje tak dobře jako dřív. Místo velkých změn bude tentokrát užitečnější věnovat pozornost tomu, co funguje, co nefunguje a co si zaslouží opravu.
Beran
Zdraví
Tělo si tento týden může říct o větší pozornost. Nepůjde nutně o nic vážného, spíš o drobné signály, které člověk běžně přechází- horší spánek, únavu, bolesti zad nebo pocit, že energie ubývá rychleji než obvykle. Pokud už delší dobu odkládáte preventivní prohlídku, změnu režimu nebo návrat k pravidelnému pohybu, právě teď může být vhodná chvíle začít. Nemusíte si hned kupovat permanentku do fitness centra.Službu udělá i pravidelná procházka ve stínu, dostatek tekutin a rozhodnutí, že letos už další varovné signály ignorovat nebudete.
Příznivé dny: 30. června, 4. července.
Býk
Finance
Tento týden vás může přimět podívat se na peníze jinak než dosud. Dost možná zjistíte, že některé pravidelné výdaje už dávno nedávají smysl, nebo objevíte způsob, jak si vytvořit větší finanční rezervu. Konec června a začátek července je ideální pro plánování, přepočítávání a hledání úspor, které nebudou bolet. Pocit kontroly nad financemi může být nakonec cennější než samotná částka na účtu.
Příznivé dny: 1. července, 3. července.
Blíženci
Flirtování
Společenský život bude tento týden živější než obvykle. Vyplatí se ale dávat pozor na situace, které zpočátku vypadají jako nevinná zábava. Jedna zpráva, delší konverzace nebo příliš otevřený humor mohou vyvolat očekávání, která vůbec nebyla v plánu. Pokud jste ve vztahu, bude rozumnější držet se toho, co už funguje, než testovat, kam až lze zajít.
Příznivé dny: 1. července, 5. července.
Rak
Investice
V příštích dnech se mohou objevit nabídky, které budou vypadat zajímavěji než obvykle. Může jít o investici, podnikatelskou příležitost nebo návrh na společný projekt. Než odpovíte, vyplatí se dát stranou první nadšení a podívat se na čísla. Pokud si na rozhodnutí necháte čas a vše si pečlivě ověříte, můžete objevit příležitost, která bude dávat smysl i za několik měsíců.
Příznivé dny: 29. června, 2. července.
Lev
Koníčky
Někdy stačí jediné setkání, aby člověk objevil činnost, o které dosud vůbec neuvažoval. Právě něco podobného se může stát i Lvům. Pozvánka, náhodný rozhovor nebo společná akce vás mohou přivést k aktivitě, která se postupně stane důležitou součástí vašeho života. A pro některé nezadané může být zajímavý nejen samotný koníček, ale i člověk, který je k němu přivede.
Příznivé dny: 3. července, 4. července.
Panna
Obnova
Po několika náročnějších týdnech se začne ozývat chuť změnit prostředí. Nemusí jít nutně o dovolenou na druhém konci světa. Stačí pár dní mimo běžný režim, návštěva místa, kde jste dlouho nebyli, nebo možnost věnovat se něčemu, na co během roku nezbývá čas. Odstup od každodenních povinností může přinést nápady, které by u pracovního stolu nikdy nevznikly.
Příznivé dny: 30. června, 4. července.
Váhy
Proměna
Tento týden můžete začít přemýšlet o změně vzhledu, stylu nebo prostředí, ve kterém se pohybujete. Nemusí jít hned o radikální krok, ale i nový účes, úprava šatníku nebo změna pracovního prostoru mohou přinést větší pocit jistoty, než by se na první pohled mohlo zdáz. Vyplatí se ale postupovat pomalu a nenechat se strhnout momentální náladou.
Příznivé dny: 3. července, 5. července.
Štír
Nálada
Začátek týdne může přinést větší citlivost na chování ostatních lidí. Proto bude dobré nenechat si zkazit náladu věcmi, které za několik dní nebudou důležité. Pomoci může setkání s přáteli, změna prostředí nebo plánování víkendu mimo každodenní rutinu. Občas člověk zjistí, že problém nevypadal menší proto, že zmizel, ale proto, že se na něj přestal dívat ze stejného místa.
Příznivé dny: 1. července, 3. července.
Střelec
Kariéra
V práci se vyplatí mluvit o nápadech, které jste dosud nechávali stranou. Někdo z kolegů nebo vedení může tentokrát reagovat jinak, než čekáte. Pokud vás čeká důležitá schůzka nebo jednání, připravte se na otázky, které by vás mohly zaskočit. Dobrá příprava udělá větší službu než jen spoléhání se na improvizaci.
Příznivé dny: 3. července, 4. července.
Kozoroh
Rodina
Může se objevit situace, kdy bude potřeba rozhodnout, čemu dát přednost. Práce bude vyžadovat pozornost, ale stejně tak i lidé, kteří jsou vám blízcí. Rozhodnutí nebude jednoduché, přesto se vyplatí přemýšlet i nad tím, jak si budete svůj výběr vysvětlovat za několik měsíců. Některé pracovní příležitosti se opakují častěji, rodinné chvíle někdy ne.
Příznivé dny: 2. července, 4. července.
Vodnář
Podrážděnost
Tento týden můžete mít pocit, že lidé kolem vás jednají nelogicky nebo zbytečně komplikují jednoduché věci. Než se pustíte do vysvětlování, proč se mýlí, může být užitečnější dopřát si odstup. Horké počasí, únava i pracovní stres dovedou změnit náladu rychleji, než si člověk připouští. Často pomůže vypnout telefon a nechat některé debaty na další den.
Příznivé dny: 30. června, 3. července.
Ryby
Osobní růst
Některé události z minulosti se tento týden mohou ukázat v jiném světle. To, co dříve vypadalo jako chyba nebo ztráta času, může najednou dávat větší smysl. Takové uvědomění často vede k tomu, že člověk začne jinak přemýšlet o sobě i o vztazích s ostatními. Odtud se někdy rozbíhají změny, které nejsou vidět hned, ale zato vydrží nejdéle.
Příznivé dny: 4. července, 5. července.