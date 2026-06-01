Horoskop pro všechna znamení od 1. do 7. června: Nastává čas uzavírat kapitoly a uvolnit místo novým začátkům
1. 6. 2026 – 9:15 | Ženy | Žaneta Kaczko
Hvězdy naznačují období, kdy bude důležitější dokončit rozdělané věci než začínat nové projekty. Intuice zesílí a mnohá znamení získají jasnější představu o tom, kam chtějí během léta směřovat.
Začátek června přichází pod vlivem ubývajícího Měsíce, který tradičně obrací naši pozornost k tomu, co je potřeba uzavřít, dokončit nebo pustit. Nejde o období velkých startů a odvážných nových projektů. Naopak. Hvězdy naznačují, že největší úspěch přinese schopnost dotáhnout rozdělané věci, splnit staré závazky a vytvořit prostor pro nové příležitosti, které se začnou otevírat v dalších týdnech.
Mnohá znamení pocítí silnější potřebu zpomalit, zamyslet se nad svými prioritami a přehodnotit plány na léto. Intuice bude fungovat spolehlivěji než tlak na výkon a právě klidnější tempo pomůže objevit řešení problémů, které se zdály být dlouho neřešitelné. Co čeká jednotlivá znamení zvěrokruhu?
Beran: Dokončete, co jste kdysi začali
Začátek týdne vám dodá energii a chuť pustit se do práce. Hvězdy však doporučují zaměřit se především na resty a sliby, které jste v minulosti odložili. Nové projekty mohou ještě chvíli počkat. Ve druhé polovině týdne pocítíte potřebu stáhnout se do ústraní a srovnat si myšlenky. Naslouchejte tomu. Víkend přeje klidným setkáním s lidmi, kteří vás dokážou naladit na pozitivní vlnu.
Příznivé dny: 2. a 6. června
Býk: Udělejte místo nové energii
Tento týden vám připomene, jak důležité je přijímat podporu druhých. Neodmítejte pomoc ani laskavost od rodiny či přátel. Ve středu a ve čtvrtek se zaměřte na svůj domov a okolí. Úklid, třídění věcí nebo zbavení se všeho nepotřebného vám přinese překvapivý pocit úlevy. O víkendu si dopřejte čas o samotě a zamyslete se nad tím, co byste si opravdu přáli během letošního léta zažít.
Příznivé dny: 3. a 7. června
Blíženci: Týden plný lidí a příležitostí
Společenský život nabere na obrátkách. Čekají vás zajímavá setkání, nové kontakty i nabídky, které stojí za pozornost. Než se ale vrhnete do víru událostí, dokončete záležitosti, které vám už delší dobu visí nad hlavou. Humor vám pomůže zvládnout případná nedorozumění. Víkend bude ideální pro čas strávený s lidmi, vedle kterých můžete být sami sebou.
Příznivé dny: 1. a 4. června
Rak: Vraťte se ke svým skutečným přáním
Pokud máte pocit stagnace, možná je čas přehodnotit své cíle. Některé sny už nemusí odpovídat tomu, kým jste dnes. Velkou pomocí budou rozhovory s blízkými i kreativní činnosti. Tělo i mysl ocení lehčí stravu a více pohybu. Víkend nejlépe strávíte v přírodě, kde najdete odpovědi, které ve městě přehlížíte.
Příznivé dny: 3. a 5. června
Lev: Užijte si svou chvíli
Začátek týdne vás dostane do centra pozornosti. Nebojte se ukázat své schopnosti a využít příležitosti, které přijdou. Střed týdne přeje dokončování rozpracovaných plánů. O víkendu si dopřejte změnu prostředí nebo kreativní aktivitu, která vás inspiruje a dobije energií.
Příznivé dny: 2. a 6. června
Panna: Síla detailů rozhodne
První červnový týden vám bude mimořádně vyhovovat. Vaše schopnost vidět detaily a odhalit nedostatky vám pomůže vyřešit i složitější situace. Jen si dejte pozor, abyste na sebe nekladli příliš vysoké nároky. Na konci týdne si dopřejte něco, co vám udělá radost a vnese do života více harmonie.
Příznivé dny: 3. a 6. června
Váhy: Otevřenost přinese výsledky
Komunikace bude vaší nejsilnější zbraní. Snadno najdete společnou řeč s lidmi kolem sebe a můžete pomoci vyřešit spory nebo nedorozumění. Nezapomínejte ale ani na vlastní potřeby. Pátek si rezervujte pro odpočinek a víkend věnujte tomu, co vám přináší radost a lehkost.
Příznivé dny: 4. a 7. června
Štír: Zbavte se všeho, co vás brzdí
Přestože ubývající Měsíc obvykle zpomaluje tempo, vás čeká poměrně aktivní týden. Dokončujte rozdělané úkoly, nastavujte zdravé hranice a nebojte se odmítnout vše, co vás zbytečně vyčerpává. Víkend přeje tichu, meditaci a vnitřnímu restartu.
Příznivé dny: 2. a 6. června
Střelec: Inspirace přichází z nečekaných směrů
Budete plní nápadů a chuti objevovat nové věci. Právě tato energie vám pomůže dokončit i to, co jste dlouho odkládali. Ve druhé polovině týdne přijímejte pozvání a nové podněty. Mohou se ukázat mnohem důležitější, než se na první pohled zdá. Aktivní víkend vám pomůže pročistit hlavu.
Příznivé dny: 1. a 5. června
Kozoroh: Správné priority přinesou úspěch
Čeká vás produktivní období. Pokud si dobře nastavíte priority, zvládnete více než obvykle. Nejprve vyřešte náročnější povinnosti a teprve potom se věnujte novým plánům. Konec týdne přinese zajímavé kontakty a inspirativní setkání. O víkendu načerpejte síly mezi blízkými.
Příznivé dny: 3. a 7. června
Vodnář: Zůstaňte věrní sami sobě
Tento týden vám nabídne nový pohled na budoucnost. Přibude komunikace, schůzek i zajímavých příležitostí. Klíčem k úspěchu bude upřímnost. Pokud budete jednat autenticky, můžete výrazně posílit důležité vztahy i spolupráce. Víkend si dopřejte bez výčitek přesně podle svých představ.
Příznivé dny: 2. a 6. června
Ryby: Obnovte spojení sami se sebou
První červnový týden vás vyzve k zamyšlení nad tím, co vám ještě přináší radost a co už jen zabírá místo ve vašem životě. Druhá polovina týdne přeje odpočinku, umění, hudbě a všemu, co dokáže pohladit duši. Víkend věnujte sobě, novým zážitkům nebo jednoduše klidu, který vám poslední dobou chyběl.
Příznivé dny: 1. a 4. června.