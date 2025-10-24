Flanelky jsou zpět! Celebrity i Gucci dokazují, že nejklasičtější košile podzimu 2025 nikdy nevychází z módy
24. 10. 2025 – 13:00 | Ženy | Jana Szkrobiszová
Flanelky jsou zpět v módních trendech podzimu 2025! Pokud si myslíte, že kostkovaným košilím odzvonilo, jste na omylu. Kultovní kousek slaví návrat – Gucci posílá flanelky na přehlídková mola, celebrity je nosí na podzimní víkendy a čeští módní nadšenci dokazují, že tento styl nikdy nevyjde z módy. Jak flanelku letos nosit stylově?
Co je na motivu kostky tak zázračného? A kde se vlastně vzala
Kostka je jako ten kamarád, který se nikdy neztratí z party – může chvíli mlčet, ale když se znovu objeví, okamžitě strhne pozornost. V módě se objevuje už celá staletí a pokaždé se vrací v jiné podobě, přesto s nezaměnitelným kouzlem. Je to vzor, který přežil války, módní revoluce i éru minimalismu – a pořád vypadá aktuálně.
Kořeny kostky sahají až do Skotska, kde se tartan (ano, pradědeček dnešního flanelového vzoru) stal nejen ozdobou, ale i identitou. Každý klan měl svůj vlastní vzor, a barvy tak nevyprávěly jen o vkusu, ale i o původu, postavení a hrdosti. Když se později tartan dostal do měst, ztratil sice rodové významy, ale získal nový rozměr – stal se symbolem neformálnosti, svobody a rebelství.
V padesátých letech ho proslavili dřevorubci, v devadesátkách grungeová scéna s Kurtem Cobainem, a dnes? Kostka má comeback i na přehlídkových molech. Gucci, Burberry nebo Vivienne Westwood, Ralph Lauren ní pracují s ironií a nostalgií zároveň.
A co je na ní vlastně tak zázračného? Možná to, že v ní vidíme kousek řádu uprostřed chaosu. Geometrie, která uklidňuje, a barvy, které hřejí. Od skotských hor přes rockové pódium až po dnešní módní influencerky. Kostka prostě není jen pouhý potisk.
Flanelka, která stále dobývá svět
Flanelová kostkovaná košile. Nenápadný kousek, který přežil všechny módní revoluce. Kdysi pracovní oděv, dnes ikona stylu, pohodlí a jistoty. Milují ji hvězdy napříč kontinenty – Hailey Bieber, Katie Holmes, Billie Eilish, ale i Tereza Ramba a Veronika Arichteva. Každá z nich ji nosí jinak, a přesto mají společné jedno: flanelku berou jako manifest ženské síly, která nepotřebuje šperky ani světla reflektorů, aby zazářila.
Hailey Bieber: když pohodlí vypadá jako luxus
Hailey Bieber dokázala, že flanelová košile může být stejně výrazná jako večerní outfit. V ulicích Los Angeles se objevila v oversize flanelce v tónech oranžové, žluté a bílé, kterou ležérně přehodila přes krémové tílko a šedé tepláky. K tomu barevné tenisky, červený kožený bag a velké zlaté kruhové náušnice. Každý detail působí, jako by vznikl náhodou – přesto do sebe všechno dokonale zapadá.Hailey ztělesňuje současný street-stylový ideá. Její outfit je důkazem, že pohodlí a styl se navzájem nevylučují – když víte, jak flanelku nosit, stává se z ní kus, který dokáže nahradit sako i mikinu.
Katie Holmes: městská bohémka v červené
Na opačném konci módního spektra stojí Katie Holmes – žena, která dává flanelce duši. V newyorských ulicích ji zachytili v oversize červené kostkované košili, volných bílých kalhotách a pohodlných teniskách. Vlasy má nedbale vyčesané do drdolu, tmavé brýle dodávají eleganci. V jejím podání působí flanelka civilně, přesto stylově.Katie ukazuje, že i z nejzákladnějšího kousku lze udělat módní vyjádření. Nepotřebuje luxusní doplňky ani make-up – sází na přirozenost a jistotu. Přesně ten typ ženy, která se nemusí snažit, aby vypadala zajímavě.
Když na to jdete stylově podle trendu
Flanelová košile se letos obléká do sebevědomí. Už dávno nepatří do šatníku dřevorubce ani do nostalgie devadesátek. V roce 2025 je to kousek, který se naučil mluvit jazykem vysoké módy – tartan místo šustění listí teď šumí v rytmu městských ulic.
Červený flanel doplněný černým rolákem a kalhotami do zvonu je důkazem, že pohodlí a elegance už dávno nejsou v opozici. Každý šev, každý lem nese jistotu, kterou by podepsala i Carolina Herrera. A když k tomu přidáte lodičky z totožného tartanu s jemnou výšivkou – máte outfit, který doslova přechází mezi světy. Jeden krok v nich patří minulosti, druhý budoucnosti.
A právě v tom tkví kouzlo trendu: návrat k řemeslu, kvalitě a detailu. Není náhodou, že i Gucci se hrdě vrací ke své ikonické kostce – tartan tam není vzpomínkou, ale vyznáním. Symbol moci, který se nebojí tradice.
Muži, ženy a barvy
Ve světě flanelu neexistují hranice. Je úplně jedno, jestli komponujete do outfitu kostku červenou, modrou nebo v odstínu lesní zeleně, důležité je, jak ji nosíte. Styl totiž nikdy nebyl o barvě, ale o postoji.
Muži ji nosí s džíny a robustními botami, ženy přes saténové sukně nebo k podpatkům z totožného tartanu. Jedni ji vrství pod kabát, druzí kolem pasu. A právě v té svobodě je kouzlo flanelu, nehraje si na trend, ale nechává vám prostor tvořit vlastní módní jazyk.
Současná móda konečně přestává rozlišovat mezi pánským a dámským, místo toho se ptá: Jak to vypadá, když to vezmeš po svém? Ať už je to street styl Hailey Bieber, nonšalance Katie Holmes nebo sofistikovaný look s tartanovými lodičkami, flanelka má jednu schopnost, kterou jí žádný jiný kousek nevezme – umí se přizpůsobit vaší osobnosti.
Protože na konci dne je úplně jedno, jakou verzi kostky do svého outfitu právě kombinujete. Důležité je, že v ní jdete po svém.