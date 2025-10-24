Dnes je pátek 24. října 2025., Svátek má Nina
Počasí dnes 10°C Občasný déšť

Flanelky jsou zpět! Celebrity i Gucci dokazují, že nejklasičtější košile podzimu 2025 nikdy nevychází z módy

24. 10. 2025 – 13:00 | Ženy | Jana Szkrobiszová

Flanelky jsou zpět! Celebrity i Gucci dokazují, že nejklasičtější košile podzimu 2025 nikdy nevychází z módy
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Flanelky jsou zpět v módních trendech podzimu 2025! Pokud si myslíte, že kostkovaným košilím odzvonilo, jste na omylu. Kultovní kousek slaví návrat – Gucci posílá flanelky na přehlídková mola, celebrity je nosí na podzimní víkendy a čeští módní nadšenci dokazují, že tento styl nikdy nevyjde z módy. Jak flanelku letos nosit stylově?

Co je na motivu kostky tak zázračného? A kde se vlastně vzala

Kostka je jako ten kamarád, který se nikdy neztratí z party – může chvíli mlčet, ale když se znovu objeví, okamžitě strhne pozornost. V módě se objevuje už celá staletí a pokaždé se vrací v jiné podobě, přesto s nezaměnitelným kouzlem. Je to vzor, který přežil války, módní revoluce i éru minimalismu – a pořád vypadá aktuálně.

Kořeny kostky sahají až do Skotska, kde se tartan (ano, pradědeček dnešního flanelového vzoru) stal nejen ozdobou, ale i identitou. Každý klan měl svůj vlastní vzor, a barvy tak nevyprávěly jen o vkusu, ale i o původu, postavení a hrdosti. Když se později tartan dostal do měst, ztratil sice rodové významy, ale získal nový rozměr – stal se symbolem neformálnosti, svobody a rebelství.

gumáky - úvodka opr.
Magazín
Nevíte, jaké boty zvolit do podzimního deště? Značkové gumáky ovládly sezónu – nosí je i celebrity na červený koberec!

V padesátých letech ho proslavili dřevorubci, v devadesátkách grungeová scéna s Kurtem Cobainem, a dnes? Kostka má comeback i na přehlídkových molech. Gucci, Burberry nebo Vivienne Westwood, Ralph Lauren ní pracují s ironií a nostalgií zároveň.

A co je na ní vlastně tak zázračného? Možná to, že v ní vidíme kousek řádu uprostřed chaosu. Geometrie, která uklidňuje, a barvy, které hřejí. Od skotských hor přes rockové pódium až po dnešní módní influencerky. Kostka prostě není jen pouhý potisk.

young-woman-wearing-plaid-shirt-white-tank-top-blue-jeans-brown-belt-stands-with-her-hands-her-pockets-looks-camera zdroj: Freepik.com image-happy-young-handsome-bearded-man-posing-isolated-white-wall zdroj: Freepik.com

Flanelka, která stále dobývá svět

Flanelová kostkovaná košile. Nenápadný kousek, který přežil všechny módní revoluce. Kdysi pracovní oděv, dnes ikona stylu, pohodlí a jistoty. Milují ji hvězdy napříč kontinenty – Hailey Bieber, Katie Holmes, Billie Eilish, ale i Tereza Ramba a Veronika Arichteva. Každá z nich ji nosí jinak, a přesto mají společné jedno: flanelku berou jako manifest ženské síly, která nepotřebuje šperky ani světla reflektorů, aby zazářila.

Hailey Bieber Hailey Bieberzdroj: Profimedia

Hailey Bieber: když pohodlí vypadá jako luxus

Hailey Bieber dokázala, že flanelová košile může být stejně výrazná jako večerní outfit. V ulicích Los Angeles se objevila v oversize flanelce v tónech oranžové, žluté a bílé, kterou ležérně přehodila přes krémové tílko a šedé tepláky. K tomu barevné tenisky, červený kožený bag a velké zlaté kruhové náušnice. Každý detail působí, jako by vznikl náhodou – přesto do sebe všechno dokonale zapadá.Hailey ztělesňuje současný street-stylový ideá. Její outfit je důkazem, že pohodlí a styl se navzájem nevylučují – když víte, jak flanelku nosit, stává se z ní kus, který dokáže nahradit sako i mikinu.

profimedia-0768897490 Katie Holmeszdroj: Profimedia

Katie Holmes: městská bohémka v červené

Na opačném konci módního spektra stojí Katie Holmes – žena, která dává flanelce duši. V newyorských ulicích ji zachytili v oversize červené kostkované košili, volných bílých kalhotách a pohodlných teniskách. Vlasy má nedbale vyčesané do drdolu, tmavé brýle dodávají eleganci. V jejím podání působí flanelka civilně, přesto stylově.Katie ukazuje, že i z nejzákladnějšího kousku lze udělat módní vyjádření. Nepotřebuje luxusní doplňky ani make-up – sází na přirozenost a jistotu. Přesně ten typ ženy, která se nemusí snažit, aby vypadala zajímavě.

Snímek obrazovky 2025-10-24 104631 Lauren Ralph Lauren, Zalando, Košilová halenkazdroj: Zalando Snímek obrazovky 2025-10-24 105937 Lauren Ralph Lauren, Zalando, Lodičky na vysokém podpatkuzdroj: Zalando

Když na to jdete stylově podle trendu

Flanelová košile se letos obléká do sebevědomí. Už dávno nepatří do šatníku dřevorubce ani do nostalgie devadesátek. V roce 2025 je to kousek, který se naučil mluvit jazykem vysoké módy – tartan místo šustění listí teď šumí v rytmu městských ulic.

Demi moore
Magazín
Ofina ve stylu Gucci v podání Demi Moore: Podzimní trend, který dodá šmrnc i pár let ubere

Červený flanel doplněný černým rolákem a kalhotami do zvonu je důkazem, že pohodlí a elegance už dávno nejsou v opozici. Každý šev, každý lem nese jistotu, kterou by podepsala i Carolina Herrera. A když k tomu přidáte lodičky z totožného tartanu s jemnou výšivkou – máte outfit, který doslova přechází mezi světy. Jeden krok v nich patří minulosti, druhý budoucnosti.

Snímek obrazovky 2025-10-24 105841 Flanelová košile Gucci, Breuningerzdroj: Breuninger

A právě v tom tkví kouzlo trendu: návrat k řemeslu, kvalitě a detailu. Není náhodou, že i Gucci se hrdě vrací ke své ikonické kostce – tartan tam není vzpomínkou, ale vyznáním. Symbol moci, který se nebojí tradice.

man-wearing-trendy-high-quality-checked-double-pocket-shirt-fashion-photography zdroj: Freepik.com

Muži, ženy a barvy

Ve světě flanelu neexistují hranice. Je úplně jedno, jestli komponujete do outfitu kostku červenou, modrou nebo v odstínu lesní zeleně, důležité je, jak ji nosíte. Styl totiž nikdy nebyl o barvě, ale o postoji.

ChatGPT Image 1. 10. 2025 15_59_53
Magazín
Nudí vás věčné béžové tóny? Vyzkoušejte 7 barevných kombinací, díky nimž váš outfit získá luxusní nádech

Muži ji nosí s džíny a robustními botami, ženy přes saténové sukně nebo k podpatkům z totožného tartanu. Jedni ji vrství pod kabát, druzí kolem pasu. A právě v té svobodě je kouzlo flanelu, nehraje si na trend, ale nechává vám prostor tvořit vlastní módní jazyk.

stylish-blue-orange-plaid zdroj: Freepik.com

Současná móda konečně přestává rozlišovat mezi pánským a dámským, místo toho se ptá: Jak to vypadá, když to vezmeš po svém? Ať už je to street styl Hailey Bieber, nonšalance Katie Holmes nebo sofistikovaný look s tartanovými lodičkami, flanelka má jednu schopnost, kterou jí žádný jiný kousek nevezme – umí se přizpůsobit vaší osobnosti.

Protože na konci dne je úplně jedno, jakou verzi kostky do svého outfitu právě kombinujete. Důležité je, že v ní jdete po svém.

Tagy:
móda oblečení trend košile kostka tartan
Zdroje:
Marie Claire, WhoWhatWear, gucci.com, theflannelco.com.au
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Costa se rozloučil s premiérem Fialou videem z unijních schůzek

Nejnovější články